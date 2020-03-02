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減息預期穩定大市 息口敏感股值博率高

金融經濟 16:42 2020/03/02

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新冠肺炎（又稱武漢肺炎）衝擊全球經濟，美股接連數日暴跌，市場預預期美國聯儲局為救市，本月有機會大幅減息半厘。加上預期環球央行紛減息穩經濟，在超低息環境入，息口敏感股有望喘穩，並可隨大前反彈。

據芝加哥商業交易所（CME）的利率期貨分析工具Fedwatch顯示，3月份美國儲局減息半厘的機會高達100%，即市場全數押注本月減息。而市場預期儲減息趨勢持續，今年內減息最少1厘的機會高達7成。

相閞文章：【美國減息】市場押注儲局全年減息足一厘 道期反彈200點

預期儲局全年減1厘 環球減息陸續有來

另外，環球央行減息趨勢陸續有來，澳洲央行將於本周二議息，市場預期央行會將利率由0.75%降至0.5%。高盛同時預期，加拿大央行今年將減息1厘，英國、澳洲、紐西蘭、挪威、印度與南韓則減息半厘。

在環球央行減息呼聲高企的背景下，債息持續受壓，美國10年期債息跌穿1.1厘水平，再創歷史新低。在低環境下，利好息口敏感股。

低息環境 收股息相對回報吸引

投資者會以收息股的股息率相對於債息水平，來衡量股息是否吸引。環球減息的預期升溫，令債息趨低，息股的相對回報變得吸引。早前的股價調整，令收息股的股息率普遍達4至5厘，部分更高達7厘，如散戶愛股滙豐 （00005）

 

滙豐現價股息率高達7.5厘，由於相對穩陣的業務，加上維持高派息策略，滙豐近日持續獲散戶「千人操」支持。

相關文章：滙豐破底散戶未停手 再現「二千人操」護盤

另外，普遍獲本港散戶視作長綫收息的內銀股今日造好，由於預期環球央行放水，市場炒作內地降準憧憬，今日大型內銀行跑出，其中建行 （00939） 升2%。另方面，內銀股5厘至7厘的股息率，亦令股價有支持。

早前的港股大調整，市場恐慌情緒升溫，惟市場弱勢倒逼環球央行放水救市，預前股市可企穩。加上減息環境利好息口敏感股，板塊除了股息率的吸引，亦有短期隨大市反彈的機會。

責任編輯：錢家鋒

建設銀行（00939） 滙豐控股（00005） 香港股票 減息 新冠肺炎 武漢肺炎 收息股
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