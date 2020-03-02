「疫」市投資當審慎部署

新形冠狀病毒疫情擴散可能導致中國首季度增長顯著放緩，而疫情會否成為全球經濟增長的阻力則有待觀察。同時，支撐美國經濟的消費者支出出現下降跡象，或為美國經濟增長帶來暗湧。鑑於疫情爆發令市場波動，投資者期望聯儲局在疫情轉趨嚴重下有所動作，而聯儲局有望保持溫和步伐。

疫情影響市場波動

新形冠狀病毒爆發成為全球的公共衛生危機，而疫情的不確定性令風險資產遭拋售。不少人將新型冠狀病毒與2003年的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）作比較，惟現時與當年最明顯的分別是中國經濟規模已大幅擴大且中國在全球供應鏈中的融合程度亦遠高於從前。而另一個主要區別是在2002年SARS出現前，MSCI全球指數（以美元計）已經下跌接近20％，而2019年該指數則飆升27％，令現時市場可能面臨更大的調整風險。隨著疫情持續擴散，它對全球經濟到底會造成短期衝擊抑或產生更長遠的影響仍有待觀察。儘管中國對支持經濟方面施行的初步措施或可為市場緩解壓力，但市場波動大有可能持續。

美國經濟增長現暗湧

美國2019年第四季度的國內生產總值（GDP）增長為2.1％，與預期相符，甚至有可能鞏固投資者對全球增長勢頭轉好的信心。同時，由於貿易戰影響，美國入口量出現異常且短暫的9%跌幅，令美國淨出口數字成為經濟增長亮點。需要留意的是，美國開徵關稅導致進口需求減少，因而出現淨出口量增加，而實質上美國出口量和產量並未增長。看似穩定的數據或令市場忽略消費者和企業支出方面的弱點。繼2017年和2018年推出稅項減免及增加政府支出，美國經濟一直依賴消費者來支撐市場。我們觀察到近幾個月來消費者支出有所下降，儘管目前尚未形成趨勢，但無疑值得關注，尤其是現時失業率仍低企而工資有改善跡象。

聯儲局取態偏鴿

聯儲局一月宣佈維持利率不變，但表示將採取措施應對全球通貨緊縮，意味著聯儲局取態偏鴿。隨著新型冠狀病毒爆發威脅全球增長，市場情緒表明聯儲局或需重新介入，在2020年底之前至少降息一次。在市場情緒轉鴿的過程中， 自2019年10月以來，3個月至10年期的部分息率曲線首次出現倒掛，進一步顯示對經濟增長放緩的憂慮增加。聯儲局主席鮑威爾承認正在密切監察當前風險，但表示聯儲局在對經濟增長造成長期威脅情況時才會出手。雖然市場殷切期望新型冠狀病毒爆發危機帶來的影響是短暫的，但市場暗示聯儲局仍可能需要開始準備介入。

綜觀新興市場，較溫和的通脹、聯儲局取態偏鴿均有利區內央行推行溫和貨幣政策，而中美貿易磋商降溫亦有利新興市場資產。然而，新型冠狀病毒疫情影響暫時難以估計，加上區內主要市場均受疫情所困，或成為投資者憂慮因素之一。