  • 19°C
香港時間 : 2020302日 (一) 19:42
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新股IPO】建中建設：4成項目已復工　海螺持股約16%

金融經濟 18:21 2020/03/02

分享：

建中建設主席兼董事長荀名紅（左）指，料疫情將導致建築項目的施工延後約一個月，而目前約40%項目已復工；圖右為財務總監馬濬琦。（資料圖片）

因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情持續蔓延擴散而停工的企業及廠商，近日陸續復工，福建省建設商建中建設 （新上市編號：00589） 主席兼董事長荀名紅指，疫情導致集團旗下建築項目的施工，延後約一個月，目前約40%的項目已復工，餘下的亦在申請復工的階段，相信對整體影響不大。

建中建設的最大股東為荀名紅，第二大股東則為海螺創業發展，為安徽海螺創業投資有限公司全資附屬公司，持有上市後約16.47%股權。荀名紅表示，集團與安徽海螺於2018年開始合作，雙方在產業鏈上擁契合性及協同效應，現已有一些合作的預想，但暫未有落定詳細的計畫，若有進一步合作將會公布。

集團去年9月底止首3季中標率較2018年跌4個百分點至53.9%，財務總監馬濬琦指，集團發展初期投標的項目較少，因此中標率較高，隨着集團市場地位提升及客戶群漸完善，集團投標的數量亦提高，且會挑選較大、並合適集團的項目，實際上項目的總額並未減少。

建中建設將於下周一（9日）截止公開招股，招股價介乎1.35至1.65元，一手（2,000）股入場費3333.25元，3月18日掛牌，鼎珮為獨家保薦人。該股暫錄24萬元孖展，相當於公開發售部分2579萬的0.9%，尚未足額。

相關文章：【新股IPO】物管新股燁星暫錄386倍超購（附上市時間表）

相關文章：【新股IPO】建中建設集資逾2.5億 入場費3333元

相關文章：【新股IPO】綠城中國擬分拆綠城管理主板上市 集資約20億

更多新股消息，立即瀏覽【新股IPO】

記者：趙偉津

香港股票 IPO 孖展 冠狀病毒 新冠肺炎 肺炎 武漢肺炎 集資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

恒指夜期跌逾300點 跌穿26000水平（不斷更新）
恒指夜期跌逾300點 跌穿26000水平（不斷更新）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附登記連結）
香港寬頻免月費1個月今起登記　住宅客上限200元商業客500元（附登記連結）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
【定期存款】3個月港元定存　工銀4.2厘最高息
滙豐外圍再冧價　要退守4年前絕望低位？
滙豐外圍再冧價　要退守4年前絕望低位？