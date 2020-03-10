【內房數據】一文看清內房2月銷售：保利置業合約銷售額跌9成（不斷更新）

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【東亞重組】東亞傳擬出售保險業務涉78億 發言人：正全面檢討（第二版）
受新冠肺炎拖累，內房新盤銷售及施工一度暫停，估計2月銷售數據大受影響。但不少企房期內相繼推出綫上銷售及促銷活動，以減少損失，券商瑞信引述克而瑞的數據指，首30名內地發展商2月合約銷售按月跌38%，較該行早前預期的50%至60%為佳。
保利置業 （00119） 披露，集團截至2月底兩個月的合約銷售額為32億元（人民幣，下同），按年跌25.6%。若撇除1月30億元合約銷售額，意味其2月合約銷售僅為2億元，按年跌約9成。
佳兆業 （01638） 公布，2月份合約銷售25.63億元（人民幣，下同），按年跌約34%，合約建築面積約為13.3萬平方米，按年減少約35.6%，平均售價約為每平方米人民幣19,240元，按年增加約1.8%。首兩個月合約銷售約67億元，總合約建築面積約為34.5萬平方米，按年減少約19.6%及26.9%，惟平均售價按年升10.1%至19,419元。
碧桂園 （02007） 公布，2月實現歸屬本公司股東權益的合同銷售金額約209.2億元，按年減49.97%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約252萬平方米，按年少50.43%。
正榮地產 （06158） 公布，2月合約銷售金額約32.04億元，合約銷售建築面積約為21萬平方米，平均售價約為每平方米人民幣15,300元。首兩個月合約銷售金額約101.98億元，合約銷售建築面積約為65.7萬平方米，及合約平均售價約為每平方米人民幣15,500元。
新城發展 （01030） 公布，2月實現合約銷售金額約55.19億元；合約銷售面積約43.21萬平方米。首2個月累計合同銷售金額約167.22億元；累計銷售面積約149.14萬平方米。
美的置業 （03990） 公布，首兩個月合同銷售金額約78.1億元，而相應的已售建築面積約72.2萬平方米。
龍光地產 （03380） 公布，2月合約銷售額約為26.5億元，按年下降45%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約19萬平方米，合約銷售單價約為13,685元。首兩個月合約銷售額約為87.4億元，按年下降4.6%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約56.4萬平方米。
佳源國際 （02768） 公布，2月份合同銷售7.381億元，按年跌54%；合同銷售面積約6.3萬平方米，按年減少約65%；銷售均價約11,649元，按年上升約32%。
中梁控股 （02772） 公布，2月份合同銷售31億元，合約銷售面積約21.9萬平方米，銷售均價約平方米14,200元。首2個月累計合約銷售105億元，合約銷售面積約94.7萬平方米。
奧園 （03883） 公布，2月份實現物業合同銷售金額約19.6億元，按年減少65%。首2個月合同銷售額累計約70.2億元，按年減少38%。
寶龍地產 （01238） 公布，2月的合約銷售額及合約銷售面積分別約為13.08億元及8.5萬平方米。两個月的合約銷售總額及合約銷售總面積分別約為48.2億元及30.6萬平方米，合約銷售總額年按年減少約20.3%，而合約銷售總面積按年減少約24.3%。
合景泰富 （01813） 公布，2月份合約銷售預售額17.07億元，按年跌57.9%，預售建築面積約為1.12萬平方米，與去年同期相比減少51.7%。
中駿 （01966） 公布，2月份合同銷售金額約人民幣18.78億元，合同銷售面積13.7萬平方米，按年分別減少56%和66%，平均銷售價格為每平方米13,707元。首2個月累計合同銷售金額約69.07億元，合同銷售面積46.9萬平方米，按年分別減少23%和33%，平均銷售價格為每平方米人民幣14,735元。
旭輝 （00884） 公布，2月份合約銷售約25億元，合同銷售面積約13.8萬平方米，銷售均價約每平方米18,100元。首2個月累計合同銷售金額約人民幣123億元，合同銷售面積約76.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米16,100元。
融創 （01918） 公佈，集團2月合約銷售額約122.1億元，按年跌33%，合同銷售面積約88.9萬平方米。首兩個月合同銷售額則約308.4億元，累計合同銷售面積約224.7萬平方米。
中國恒大 （03333） 公佈，集團2月合約銷售額為447.3億元，較去年同期增長約108%，合約銷售面積約為514萬平方米，較去年同期增長154%。
中國海外發展 （00688） 2月合約物業銷售金額約為126.66億元，按年跌29%，相應的已售樓面面積約70.66萬平方米；1月至2月累計合約物業銷售金額約329.42億元，按年跌23%。
禹洲地產 （01628） 2月合約銷售額錄得12億元，按年跌6成，銷售面積為82980平方米。首兩個月累計銷售金額為46.45億元，按年跌21%。
中國海外宏洋 （00081） 公佈，2月實現合約銷售額11.5億元，按年跌57%，合約銷售面積75700平方米；綜合首2個月累計合約銷售額為39.75億元。
陽光100中國 （02608） 2月合同銷售額約為1.12億元，對應合同銷售面積約14909平方米。集團首兩個月合同銷售額約為3.6億元。
銀城國際 （01902） 公佈，集團2月合約銷售額約為1.18億元，總合約建築面積約為25450平方米。綜合首兩個月合約銷售額為5.3億元。
雅居樂 （03383） 公布，2月合約銷售29.8億元，按年減58.3%，合同銷售面積18.5萬平方米。首2個月合同銷售金額80億元，按年跌40%。
萬科 （02202） 公布，2月合約銷售280.3億元，合同銷售面積173.2萬平方米。首2個月合同銷售金額829.4億元。
花樣年控股 （01777） 公布，2月份合約銷售為10億元，按年跌23%，相應已售建築面積為86,109平方米，平均售價為每平方米11,648元；首2個月累計銷售額為約23.92億，按年跌20.2%，相應已售建築面積為20.4萬平方米。
世茂房地產 （00813） 公布，2月合約銷售額約為65億元，按年跌35.2%，合約銷售面積為37.3萬平方米。首兩個累計合約銷售總額約為167.1億元，按年跌22%；累計合約銷售總面積為95.9萬平方米。截至2月底止兩個月，平均銷售價格為每平方米17,428 元。
時代中國 （01233） 公布，2月合約銷售10.8億元，按年跌65.3%，簽約建築面積約7.3萬平方米；首2個月合約銷售77.54億元，按年升6%，簽約建築面積約為51.6萬平方米。
首創置業 （02868） 公布，2月合約銷售簽約金額約8.4億元，簽約面積約2.9萬平方米。首2個月累計簽約金額約51.5億元，簽約均價每平方米2.8萬元。截至2月底，公司尚有認購未換簽金額約10.6億元正在辦理換簽手續。
融信中國 （03301） 宣布，集團2月總合約銷售額約為30.4億元，按年跌58.7%；合約建築面積約為12.7萬平方米；及平均合約售價約為每平方米23,929元。
富力地產 （02777） 公布，2月合約銷售金額約25億元，按年跌58.7%，銷售面積約20.8萬平方米。首2個月累計合約銷售約86.8億元，按年跌32.9%，銷售面積達74.3萬平方米。
景瑞控股 （01862） 公布，2月合約簽約銷售額（連合營企業及聯營企業的銷售額）約3.21億元，按年62.1%，合同銷售面積約為1.2萬平方米，合同銷售均價為每平方米約26,618元。首2個月累計合約簽約銷售額約8.66億元，按年跌38%，合同銷售面積約為3.7萬平方米，合同銷售均價約23,647元。
當代置業 （01107） 公布，2月合約銷售約8.7億元，按年跌42.1%，物業合約銷售面積約6.8萬平方米，銷售均價每平方米約12,871元。首兩個月合約銷售累計為28.9億元，物業合約銷售面積約26.6萬平方米，銷售均價每平方米約10,782元。
|房企
|2月合約銷售（元）
|按年變動
|首2個月合約銷售（元）
|按年變動
|中國恒大 （03333）
|447.3億
|+108%
|852.8億
|+32%
|佳兆業 （01638）
|25.63億
|-34%
|67億
|-19.6%
|碧桂園 （02007）
|209.2億
|-50%
|-
|-
|正榮地產 （06158）
|32.04億
|-53.4%
|101.98億
|-36.5%
|新城發展 （01030）
|55.19億
|-56.5%
|167.22億
|-29.3%
|美的置業 （03990）
|-
|-
|78.1億
|-27.7%
|龍光地產 （03380）
|26.5億
|-45%
|87.4億
|-4.6%
|佳源國際 （02768）
|7.381億
|-54%
|23.767億
|-18%
|中國奧園 （03883）
|19.6億
|-65%
|70.2億
|-38%
|寶龍地產 （01238）
|13.08億
|-54.4%
|48.2億
|-20.3%
|中梁控股 （02772）
|31億
|-
|105億
|-
|合景泰富 （01813）
|17.07億元
|-57.9%
|-
|-
|中駿 （01966）
|18.78億元
|-56%
|69.07億元
|-23%
|旭輝 （00884）
|25億元
|-60.6%
|123億元
|-
|融創 （01918）
|122.1億
|-33%
|308.4億
|-27%
|中國海外發展 （00688）
|126.66億
|-29%
|329.42億
|-23%
|禹洲地產 （01628）
|12.02億
|-60%
|46.45億
|-21%
|陽光100中國 （02608）
|1.12億
|-60%
|3.58億
|-60%
|中國海外宏洋 （00081）
|11.5億
|-57%
|39.75億
|-34%
|銀城國際 （01902）
|1.18億
|-
|5.3億
|-
|萬科 （02202）
|280.3億
|-35.1%
|829.4億
|-9.9%
|花樣年 （01777）
|10億
|-23%
|23.9億
|-20.2%
|世茂房地產 （00813）
|65億
|-35.2%
|167.1 億
|-22%
|時代中國 （01233）
|10.8億
|-65.3%
|77.5億
|+6%
|首創置業 （02868）
|8.4億
|-83%
|51.5億
|-43.3%
|富力地產 （02777）
|25億
|-58.7%
|86.8億
|-32.9%
|景瑞控股 （01862）
|3.21億
|-62.1%
|8.66億
|-38%
|當代置業 （01107）
|8.7億
|-42.1%
|28.9億
|-20.7%
|融信中國 （03301）
|30.4億
|-58.7%
|103.9億
|-30%
|*上述貨幣單位為人民幣
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