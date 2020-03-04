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【內房數據】一文看清內房2月銷售：雅居樂合約銷售按年跌近六成（不斷更新）

金融經濟 19:54 2020/03/04

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內房股陸續公布2月銷售數據。

受新冠肺炎拖累，內房新盤銷售及施工一度暫停，估計2月銷售數據大受影響。但不少企房期內相繼推出綫上銷售及促銷活動，以減少損失，券商瑞信引述克而瑞的數據指，首30名內地發展商2月合約銷售按月跌38%，較該行早前預期的50%至60%為佳。

雅居樂(03383)公布，2月合約銷售29.8億元（人民幣，下同）按年減58.3%合同銷售面積48.5萬平方米。首2個月合同銷售金額80億元，按年跌40%。

萬科 （02202） 公布，2月合約銷售280.3億元（人民幣，下同），合同銷售面積173.2萬平方米。首2個月合同銷售金額829.4億元。

花樣年控股 （01777） 公布，2月份合約銷售為10億元，按年跌23%，相應已售建築面積為86,109平方米，平均售價為每平方米11,648元；首2個月累計銷售額為約23.92億，按年跌20.2%，相應已售建築面積為20.4萬平方米。

世茂房地產 （00813） 公布，2月合約銷售額約為65億元，按年跌35.2%，合約銷售面積為37.3萬平方米。首兩個累計合約銷售總額約為167.1億元，按年跌22%；累計合約銷售總面積為95.9萬平方米。截至2月底止兩個月，平均銷售價格為每平方米17,428 元。

時代中國 （01233） 公布，2月合約銷售10.8億元，按年跌65.3%，簽約建築面積約7.3萬平方米；首2個月合約銷售77.54億元，按年升6%，簽約建築面積約為51.6萬平方米。

首創置業 （02868） 公布，2月合約銷售簽約金額約8.4億元，簽約面積約2.9萬平方米。首2個月累計簽約金額約51.5億元，簽約均價每平方米2.8萬元。截至2月底，公司尚有認購未換簽金額約10.6億元正在辦理換簽手續。

融信中國 （03301） 宣布，集團2月總合約銷售額約為30.4億元，按年跌58.7%；合約建築面積約為12.7萬平方米；及平均合約售價約為每平方米23,929元。

富力地產 （02777） 公布，2月合約銷售金額約25億元，按年跌58.7%，銷售面積約20.8萬平方米。首2個月累計合約銷售約86.8億元，按年跌32.9%，銷售面積達74.3萬平方米。

景瑞控股 （01862） 公布，2月合約簽約銷售額（連合營企業及聯營企業的銷售額）約3.21億元，按年62.1%，合同銷售面積約為1.2萬平方米，合同銷售均價為每平方米約26,618元。首2個月累計合約簽約銷售額約8.66億元，按年跌38%，合同銷售面積約為3.7萬平方米，合同銷售均價約23,647元。

當代置業 （01107） 公布，2月合約銷售約8.7億元，按年跌42.1%，物業合約銷售面積約6.8萬平方米，銷售均價每平方米約12,871元。首兩個月合約銷售累計為28.9億元，物業合約銷售面積約26.6萬平方米，銷售均價每平方米約10,782元。

房企 2月合約銷售（元） 按年變動 首2個月合約銷售（元） 按年變動
萬科 （02202） 280.3億 -35.1% 829.4億 -9.9%
花樣年 （01777） 10億 -23% 23.9億 -20.2%
世茂房地產 （00813） 65億 -35.2% 167.1 億 -22%
時代中國 （01233） 10.8億 -65.3% 77.5億 +6%
首創置業 （02868） 8.4億 -83% 51.5億 -43.3%
富力地產 （02777） 25億 -58.7% 86.8億 -32.9%
景瑞控股 （01862） 3.21億 -62.1% 8.66億 -38%
當代置業 （01107） 8.7億 -42.1% 28.9億 -20.7%
融信中國 （03301） 30.4億 -58.7% 103.9億 -30%
*上述貨幣單位為人民幣

相關文章：【內房數據】內房1月表現分歧 潤地1月銷售額跌32.7% （第九版）

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