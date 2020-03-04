【內房數據】一文看清內房2月銷售：雅居樂合約銷售按年跌近六成（不斷更新）
受新冠肺炎拖累，內房新盤銷售及施工一度暫停，估計2月銷售數據大受影響。但不少企房期內相繼推出綫上銷售及促銷活動，以減少損失，券商瑞信引述克而瑞的數據指，首30名內地發展商2月合約銷售按月跌38%，較該行早前預期的50%至60%為佳。
雅居樂(03383)公布，2月合約銷售29.8億元（人民幣，下同）按年減58.3%合同銷售面積48.5萬平方米。首2個月合同銷售金額80億元，按年跌40%。
萬科 （02202） 公布，2月合約銷售280.3億元（人民幣，下同），合同銷售面積173.2萬平方米。首2個月合同銷售金額829.4億元。
花樣年控股 （01777） 公布，2月份合約銷售為10億元，按年跌23%，相應已售建築面積為86,109平方米，平均售價為每平方米11,648元；首2個月累計銷售額為約23.92億，按年跌20.2%，相應已售建築面積為20.4萬平方米。
世茂房地產 （00813） 公布，2月合約銷售額約為65億元，按年跌35.2%，合約銷售面積為37.3萬平方米。首兩個累計合約銷售總額約為167.1億元，按年跌22%；累計合約銷售總面積為95.9萬平方米。截至2月底止兩個月，平均銷售價格為每平方米17,428 元。
時代中國 （01233） 公布，2月合約銷售10.8億元，按年跌65.3%，簽約建築面積約7.3萬平方米；首2個月合約銷售77.54億元，按年升6%，簽約建築面積約為51.6萬平方米。
首創置業 （02868） 公布，2月合約銷售簽約金額約8.4億元，簽約面積約2.9萬平方米。首2個月累計簽約金額約51.5億元，簽約均價每平方米2.8萬元。截至2月底，公司尚有認購未換簽金額約10.6億元正在辦理換簽手續。
融信中國 （03301） 宣布，集團2月總合約銷售額約為30.4億元，按年跌58.7%；合約建築面積約為12.7萬平方米；及平均合約售價約為每平方米23,929元。
富力地產 （02777） 公布，2月合約銷售金額約25億元，按年跌58.7%，銷售面積約20.8萬平方米。首2個月累計合約銷售約86.8億元，按年跌32.9%，銷售面積達74.3萬平方米。
景瑞控股 （01862） 公布，2月合約簽約銷售額（連合營企業及聯營企業的銷售額）約3.21億元，按年62.1%，合同銷售面積約為1.2萬平方米，合同銷售均價為每平方米約26,618元。首2個月累計合約簽約銷售額約8.66億元，按年跌38%，合同銷售面積約為3.7萬平方米，合同銷售均價約23,647元。
當代置業 （01107） 公布，2月合約銷售約8.7億元，按年跌42.1%，物業合約銷售面積約6.8萬平方米，銷售均價每平方米約12,871元。首兩個月合約銷售累計為28.9億元，物業合約銷售面積約26.6萬平方米，銷售均價每平方米約10,782元。
|房企
|2月合約銷售（元）
|按年變動
|首2個月合約銷售（元）
|按年變動
|萬科 （02202）
|280.3億
|-35.1%
|829.4億
|-9.9%
|花樣年 （01777）
|10億
|-23%
|23.9億
|-20.2%
|世茂房地產 （00813）
|65億
|-35.2%
|167.1 億
|-22%
|時代中國 （01233）
|10.8億
|-65.3%
|77.5億
|+6%
|首創置業 （02868）
|8.4億
|-83%
|51.5億
|-43.3%
|富力地產 （02777）
|25億
|-58.7%
|86.8億
|-32.9%
|景瑞控股 （01862）
|3.21億
|-62.1%
|8.66億
|-38%
|當代置業 （01107）
|8.7億
|-42.1%
|28.9億
|-20.7%
|融信中國 （03301）
|30.4億
|-58.7%
|103.9億
|-30%
|*上述貨幣單位為人民幣
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