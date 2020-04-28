【美國疫情分佈圖】99萬確診 80%人仍未康復

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控。美國疫情確診人數升至近99萬，衝擊100萬大關。美國疫情至今死亡人數超過5.6萬人，但重災區紐約州有緩和趨勢。佛羅里達、俄亥俄等州份陸續重啟經濟活動。加州亦有意在未來數州放寬社交隔離等限制。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|988,451
|111,509
|56,245
|820,697
|截至香港時間4月28日中午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周一最新變化
|4月27日
星期一
|確診98.82萬
增2.24萬
|4月26日
星期日
|確診96.58萬
增2.76萬
|4月25日
星期六
|確診93.82萬
增3.28萬
|4月24日
星期五
|確診90.54萬
增3.62萬
|4月23日
星期四
|確診86.92萬
增3.41萬
|4月22日
星期三
|確診83.51萬
增2.81萬
|4月21日
星期二
|確診80.70萬
增2.73萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（28日）中午，美國有98.8萬多宗新冠肺炎確診病例，超過5.6萬人死亡。
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紐約州確診人數增至超過29萬，死亡人數逾2.2萬。紐約州的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿，紐約州州長科莫有意容許部分產業分階段重開。
科莫指出，各州會根據確診人數、住院患者人數及抗體檢測結果這3個指標，來決定何時復工及復工規模。他強調，仍為疫情重災區的紐約市及近郊地區復工時間，或較其餘地區慢。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／988,451宗／56,245死
- ————————
- 紐約州／291,996宗／22,668死
- 新澤西州／111,188宗／6,044死
- 馬薩諸塞州／56,462宗／3,003死
- 伊利諾伊州／45,883宗／1,983死
- 加利福尼亞州／45,175宗／1,785死
- 賓夕法尼亞州／43,648宗／1,906死
- 密歇根州／38,210宗／3,407死
- 佛羅里達州／32,138宗／1,088死
- 路易斯安那州／27,068宗／1,740死
- 康涅狄格州／25,997宗／2,012死
- 德克薩斯州／25,321宗／666死
- 佐治亞州／24,255宗／995死
- 馬里蘭州／19,487宗／945死
- 俄亥俄州／16,325宗／753死
- 印第安納州／15,961宗／844死
- 科羅拉多州／13,879宗／706死
- 華盛頓州／13,686宗／764死
- 弗吉尼亞州／13,538宗／460死
- 田納西州／9,918宗／184死
- 北卡羅萊納州／9,428宗／340死
- 羅德島州／7,708宗／233死
- 密蘇里州／7,307宗／303死
- 亞利桑那州／6,725宗／275死
- 亞拉巴馬州／6,539宗／228死
- 密西西比州／6,094宗／229死
- 威斯康星州／6,081宗／281死
- 艾奧瓦州／5,868宗／127死
- 南卡羅萊納州／5,613宗／177死
- 內華達州／4,700宗／206死
- 猶他州／4,236宗／41死
- 特拉華州／4,162宗／125死
- 肯塔基州／4,156宗／213死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／3,892宗／185死
- 明尼蘇達州／3,811宗／286死
- 堪薩斯州／3,473宗／126死
- 內布拉斯加州／3,358宗／56死
- 俄克拉荷馬州／3,281宗／197死
- 阿肯色州／3,069宗／51死
- 新墨西哥州／2,825宗／99死
- 俄勒岡州／2,354宗／92死
- 南達科他州／2,244宗／11死
- 新罕布什爾州／1,938宗／60死
- 愛達荷州／1,897宗／56死
- 西弗吉尼亞州／1,063宗／34死
- 緬因州／1,023宗／51死
- 北達科他州／942宗／19死
- 佛蒙特州／855宗／47死
- 夏威夷州／607宗／16死
- 懷俄明州／520宗／7死
- 蒙大拿州／449宗／14死
- 阿拉斯加州／345宗／9死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,389宗／84死
- 關島／141宗／5死
- 美屬維珍群島／57宗／4死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周二（28日）中午。
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