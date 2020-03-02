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除新冠肺炎 美股上周大跌另有兇手 影響或未完

環球經濟金融 17:19 2020/03/02

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美股上周大跌，3大指數累瀉逾10%，創2008年金融海嘯以來，最大跌幅的一周。除了新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，另一跌市兇手是美國聯儲局早前實施的「臨時放水」相繼到期，影響或未完；若市場資金持續短缺，美股恐受壓。

日本央行緊急籲維持市場穩定 道指期貨急彈

回購協議（Repurchase Agreement，簡稱Repo）是聯儲局控制貨幣供應的其中一種工具。美國金融市場去年9月缺水，聯儲局認為，市場因交稅而抽走資金，導致隔夜回購利率（overnight repo rate）曾急升至10厘，遠高於聯邦基金利率。

（詳見：【短息抽升】美國錢荒驚魂 隔夜回購利率為何急升？遠近因素形成完美風暴

聯儲局當時立即啟動「臨時放水」，但強調不是量化寬鬆（QE）。紐約儲行相隔10年，再啟動回購計劃；聯儲局的回購協議原本預定在去年年底到期，但再延至今年2月。自聯儲局放水以來，回購利率一直處於最低水平。

聯儲局當時立即啟動「臨時放水」，但強調不是量化寬鬆（QE）。

【短息抽升】懶人包︰甚麼是回購操作？美國隔夜回購利率急升

【美股調整】標指一周急跌13% 分析師憂未跌完

負責管理聯儲局賬戶內巨額債券的紐約儲行上周五（2月28日）執行一項262.4億美元的回購協議操作，該回購協議周一（2日）到期。

上周五到期的回購協議約為303億美元，「臨時資金」下跌40億美元至1262億美元。美股上周五延續跌勢，大幅下挫，回購協議持倉量暴跌133億美元。

聯儲局透過回購操作的「放水」在1月到達高峰，至今已大幅收斂。紐約儲行宣布，上周五開始將隔夜回購操作（overnight repo operation）規模上限從1200億美元降至1000億美元，意味放水步伐或減慢。這對美股而言，屬利淡因素。

美國疾控中心不公開康復患者信息 被批延誤防控

【美股一周】上周創自金融海嘯最大跌幅 今周聚焦民主黨初選

若市場資金持續短缺，美股恐受壓。

記者：鄧燕君

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