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【美國疫情分佈圖】99萬確診 80%人仍未康復

環球社會熱點 12:16 2020/04/28

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控。美國疫情確診人數升至近99萬，衝擊100萬大關。美國疫情至今死亡人數超過5.6萬人，但重災區紐約州有緩和趨勢。佛羅里達、俄亥俄等州份陸續重啟經濟活動。加州亦有意在未來數州放寬社交隔離等限制。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字
確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例
988,451 111,509 56,245 820,697
截至香港時間4月28日中午
資料來源：Johns Hopkins CSSE

特朗普騎劫記者會 讚自己多過慰問患者

吸入清潔劑求助個案急升 特朗普之過？

美國疫情最近7天趨勢
數字未反映周一最新變化
4月27日
星期一		 確診98.82萬
增2.24萬
4月26日
星期日		 確診96.58萬
增2.76萬
4月25日
星期六		 確診93.82萬
增3.28萬
4月24日
星期五		 確診90.54萬
增3.62萬
4月23日
星期四		 確診86.92萬
增3.41萬
4月22日
星期三		 確診83.51萬
增2.81萬
4月21日
星期二		 確診80.70萬
增2.73萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

白宮顧問：美國失業率恐升至16%或更高

加州人逼爆海灘消暑 不怕病毒但怕熱

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（28日）中午，美國有98.8萬多宗新冠肺炎確診病例，超過5.6萬人死亡。

美國窮人想洗手也無水！黑人最慘

美國疫情比想像更差 原來2月已社區爆發

紐約州確診人數增至超過29萬，死亡人數逾2.2萬。紐約州的居家令和社交距離措施將於5月15日屆滿，紐約州州長科莫有意容許部分產業分階段重開。

科莫指出，各州會根據確診人數、住院患者人數及抗體檢測結果這3個指標，來決定何時復工及復工規模。他強調，仍為疫情重災區的紐約市及近郊地區復工時間，或較其餘地區慢。

紐約州或5月中復工 新增死亡病例低於400宗

疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／988,451宗／56,245死
  • ————————
  • 紐約州／291,996宗／22,668死
  • 新澤西州／111,188宗／6,044死
  • 馬薩諸塞州／56,462宗／3,003死
  • 伊利諾伊州／45,883宗／1,983死
  • 加利福尼亞州／45,175宗／1,785死
  • 賓夕法尼亞州／43,648宗／1,906死
  • 密歇根州／38,210宗／3,407死
  • 佛羅里達州／32,138宗／1,088死
  • 路易斯安那州／27,068宗／1,740死
  • 康涅狄格州／25,997宗／2,012死
  • 德克薩斯州／25,321宗／666死
  • 佐治亞州／24,255宗／995死
  • 馬里蘭州／19,487宗／945死
  • 俄亥俄州／16,325宗／753死
  • 印第安納州／15,961宗／844死
  • 科羅拉多州／13,879宗／706死
  • 華盛頓州／13,686宗／764死
  • 弗吉尼亞州／13,538宗／460死
  • 田納西州／9,918宗／184死
  • 北卡羅萊納州／9,428宗／340死
  • 羅德島州／7,708宗／233死
  • 密蘇里州／7,307宗／303死
  • 亞利桑那州／6,725宗／275死
  • 亞拉巴馬州／6,539宗／228死
  • 密西西比州／6,094宗／229死
  • 威斯康星州／6,081宗／281死
  • 艾奧瓦州／5,868宗／127死
  • 南卡羅萊納州／5,613宗／177死
  • 內華達州／4,700宗／206死
  • 猶他州／4,236宗／41死
  • 特拉華州／4,162宗／125死
  • 肯塔基州／4,156宗／213死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／3,892宗／185死
  • 明尼蘇達州／3,811宗／286死
  • 堪薩斯州／3,473宗／126死
  • 內布拉斯加州／3,358宗／56死
  • 俄克拉荷馬州／3,281宗／197死
  • 阿肯色州／3,069宗／51死
  • 新墨西哥州／2,825宗／99死
  • 俄勒岡州／2,354宗／92死
  • 南達科他州／2,244宗／11死
  • 新罕布什爾州／1,938宗／60死
  • 愛達荷州／1,897宗／56死
  • 西弗吉尼亞州／1,063宗／34死
  • 緬因州／1,023宗／51死
  • 北達科他州／942宗／19死
  • 佛蒙特州／855宗／47死
  • 夏威夷州／607宗／16死
  • 懷俄明州／520宗／7死
  • 蒙大拿州／449宗／14死
  • 阿拉斯加州／345宗／9死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／1,389宗／84死
  • 關島／141宗／5死
  • 美屬維珍群島／57宗／4死
  • 北馬里亞納群島／14宗／2死
  • ————————
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死
  • 鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周二（28日）中午。

【美國疫情】上市科企亦語出驚人 倡氣管插喉紫外綫照肺抗疫

【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡

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