【蔣麗芸蒸口罩有用？】STC：只獲委派測PFE標準、沒有結論　港府tg：所有外科口罩都是即棄（第二版）

▲ 蔣麗芸聲稱,口罩可以經高溫蒸氣消毒後重用。

立法會議員蔣麗芸早前曾聲稱,口罩可以經高溫蒸汽消毒後重用,並於周日(1日)發布影片表示,經香港標準及檢定中心(STC)檢測後,發現蒸過後的口罩平均過濾力僅下跌0.11%。STC於社交媒體專頁上發聲明指,有客人早前委託進行微粒子過濾效率(PFE)測試,但PFE只是口罩安全標準的其中一個內容要求,中心的報告只是提供數據,沒有作出任何結論。

STC聲明指出,2月6日,一位市民提供了一些口罩樣本委託本中心進行「微粒子過濾效率」(Particulate Filtration Efficiency, PFE) 測試。要求本中心將樣本分成二部分,一部分樣本不做任何處理,而將另一部分樣本放置在攝氏100度下蒸10分鐘,測試兩部分口罩的微粒子過濾效率 (PFE) ,分別記錄數據。中心就客人送來的樣本進行以上測試及發出報告。

STC表示,現時市場上口罩大多是根據美國 ASTM F2100 標準,該標準要求評價一次性外科口罩是否符合規格,需要通過以下的測試內容:

1. 細菌過濾效率測試 (Bacterial Filtration Efficiency (BFE)%);

2. 微粒子過濾效率測試 (Particulate Filtration Efficiency (PFE)%);

3. 壓差測試 (Differential Pressure (Delta P) mm H2O/cm²);

4. 合成血液穿透性測試 (Resistance of Penetration by Synthetic Blood, mmHg);

5. 可燃性測試 (Flammability test to Class 1.)

該聲明特別附注︰「微粒子過濾效率測試 (PFE) 是判斷該口罩是否有效過濾微粒子例如塵埃,是安全標準的眾多測試要求中的其中一個內容要求。」

除了香港標準及檢定中心澄清外,港府設立的Telegram 頻道「香港抗疫資訊頻道」,也重新置頂(pinned message)訊息,「再次提醒大家,所有外科口罩都係即棄式」,並且有hastag 「#老是常出現」、「#建議考慮少啲講啲冇乜用嘅說話」。

▲ 港府設立的Telegram 頻道「香港抗疫資訊頻道」置頂衛生署的貼文。

