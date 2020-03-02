【新冠肺炎】百業蕭條　企業穩軍心成首務

▲ 疫情影響下，不少企業頒布在家工作或讓員工放無薪假期，員工或要比平時在辦公室更架主動回覆上司，領導層亦應表達尊重與互信。

新型肺炎爆發已多達兩個月，本地確診個案雖然以每日單位數字微升，未有大規模的社區爆發情況出現，唯社會仍然人心惶惶，零售、酒店、旅遊、連帶金融、保險等企業都迎來寒冬。

富事高諮詢（FTI Consulting）策略溝通諮詢資深常務董事黃載欣表示，現時正是考驗企業管理層的重要時刻。「目前在各種不確定的情況底下，短期生意影響無可厚非，更重要的是企業的營運以及內部溝通。」黃載欣指出，在這個特別的情況下，企業要訂立特殊情況下清晰的工作流程，更加應該將員工放在第一位。

▲ 富事高諮詢（FTI Consulting）策略溝通諮詢資深常務董事黃載欣強調，現時企業最重要的是管理層要肯挺身而出，走出來處理緊急情況。（受訪者提供圖片）

無論公司規模如何，50人，500人甚至5000人，管理層都應該要尊重員工，以同理心與員工互相溝通，表達互信關係，留住員工才能共度時艱。

短期應變 勿改全盤計劃

黃載欣指出，面對疫情，企業亦不必太驚慌，面對危機，首要訂立目標以及應變方法。「公司在每個財政年度開始前已擬定好來年全年計劃，目前面對疫情，短期目標或需要調整，但中長線仍然要視乎企業以及本港經濟體系的根基而定，切勿焦急匆忙地更改全盤計劃。」她表示，綜觀當年沙士經驗，疫症帶來的影響只屬短期，中國或香港政府會陸續推出措施支援企業，若疫情控制得宜，相信今年第二季社會經濟會開始復甦。

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企業現時仍然樂於使用「在家工作」（Work From Home）政策，黃載欣就提醒，雖然不在辦公室，但希望員工記得在家工作亦是在「工作」，另一方面，管理層亦要明白，員工在家中環境，必然有多方面騷擾，要求員工回覆訊息時要有彈性。

在家工作方式其實是建基在雙方的信任之下，管理層要表達信任，而員工亦要顯示在家工作時，能維持一定的生產力。

同理心建立互信關係

黃建議，企業領導層或發布內部通告、電郵以及會議，向員工清晰表達企業的措施以及對員工的關心與信任。「員工在家，亦要比起在辦公室更加主動回覆，如以往一個星期要做起的計劃，可以每日定期匯報進度，一個電郵，電話，甚至一個WhatsApp訊息都可以，切記要主動！」

▲ 香港人力資源昂貴，無生意時，節省人工實乃短期節流，亦是合理的營運決定。（資料圖片）

另一方面，當企業受疫情影響，或會讓員工放無薪假期，該措施是否適合，是按公司性質而定。「香港人力資源昂貴，無生意時，節省人工實乃短期節流，亦是合理的營運決定。」但黃亦指出，管理層在頒布措施前，必須表達出曾經試行其他措施，例如與業主商量減租，節省不必要開支等，讓員工知道公司已盡各種努力減低影響，期望員工亦能體諒要求放無薪假期的決定。

與持份者坦誠溝通 挽回投資信心

香港貴為國際金融中心，不少跨國企業都駐足香港，唯受疫情影響，短期難免影響各企業營運，上市公司業績發布亦有所推遲。黃載欣表示，不少上市企業在內地或有廠房及辦公室，內地受疫症影響停工，對企業影響無庸置疑，但具體的財務數據卻未能顯示，股東及投資者亦十分焦急希望了解。

黃指出，不少企業遭眾持份者追問時，刻意隱瞞或含糊應對，這樣必定會動搖投資者信心。「企業對外必須承認疫情對企業造成短期影響，但更重要的是突出公司穩固的根基、優勢以及長遠計劃。」黃建議，當企業面對各持份者質詢時，要誠實表達客觀的數據，但更需要利用這條問題，重溫企業提出的解決方法，承諾多方面落實及執行應對措施，以鞏固投資者信心。

記者：李彥煒