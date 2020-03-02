  • 19°C
香港時間 : 2020302日 (一) 17:37
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【北美疫情】加拿大人「學港人」 恐慌搶廁紙

環球社會熱點 17:03 2020/03/02

分享：

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在北美州蔓延。加拿大疫情擴散至3個省，確診病例累計24宗。消息散發後，引起加拿大許多人衝出去店舖搶購廁紙和物資，以便為在短缺時做好準備。在加拿大溫哥華，大型超市Costco大排長龍，加拿大超市Real Canadian Superstore的廁紙更被搶購一空。

加拿大超市Real Canadian Superstore的廁紙更被搶購一空。

隨著越來越多的新型冠狀病毒病例出現在北美各地，民眾往往成群結隊地在Costco超市外排隊。據加拿大網媒Daily Hive報道，加拿大溫哥華的一間Real Canadian Superstore，貨架上幾乎沒有任何衛生廁紙。

溫哥華CTV新聞報道，在溫哥華，午餐肉和黑豆等罐頭食品上周五（28日）供應不足。消毒劑濕巾和衛生紙等物資的需求量也很大。

Costco顧客David Chen周日（1日）在社交媒體Twitter上發文稱：「上午9點在Costco，新冠肺炎恐懼情緒蔓延，民眾備貨的程度比聖誕節還多。」

新冠肺炎恐懼情緒蔓延，民眾備貨的程度比聖誕節還多。

加拿大衛生部長哈伊杜（Patty Hajdu）上周表示，在緊急情況下，庫存補給對加拿大人來說是明智的。他稱，確保有足夠的補給，以便若有家人生病或自己生病時，可以在不離開室外的情況下生存一周左右。

加拿大最新確診的4名患者為三男一女。其中兩名男性患者和一名女性患者來自約克地區，另一名男性患者來自多倫多。這4例新增新冠肺炎感染者中，有3人都與伊朗有關。

責任編輯：曾子龍
 

相關文章

【英國疫情】再增13宗病例 不排除封城
今日
【英國疫情】再增13宗病例 不排除封城
澳洲疫情首亡為香港移民 曾任港旅協開創西澳旅遊
今日
澳洲疫情首亡為香港移民 曾任港旅協開創西澳旅遊
美國疾控中心不公開康復患者信息 被批延誤防控
今日
美國疾控中心不公開康復患者信息 被批延誤防控
印尼失守 首發現新冠肺炎確診病例
今日
印尼失守 首發現新冠肺炎確診病例
【南韓疫情】新天地教主下跪道歉「非故意擴散疫情」
今日
【南韓疫情】新天地教主下跪道歉「非故意擴散疫情」
傳染病 疫情 多倫多 加拿大 溫哥華 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

澳洲疫情首亡為香港移民 曾任港旅協開創西澳旅遊

下一篇文章

日本央行緊急籲維持市場穩定 道指期貨急彈逾500點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資
【美國疫情】華盛頓州民眾清晨於超市排隊 等候搶購物資
【歐洲疫情分佈圖】確診大增50% 西歐僅葡萄牙守住
【歐洲疫情分佈圖】確診大增50% 西歐僅葡萄牙守住
【日本疫情分佈圖】神奈川亦成重災區 全國逾半地區疫病
【日本疫情分佈圖】神奈川亦成重災區 全國逾半地區疫病
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
【美國疫情】「不要搶購口罩」美醫療總監指口罩難阻感染
【美國疫情】「不要搶購口罩」美醫療總監指口罩難阻感染
【南韓疫情分佈圖】破紀錄趨勢再現 上午增近500確診
【南韓疫情分佈圖】破紀錄趨勢再現 上午增近500確診