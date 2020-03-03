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【內房數據】一文看清內房2月銷售：融信合約銷售按年跌近6成（不斷更新）

金融經濟 17:59 2020/03/03

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內房股陸續公布2月銷售數據。

受新冠肺炎拖累，內房新盤銷售及施工一度暫停，估計2月銷售數據大受影響。但不少企房期內相繼推出綫上銷售及促銷活動，以減少損失，券商瑞信引述克而瑞的數據指，首30名內地發展商2月合約銷售按月跌38%，較該行早前預期的50%至60%為佳。

融信中國 （03301） 宣布，集團2月總合約銷售額約為30.4億元，按年跌58.7%；合約建築面積約為12.7萬平方米；及平均合約售價約為每平方米23,929元。

富力地產 （02777） 公布，2月合約銷售金額約25億元（人民幣，下同），按年跌58.7%，銷售面積約20.8萬平方米。首2個月累計合約銷售約86.8億元，按年跌32.9%，銷售面積達74.3萬平方米。

景瑞控股 （01862） 公布，2月合約簽約銷售額（連合營企業及聯營企業的銷售額）約3.21億元，按年62.1%，合同銷售面積約為1.2萬平方米，合同銷售均價為每平方米約26,618元。首2個月累計合約簽約銷售額約8.66億元，按年跌38%，合同銷售面積約為3.7萬平方米，合同銷售均價約23,647元。

當代置業 （01107） 公布，2月合約銷售約8.7億元，按年跌42.1%，物業合約銷售面積約6.8萬平方米，銷售均價每平方米約12,871元。首兩個月合約銷售累計為28.9億元，物業合約銷售面積約26.6萬平方米，銷售均價每平方米約10,782元。

房企 2月合約銷售（元） 按年變動 首2個月合約銷售（元） 按年變動
富力地產 （02777） 25億 -58.7% 86.8億 -32.9%
景瑞控股 （01862） 3.21億 -62.1% 8.66億 -38%
當代置業 （01107） 8.7億 -42.1% 28.9億 -20.7%
融信中國 （03301） 30.4億 -58.7% 103.9億 -30%
*上述貨幣單位為人民幣

相關文章：【內房數據】內房1月表現分歧 潤地1月銷售額跌32.7% （第九版）

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