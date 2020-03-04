【加拿大疫情】加拿大恐慌蔓延 搶廁紙無分國界

▲ 新冠肺炎恐懼情緒蔓延，加拿大民眾備貨的程度比聖誕節還多。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在北美州蔓延。加拿大疫情擴散至3個省，確診病例累計24宗。消息散發後，引起加拿大許多人衝出去店舖搶購廁紙和物資，以便為在短缺時做好準備。在加拿大溫哥華，大型超市Costco大排長龍，加拿大超市Real Canadian Superstore的廁紙更被搶購一空。

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▲ 加拿大超市Real Canadian Superstore的廁紙更被搶購一空。

隨著越來越多的新型冠狀病毒病例出現在北美各地，民眾往往成群結隊地在Costco超市外排隊。據加拿大網媒Daily Hive報道，加拿大溫哥華的一間Real Canadian Superstore，貨架上幾乎沒有任何衛生廁紙。

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溫哥華CTV新聞報道，在溫哥華，午餐肉和黑豆等罐頭食品上周五（28日）供應不足。消毒劑濕巾和衛生紙等物資的需求量也很大。

Costco顧客David Chen周日（1日）在社交媒體Twitter上發文稱：「上午9點在Costco，新冠肺炎恐懼情緒蔓延，民眾備貨的程度比聖誕節還多。」

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▲ 新冠肺炎恐懼情緒蔓延，民眾備貨的程度比聖誕節還多。

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加拿大衛生部長哈伊杜（Patty Hajdu）上周表示，在緊急情況下，庫存補給對加拿大人來說是明智的。他稱，確保有足夠的補給，以便若有家人生病或自己生病時，可以在不離開室外的情況下生存一周左右。

加拿大最新確診的4名患者為三男一女。其中兩名男性患者和一名女性患者來自約克地區，另一名男性患者來自多倫多。這4例新增新冠肺炎感染者中，有3人都與伊朗有關。

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責任編輯：曾子龍

