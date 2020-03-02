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湘潭振興當地廠商經濟　吉利兩車款獲補貼

金融經濟 15:44 2020/03/02

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全新遠景的官方售價為5.39萬至7.39萬元人民幣，於長沙、株洲、湘潭可獲一次性每輛3000元人民幣的購置稅補貼。

吉利 （00175） 午後急升，據內地報道，吉利兩款車型於長沙、株洲、湘潭獲得購置稅補貼3000元（人民幣，下同） ，雖然只限3500名買車的個人消費者，名額先到先得，但投資界仍憧憬刺激政策擴大至全國推行。

據內地紅網報道，根據湘潭經濟技術開發區一份名為《關於出台促進吉利地產車在長株潭消費升級鼓勵措施》的文件顯示，3月1日起，長沙、株洲、湘潭三市消費者購買湘潭本土生產的兩款吉利汽車，將獲得3000元購置稅補貼。湘潭市也成為2020年中部地區首個出台具體政策鼓勵汽車消費的城市。

補貼車型主要為吉利汽車湘潭基地生產的全新遠景、繽越兩款車型，而補貼對象為具有長沙、株洲、湘潭本地身份證或暫住證，在指定吉利4S店及其授權二級網點購車，並在長沙、株洲、湘潭本地上牌的個人消費者（出租車除外）。該政策將從3月1日起實施，限額前3500名購車的個人消費者。

對於符合補貼條件的個人消費者，湘潭經開區管委會將一次性給予3000元/輛的購置稅補貼，每人限購一台。個人消費者須攜帶戶口本或暫住證、居民身份證、行駛證、購車發票的原件，到指定吉利4S店進行補貼資質審核，並由指定吉利4S店登記備案，湘潭經開區財政局審定後，按要求每月集中兌付一次購車補貼給備案經銷商。

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