  • 19°C
香港時間 : 2020302日 (一) 20:21
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 永升生活料純利至少增1倍

金融經濟 19:50 2020/03/02

分享：

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈警：

建滔 （00148） 預計，去年賬面純利及基本純利分別按年跌45%至55%，及20%至30%。純利下跌主因高基數效應，去年供需缺口收窄導致部分產品銷售單價下跌，同時若干非經常性或特殊項目不再存在。另外，建滔積層板 （01888） 亦預計去年賬面純利及基本純利按年跌20%至30%。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

智美體育（01661）公布去年全年虧損擴大，錄得4億元人民幣，收入亦按年下跌65％。2018年同期，公司錄得5200萬元虧損。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈喜：

永升生活服務（01995）公布，去年全年綜合純利及應佔溢利分別按年最少增1倍。公司表示，主要因在管物業建築面積增加；來自對非業主的增值服務及社區增值服務收入增加及去年9月收購青島雅園物業管理後，將其入賬至財務報表所帶來的財務影響。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

半新股赤子城 （09911） 發盈喜，公司預計去年全年客戶合約收入按年增長不低於30%；經調整淨利潤將按年增不少於60%。公司指，因積纍用戶及變現效率的提升，帶來自有應用流量變現業務收入的快速增長、應用流量變現業務收入增長最少100%。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中梁控股 （02772） 公布去年全年核心淨利潤按年增80%至100%，主要因房地產開發業務向購房者交付的總建築面積增加，令收益增長所致。2018年同期則錄得19.29億元人民幣。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息

香港股票 盈喜 盈警 人民幣 中梁控股（02772） 赤子城科技（09911）

上一篇文章

恒指夜期跌穿26000水平

下一篇文章

恒指夜期跌逾300點 跌穿26000水平（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
恒指夜期跌逾300點 跌穿26000水平（不斷更新）
恒指夜期跌逾300點 跌穿26000水平（不斷更新）
滙豐外圍再冧價　要退守4年前絕望低位？
滙豐外圍再冧價　要退守4年前絕望低位？
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附登記連結）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附登記連結）