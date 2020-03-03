【新股IPO】燁星孖展超購634倍　解構其業務及基本面

▲ 物管商燁星集團公開發售部分孖展已超額認購近400倍，除因物管板塊當炒外，集團業務及基本面如何？

物業管理新股認購反應火熱，內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 公開發售部分孖展已超額認購634倍，孖展金額逾100億元，除因物管板塊當炒外，集團業務及基本面如何？

去年在新三板掛牌約5個半月後終止掛牌

燁星集資引入恒地 （00012） 主席兼董事總經理李家傑旗下的Successful Lotus Limited為基礎投資者，認購2100萬元股份，佔總發行3.3%至4%。李家傑去年10月參與中手游 （00302） 上市集資時，同樣認購作基礎投資者，截止今日收市，中手游首日表現雖僅升2%，但至今累計升17.7%，為近月表現較佳的半新股。

值得注意的是，燁星集團於2018年8月1日在新三板掛牌，並於同年12月19日終止掛牌。集團指，對自身業務而言，香港是合適的上市地點，讓集團能夠增加與國際投資者及全球市場的接觸。

物業管理服務佔比近7成

燁星集團與2003年成立，並於2004年開始營業，根據灼識諮詢報告，於2008年，按所管理的總建築面積計，集團於北京物業管理市場排名第21，市場份額約為0.35%，於北京非國企背景開發商附屬公司物業管理市場中排名第9，市場份額約為0.7%。

燁星集團的業務主要分為3種物業管理服務、物業開發商相關服務，以及增值服務，當中物業管理服務佔總收入69.9%，物業開發商相關服務佔23.5%，增值服務佔6.6%。

於去年8月底止，集團在京津冀地區、海南省、湖北省及陝西省的8個城市提供物業管理服務，管理的總收益建築面積約為490百萬平方米， 包括21項住宅物業，合共超過39,000個單位，以及15項非住宅物業。

母企鴻坤集團開發的物業 佔總收入98.6%

招股書顯示，集資所得款項的65%將用於擴大公司在中國的地理據點及營運規模，事實上，燁星集團營收高度依賴母公司鴻坤集團。截止去年8月底止，集團總收入為1.8億元（人民幣，下同），當中從鴻坤集團開發的物業，佔總收入及管理的總收益建築面積98.6%及99.1%。

集團預期，於今、明兩年，鴻坤集團將根據合約交付予集團管理的總收益建築面積將分別為60萬平方米及540萬平方米，合共600萬平方米。

未來發展方面，燁星集團其中一項業務策略是在2021年前，將地域覆蓋範圍及業務擴大到至少5個城市，包括上海、太原市、佛山市、鄭州市及無錫市。

燁星集團將於周五（6日）截止招股，招股價介乎1.32元至1.58元，集資最多1.58億元，一手（2000股），入場費約3192元，同人融資為獨家保薦人。

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責任編輯：趙偉津