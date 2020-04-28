【美國疫情分佈圖】99萬確診 80%人仍未康復

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控。美國疫情確診人數升至近99萬，衝擊100萬大關。美國疫情至今死亡人數超過5.6萬人，但重災區紐約州有緩和趨勢。佛羅里達、俄亥俄等州份陸續重啟經濟活動。加州亦有意在未來數州放寬社交隔離等限制。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 988,451 111,509 56,245 820,697 截至香港時間4月28日中午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周一最新變化 4月27日

星期一 確診98.82萬

增2.24萬 4月26日

星期日 確診96.58萬

增2.76萬 4月25日

星期六 確診93.82萬

增3.28萬 4月24日

星期五 確診90.54萬

增3.62萬 4月23日

星期四 確診86.92萬

增3.41萬 4月22日

星期三 確診83.51萬

增2.81萬 4月21日

星期二 確診80.70萬

增2.73萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（28日）中午，美國有98.8萬多宗新冠肺炎確診病例，超過5.6萬人死亡。

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美國疫情比想像更差 原來2月已社區爆發

紐約州確診人數增至超過29萬，死亡人數逾2.2萬。紐約州的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿，紐約州州長科莫有意容許部分產業分階段重開。

科莫指出，各州會根據確診人數、住院患者人數及抗體檢測結果這3個指標，來決定何時復工及復工規模。他強調，仍為疫情重災區的紐約市及近郊地區復工時間，或較其餘地區慢。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／988,451宗／56,245死

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紐約州／291,996宗／22,668死

新澤西州／111,188宗／6,044死

馬薩諸塞州／56,462宗／3,003死

伊利諾伊州／45,883宗／1,983死

加利福尼亞州／45,175宗／1,785死

賓夕法尼亞州／43,648宗／1,906死

密歇根州／38,210宗／3,407死

佛羅里達州／32,138宗／1,088死

路易斯安那州／27,068宗／1,740死

康涅狄格州／25,997宗／2,012死

德克薩斯州／25,321宗／666死

佐治亞州／24,255宗／995死

馬里蘭州／19,487宗／945死

俄亥俄州／16,325宗／753死

印第安納州／15,961宗／844死

科羅拉多州／13,879宗／706死

華盛頓州／13,686宗／764死

弗吉尼亞州／13,538宗／460死

田納西州／9,918宗／184死

北卡羅萊納州／9,428宗／340死

羅德島州／7,708宗／233死

密蘇里州／7,307宗／303死

亞利桑那州／6,725宗／275死

亞拉巴馬州／6,539宗／228死

密西西比州／6,094宗／229死

威斯康星州／6,081宗／281死

艾奧瓦州／5,868宗／127死

南卡羅萊納州／5,613宗／177死

內華達州／4,700宗／206死

猶他州／4,236宗／41死

特拉華州／4,162宗／125死

肯塔基州／4,156宗／213死

首都華盛頓哥倫比亞特區／3,892宗／185死

明尼蘇達州／3,811宗／286死

堪薩斯州／3,473宗／126死

內布拉斯加州／3,358宗／56死

俄克拉荷馬州／3,281宗／197死

阿肯色州／3,069宗／51死

新墨西哥州／2,825宗／99死

俄勒岡州／2,354宗／92死

南達科他州／2,244宗／11死

新罕布什爾州／1,938宗／60死

愛達荷州／1,897宗／56死

西弗吉尼亞州／1,063宗／34死

緬因州／1,023宗／51死

北達科他州／942宗／19死

佛蒙特州／855宗／47死

夏威夷州／607宗／16死

懷俄明州／520宗／7死

蒙大拿州／449宗／14死

阿拉斯加州／345宗／9死

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美國領地：

波多黎各／1,389宗／84死

關島／141宗／5死

美屬維珍群島／57宗／4死

北馬里亞納群島／14宗／2死

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至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周二（28日）中午。

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