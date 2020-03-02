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【蔣麗芸蒸口罩有用？】STC：只獲委派測PFE標準、沒有結論　港府tg：所有外科口罩都是即棄（第二版）

金融經濟 15:58 2020/03/02

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蔣麗芸聲稱，口罩可以經高溫蒸氣消毒後重用。

立法會議員蔣麗芸早前曾聲稱，口罩可以經高溫蒸汽消毒後重用，並於周日（1日）發布影片表示，經香港標準及檢定中心（STC）檢測後，發現蒸過後的口罩平均過濾力僅下跌0.11%。STC於社交媒體專頁上發聲明指，有客人早前委託進行微粒子過濾效率（PFE）測試，但PFE只是口罩安全標準的其中一個內容要求，中心的報告只是提供數據，沒有作出任何結論。

STC聲明指出，2月6日，一位市民提供了一些口罩樣本委託本中心進行「微粒子過濾效率」（Particulate Filtration Efficiency， PFE） 測試。要求本中心將樣本分成二部分，一部分樣本不做任何處理，而將另一部分樣本放置在攝氏100度下蒸10分鐘，測試兩部分口罩的微粒子過濾效率 （PFE） ，分別記錄數據。中心就客人送來的樣本進行以上測試及發出報告。

STC表示，現時市場上口罩大多是根據美國 ASTM F2100 標準，該標準要求評價一次性外科口罩是否符合規格，需要通過以下的測試內容：

1. 細菌過濾效率測試 （Bacterial Filtration Efficiency （BFE）%）；
2. 微粒子過濾效率測試 （Particulate Filtration Efficiency （PFE）%）；
3. 壓差測試 （Differential Pressure （Delta P） mm H2O/cm²）；
4. 合成血液穿透性測試 （Resistance of Penetration by Synthetic Blood， mmHg）；
5. 可燃性測試 （Flammability test to Class 1.）

該聲明特別附注︰「微粒子過濾效率測試 （PFE） 是判斷該口罩是否有效過濾微粒子例如塵埃，是安全標準的眾多測試要求中的其中一個內容要求。」

除了香港標準及檢定中心澄清外，港府設立的Telegram 頻道「香港抗疫資訊頻道」，也重新置頂（pinned message）訊息，「再次提醒大家，所有外科口罩都係即棄式」，並且有hastag 「#老是常出現」、「#建議考慮少啲講啲冇乜用嘅說話」。

港府設立的Telegram 頻道「香港抗疫資訊頻道」置頂衛生署的貼文。

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