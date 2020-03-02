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智能喇叭上季出貨量爆升5成　疫情拖累料內地首季出貨跌2成

金融經濟 17:53 2020/03/02

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阿里巴巴智能喇叭出貨量按年增109％至560萬台。

調查機構Canalys發表第四季全球智能喇叭銷售數據顯示，全球智能喇叭出貨量按年增52%，達到4920萬個，出貨量排名首位為亞馬遜（美：AMZN）。不過，受到新冠肺炎影響，報告料今年首季內地智能喇叭出貨量將按年跌逾2成。

亞馬遜、谷歌智能喇叭出貨量最高

報告顯示，排名頭兩位為亞馬遜及谷歌（Google）。亞馬遜出貨量分別按年增長38%至1,560萬個，而市場佔有率按年下跌3.2個百分比點；而谷歌出貨量則按年增長41%至1,250萬個，市場佔有率按年上升1.9個百分點。

百度、阿里智能喇叭出貨量按年倍增

出貨量排名第三至五位均為中資廠商，位列第三的百度（美：BIDU），出貨量按年增129%至570萬個，市佔率按年增3.9個百分點至11.6%；阿里巴巴 （09988） 排名則緊隨其後，出貨量按年增109%至560萬個，市佔率按年增3.1個百分點。排名第五的小米 （01810） 出貨量則按年增82%至460萬個，市佔率按年增1.6個百分點。

疫情將影響內地首季出貨量逾2成

報告預計，新冠肺炎爆發影響到部中資廠商的布局，認為現時消費者傾向聚焦於必須品，料短期內非必須品的消費有所影響。該行預計，今年首季內地智能喇叭出貨量將按年跌22%，料今年第三季將會好轉。報告預期，內地全年智能喇叭增長預測由19%降至8%，而全球增長預測則由20%降至13%。

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