【新股IPO】建中建設：4成項目已復工　海螺持股約16%

▲ 建中建設主席兼董事長荀名紅（左）指，料疫情將導致建築項目的施工延後約一個月，而目前約40%項目已復工；圖右為財務總監馬濬琦。（資料圖片）

因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情持續蔓延擴散而停工的企業及廠商，近日陸續復工，福建省建設商建中建設 （新上市編號：00589） 主席兼董事長荀名紅指，疫情導致集團旗下建築項目的施工，延後約一個月，目前約40%的項目已復工，餘下的亦在申請復工的階段，相信對整體影響不大。

建中建設的最大股東為荀名紅，第二大股東則為海螺創業發展，為安徽海螺創業投資有限公司全資附屬公司，持有上市後約16.47%股權。荀名紅表示，集團與安徽海螺於2018年開始合作，雙方在產業鏈上擁契合性及協同效應，現已有一些合作的預想，但暫未有落定詳細的計畫，若有進一步合作將會公布。

集團去年9月底止首3季中標率較2018年跌4個百分點至53.9%，財務總監馬濬琦指，集團發展初期投標的項目較少，因此中標率較高，隨着集團市場地位提升及客戶群漸完善，集團投標的數量亦提高，且會挑選較大、並合適集團的項目，實際上項目的總額並未減少。

建中建設將於下周一（9日）截止公開招股，招股價介乎1.35至1.65元，一手（2,000）股入場費3333.25元，3月18日掛牌，鼎珮為獨家保薦人。該股暫錄24萬元孖展，相當於公開發售部分2579萬的0.9%，尚未足額。

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記者：趙偉津