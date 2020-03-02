一文回顧香港仔珍寶海鮮舫的前世今生

▲ 香港仔珍寶海鮮舫是周星馳電影《食神》取景之地，乘載了港人的集體回憶

開業逾40年、位於香港仔深灣碼頭徑的香港仔珍寶海鮮舫宣布明日起暫停營業，直至另行通知。珍寶海鮮舫是不少訪港旅客必到景點之一，曾到訪的賓客超過3000萬人，包括英女皇伊利沙伯二世；亦是周星馳電影《食神》取景之地，乘載了港人的集體回憶！

何鴻燊出資重建 後易手至新濠

珍寶海鮮舫由商人王老吉集資籌建，但開業前遭大火吞噬 。在1976 年，賭王何鴻燊斥資3000 萬元重建，其後由何鴻燊旗下信德集團香港仔飲食經營，而目前珍寶海鮮舫最大的股東是博彩企業新濠國際 （00200） 。

新濠國際在沾手濠賭業務之前，主要業務從事港島東山臺的物業投資及經營珍寶海鮮舫和太白海鮮舫 。1993年6月，新濠國際以4.35億元收購香港仔飲食86.68%股權，持股有至今。

私有化珍寶海鮮舫母企失敗

去年6月，新濠提出私有化香港仔飲食企業，涉資最多4975萬元，但最終未得到股東足夠支持，失敗收場。珍寶海鮮舫剩餘的13.32%股權相當分散。據悉，東亞銀行 （0023） 主席李國寶及已故的「造船大王」王華生長女王敏馨也是股東之一。

根據新濠國際2019年中期報告，去年上半年包括珍寶海鮮舫等娛樂、零售及其他業務分部淨收益近6億元，按年跌近1成，佔整體少僅約2.7%。

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