【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 永升生活料純利至少增1倍

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈警：

建滔 （00148） 預計，去年賬面純利及基本純利分別按年跌45%至55%，及20%至30%。純利下跌主因高基數效應，去年供需缺口收窄導致部分產品銷售單價下跌，同時若干非經常性或特殊項目不再存在。另外，建滔積層板 （01888） 亦預計去年賬面純利及基本純利按年跌20%至30%。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

智美體育（01661）公布去年全年虧損擴大，錄得4億元人民幣，收入亦按年下跌65％。2018年同期，公司錄得5200萬元虧損。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈喜：

永升生活服務（01995）公布，去年全年綜合純利及應佔溢利分別按年最少增1倍。公司表示，主要因在管物業建築面積增加；來自對非業主的增值服務及社區增值服務收入增加及去年9月收購青島雅園物業管理後，將其入賬至財務報表所帶來的財務影響。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

半新股赤子城 （09911） 發盈喜，公司預計去年全年客戶合約收入按年增長不低於30%；經調整淨利潤將按年增不少於60%。公司指，因積纍用戶及變現效率的提升，帶來自有應用流量變現業務收入的快速增長、應用流量變現業務收入增長最少100%。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中梁控股 （02772） 公布去年全年核心淨利潤按年增80%至100%，主要因房地產開發業務向購房者交付的總建築面積增加，令收益增長所致。2018年同期則錄得19.29億元人民幣。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息