【美國疫情分佈圖】84萬確診 特朗普轉軚反對過早復工

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大。美國疫情確診人數增至超過84萬，逾4.6萬人死亡，但新增確診數字有所回落。美國疫情反覆，佐治亞州本周逐步復工計劃引起批評，美國總統特朗普亦罕有公開反對。華府首席傳染病專家事前則已警告，過早復工恐怕得不償失。

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（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

美國疫情最近5天趨勢 數字未反映周四最新變化 4月22日

星期三 確診83.97萬

增2.77萬 4月21日

星期二 修訂後

確診81.20萬

增2.77萬 修訂前

確診82.38萬

增3.95萬 4月20日

星期一 確診78.43萬

增2.52萬 4月19日

星期日 確診75.91萬

增2.69萬 4月18日

星期六 確診73.22萬

增3.25萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（23日）上午，美國共有超過84.2萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾4.67萬人。

美國疫情周三（22日）增加2.77萬人確診，增幅比早前有所回落。

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值得注意的是，約翰霍普金斯大學統計之周二（21日）新增確診人數大幅下修，由原本3.95萬降至2.77萬，原因未明。

▲ 約翰霍普金斯大學統計，美國疫情每日新增確診人數圖。左圖為修訂前，顯示4月21日大增3.95萬人確診。右圖為修訂後，4月21增幅為2.77萬，4月22日數字相約。注意兩圖縱軸比例並不相同

約翰霍普金斯大學數據陳列方式亦有異動，日前一度獨立列出美國軍隊、退伍軍人醫院系統內疫情數字，兩者加起來有近1.1萬人確診，但數據現時卻不復見。

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美國確診人數升至100萬恐怕只是時間問題，但美國疫情規模可能仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內有新冠病毒抗體，意味實際曾經染病居民數量，比確診人數高出數十倍。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／841,556宗／46,688死

————————

紐約州／263,513宗／19,439死

新澤西州／95,914宗／5,150死

馬薩諸塞州／42,944宗／2,182死

加利福尼亞州／37,603宗／1,434死

賓夕法尼亞州／36,212宗／1,673死

伊利諾伊州／35,109宗／1,565死

密歇根州／33,966宗／2,813死

佛羅里達州／28,309宗／893死

路易斯安那州／25,258宗／1,473死

康涅狄格州／22,469宗／1,544死

德克薩斯州／21,762宗／568死

佐治亞州／21,102宗／846死

馬里蘭州／14,775宗／698死

俄亥俄州／14,117宗／610死

印第安納州／12,438宗／666死

華盛頓州／12,494宗／692死

科羅拉多州／10,891宗／508死

弗吉尼亞州／10,266宗／349死

田納西州／7,842宗／166死

北卡羅萊納州／7,545宗／267死

密蘇里州／6,320宗／242死

羅德島州／5,841宗／181死

亞拉巴馬州／5,610宗／201死

亞利桑那州／5,473宗／231死

密西西比州／4,894宗／193死

威斯康星州／4,845宗／248死

南卡羅萊納州／4,761宗／140死

內華達州／ 4,081宗／187死

艾奧瓦州／3,748宗／90死

猶他州／3,445宗／34死

肯塔基州／3,373宗／185死

首都華盛頓哥倫比亞特區／3,206宗／127死

特拉華州／3,200宗／89死

俄克拉荷馬州／2,894宗／170死

明尼蘇達州／2,722宗／179死

堪薩斯州／2,418宗／112死

阿肯色州／2,392宗／44死

新墨西哥州／2,210宗／71死

俄勒岡州／2,059宗／78死

南達科他州／1,858宗／9死

內布拉斯加州／1,813宗／38死

愛達荷州／1,802宗／54死

新罕布什爾州／1,588宗／48死

西弗吉尼亞州／963宗／29死

緬因州／907宗／39死

佛蒙特州／823宗／40死

北達科他州／679宗／14死

夏威夷州／592宗／12死

懷俄明州／447宗／6死

蒙大拿州／439 宗／14死

阿拉斯加州／335宗／9死

————————

美國領地：

波多黎各／1,378宗／67死

關島／136宗／5死

美屬維珍群島／54宗／3死

北馬里亞納群島／14宗／2死

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至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周四（23日）上午。

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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

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美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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