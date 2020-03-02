【澳洲疫情】澳洲：不再可能阻止海外傳入病例

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續，澳洲是最先對邊境進行限制的國家之一，而今日出現首宗死亡病例。澳洲醫務總監表示，由於日本和韓國全面爆發新冠肺炎，現在已經不再可能完全阻止新冠肺炎患者進入澳洲境內。

澳洲醫務總監墨菲（Brendan Murphy）周一（2日）稱：「再也無法絕對阻止新病例的出現。我們對日本和韓國感到擔憂。他們正在努力控制疫情，但我們仍然擔心這些國家和其他高風險國家的民眾可能會受到感染。」

墨菲稱，旅行禁令是放慢新冠肺炎傳播的一種方式，他敦促從意大利或韓國回國，從事醫療保健行業的澳洲人自行隔離兩周。不過，他補充，意大利和韓國的疫情雖然規模較大，但僅限於局部地區，這意味著澳洲沒有必要進一步禁止那些國家的旅客入境。

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澳洲政府早前宣佈實施入境管制措施，在抵達澳洲前14天內曾進入中國內地的旅客被限制入境，澳洲公民或永久居民均可豁免。而旅客如在乘搭國際航班前往澳洲前14天內曾進入或過境中國內地，亦不會獲准登機。

澳洲實施禁令後，超過10萬名中國留學生禁止入境，對依賴中國留學生的澳洲教育產業，構成沉重打擊。

另外，由於新型冠狀病毒肺炎疫情的肆虐，澳洲龍蝦進入中國市場的交易大降。澳洲最北端，托雷斯海峽群島（Torres Strait Islands）的島民過往捕獲龍蝦後，會出售到中國，自去月以來，運送龍蝦到中國的過程受阻，導致澳洲活龍蝦滯銷，當地價格下降5至8成。

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責任編輯：曾子龍