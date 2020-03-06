  • 19°C
香港時間 : 2020306日 (五) 23:26
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【內房數據】一文看清內房2月銷售：佳兆業上月合約銷售額跌34%（不斷更新）

金融經濟 23:25 2020/03/06

分享：

內房股陸續公布2月銷售數據。

受新冠肺炎拖累，內房新盤銷售及施工一度暫停，估計2月銷售數據大受影響。但不少企房期內相繼推出綫上銷售及促銷活動，以減少損失，券商瑞信引述克而瑞的數據指，首30名內地發展商2月合約銷售按月跌38%，較該行早前預期的50%至60%為佳。

佳兆業 （01638） 公布，2月份合約銷售25.63億元（人民幣，下同），按年跌約34%，合約建築面積約為13.3萬平方米，按年減少約35.6%，平均售價約為每平方米人民幣19,240元，按年增加約1.8%。首兩個月合約銷售約67億元，總合約建築面積約為34.5萬平方米，按年減少約19.6%及26.9%，惟平均售價按年升10.1%至19,419元。

碧桂園 （02007） 公布，2月實現歸屬本公司股東權益的合同銷售金額約209.2億元，按年減49.97%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約252萬平方米，按年少50.43%。

正榮地產 （06158） 公布，2月合約銷售金額約32.04億元，合約銷售建築面積約為21萬平方米，平均售價約為每平方米人民幣15,300元。首兩個月合約銷售金額約101.98億元，合約銷售建築面積約為65.7萬平方米，及合約平均售價約為每平方米人民幣15,500元。

新城發展 （01030） 公布，2月實現合約銷售金額約55.19億元；合約銷售面積約43.21萬平方米。首2個月累計合同銷售金額約167.22億元；累計銷售面積約149.14萬平方米。

美的置業 （03990） 公布，首兩個月合同銷售金額約78.1億元，而相應的已售建築面積約72.2萬平方米。

龍光地產 （03380） 公布，2月合約銷售額約為26.5億元，按年下降45%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約19萬平方米，合約銷售單價約為13,685元。首兩個月合約銷售額約為87.4億元，按年下降4.6%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約56.4萬平方米。

佳源國際 （02768） 公布，2月份合同銷售7.381億元，按年跌54%；合同銷售面積約6.3萬平方米，按年減少約65%；銷售均價約11,649元，按年上升約32%。

中梁控股 （02772） 公布，2月份合同銷售31億元，合約銷售面積約21.9萬平方米，銷售均價約平方米14,200元。首2個月累計合約銷售105億元，合約銷售面積約94.7萬平方米。

奧園 （03883） 公布，2月份實現物業合同銷售金額約19.6億元，按年減少65%。首2個月合同銷售額累計約70.2億元，按年減少38%。

寶龍地產 （01238） 公布，2月的合約銷售額及合約銷售面積分別約為13.08億元及8.5萬平方米。两個月的合約銷售總額及合約銷售總面積分別約為48.2億元及30.6萬平方米，合約銷售總額年按年減少約20.3%，而合約銷售總面積按年減少約24.3%。

合景泰富 （01813） 公布，2月份合約銷售預售額17.07億元，按年跌57.9%，預售建築面積約為1.12萬平方米，與去年同期相比減少51.7%。

中駿 （01966） 公布，2月份合同銷售金額約人民幣18.78億元，合同銷售面積13.7萬平方米，按年分別減少56%和66%，平均銷售價格為每平方米13,707元。首2個月累計合同銷售金額約69.07億元，合同銷售面積46.9萬平方米，按年分別減少23%和33%，平均銷售價格為每平方米人民幣14,735元。

旭輝 （00884） 公布，2月份合約銷售約25億元，合同銷售面積約13.8萬平方米，銷售均價約每平方米18,100元。首2個月累計合同銷售金額約人民幣123億元，合同銷售面積約76.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米16,100元。

融創 （01918） 公佈，集團2月合約銷售額約122.1億元，按年跌33%，合同銷售面積約88.9萬平方米。首兩個月合同銷售額則約308.4億元，累計合同銷售面積約224.7萬平方米。

中國恒大 （03333） 公佈，集團2月合約銷售額為447.3億元，較去年同期增長約108%，合約銷售面積約為514萬平方米，較去年同期增長154%。

中國海外發展 （00688） 2月合約物業銷售金額約為126.66億元，按年跌29%，相應的已售樓面面積約70.66萬平方米；1月至2月累計合約物業銷售金額約329.42億元，按年跌23%。

禹洲地產 （01628） 2月合約銷售額錄得12億元，按年跌6成，銷售面積為82980平方米。首兩個月累計銷售金額為46.45億元，按年跌21%。

中國海外宏洋 （00081） 公佈，2月實現合約銷售額11.5億元，按年跌57%，合約銷售面積75700平方米；綜合首2個月累計合約銷售額為39.75億元。

陽光100中國 （02608） 2月合同銷售額約為1.12億元，對應合同銷售面積約14909平方米。集團首兩個月合同銷售額約為3.6億元。

銀城國際 （01902） 公佈，集團2月合約銷售額約為1.18億元，總合約建築面積約為25450平方米。綜合首兩個月合約銷售額為5.3億元。

雅居樂 （03383） 公布，2月合約銷售29.8億元，按年減58.3%，合同銷售面積18.5萬平方米。首2個月合同銷售金額80億元，按年跌40%。

萬科 （02202） 公布，2月合約銷售280.3億元，合同銷售面積173.2萬平方米。首2個月合同銷售金額829.4億元。

花樣年控股 （01777） 公布，2月份合約銷售為10億元，按年跌23%，相應已售建築面積為86,109平方米，平均售價為每平方米11,648元；首2個月累計銷售額為約23.92億，按年跌20.2%，相應已售建築面積為20.4萬平方米。

世茂房地產 （00813） 公布，2月合約銷售額約為65億元，按年跌35.2%，合約銷售面積為37.3萬平方米。首兩個累計合約銷售總額約為167.1億元，按年跌22%；累計合約銷售總面積為95.9萬平方米。截至2月底止兩個月，平均銷售價格為每平方米17,428 元。

時代中國 （01233） 公布，2月合約銷售10.8億元，按年跌65.3%，簽約建築面積約7.3萬平方米；首2個月合約銷售77.54億元，按年升6%，簽約建築面積約為51.6萬平方米。

首創置業 （02868） 公布，2月合約銷售簽約金額約8.4億元，簽約面積約2.9萬平方米。首2個月累計簽約金額約51.5億元，簽約均價每平方米2.8萬元。截至2月底，公司尚有認購未換簽金額約10.6億元正在辦理換簽手續。

融信中國 （03301） 宣布，集團2月總合約銷售額約為30.4億元，按年跌58.7%；合約建築面積約為12.7萬平方米；及平均合約售價約為每平方米23,929元。

富力地產 （02777） 公布，2月合約銷售金額約25億元，按年跌58.7%，銷售面積約20.8萬平方米。首2個月累計合約銷售約86.8億元，按年跌32.9%，銷售面積達74.3萬平方米。

景瑞控股 （01862） 公布，2月合約簽約銷售額（連合營企業及聯營企業的銷售額）約3.21億元，按年62.1%，合同銷售面積約為1.2萬平方米，合同銷售均價為每平方米約26,618元。首2個月累計合約簽約銷售額約8.66億元，按年跌38%，合同銷售面積約為3.7萬平方米，合同銷售均價約23,647元。

當代置業 （01107） 公布，2月合約銷售約8.7億元，按年跌42.1%，物業合約銷售面積約6.8萬平方米，銷售均價每平方米約12,871元。首兩個月合約銷售累計為28.9億元，物業合約銷售面積約26.6萬平方米，銷售均價每平方米約10,782元。

房企 2月合約銷售（元） 按年變動 首2個月合約銷售（元） 按年變動
中國恒大 （03333） 447.3億 +108% 852.8億 +32%
佳兆業 （01638） 25.63億 -34% 67億 -19.6%
碧桂園 （02007） 209.2億 -50% - -
正榮地產 （06158） 32.04億 -53.4% 101.98億 -36.5%
新城發展 （01030） 55.19億 -56.5% 167.22億 -29.3%
美的置業 （03990） - - 78.1億 -27.7%
龍光地產 （03380） 26.5億 -45% 87.4億 -4.6%
佳源國際 （02768） 7.381億 -54% 23.767億 -18%
中國奧園 （03883） 19.6億 -65% 70.2億 -38%
寶龍地產 （01238） 13.08億 -54.4% 48.2億 -20.3%
中梁控股 （02772） 31億 - 105億 -
合景泰富 （01813） 17.07億元 -57.9% - -
中駿 （01966） 18.78億元 -56% 69.07億元 -23%
旭輝 （00884） 25億元 -60.6% 123億元 -
融創 （01918） 122.1億 -33% 308.4億 -27%
中國海外發展 （00688） 126.66億 -29% 329.42億 -23%
禹洲地產 （01628） 12.02億 -60% 46.45億 -21%
陽光100中國 （02608） 1.12億 -60% 3.58億 -60%
中國海外宏洋 （00081） 11.5億 -57% 39.75億 -34%
銀城國際 （01902） 1.18億 - 5.3億 -
萬科 （02202） 280.3億 -35.1% 829.4億 -9.9%
花樣年 （01777） 10億 -23% 23.9億 -20.2%
世茂房地產 （00813） 65億 -35.2% 167.1 億 -22%
時代中國 （01233） 10.8億 -65.3% 77.5億 +6%
首創置業 （02868） 8.4億 -83% 51.5億 -43.3%
富力地產 （02777） 25億 -58.7% 86.8億 -32.9%
景瑞控股 （01862） 3.21億 -62.1% 8.66億 -38%
當代置業 （01107） 8.7億 -42.1% 28.9億 -20.7%
融信中國 （03301） 30.4億 -58.7% 103.9億 -30%
*上述貨幣單位為人民幣

相關文章：【內房數據】內房1月表現分歧 潤地1月銷售額跌32.7% （第九版）

碧桂園延續去年10月的內部架構大整合 涉38個總部與區域高層

香港股票 發展商 當代置業（01107） 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

金管局：去年7月至今年1月接獲1,115宗投訴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指開市挫逾700點 港夜期失守26000大關低水344點（不斷更新）
道指開市挫逾700點 港夜期失守26000大關低水344點（不斷更新）
【泰國入境未強制隔離】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十四版）
【泰國入境未強制隔離】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十四版）
道指跌幅收窄至530點 恒指夜期跌180點（不斷更新）
道指跌幅收窄至530點 恒指夜期跌180點（不斷更新）
【滙豐股價】滙豐遭摩通減持200億嚇驚市場？
【滙豐股價】滙豐遭摩通減持200億嚇驚市場？
【5G手機費】香港手機5G月費　如何最着數？每GB數據僅3.88元！
【5G手機費】香港手機5G月費　如何最着數？每GB數據僅3.88元！
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）