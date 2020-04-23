【美國疫情分佈圖】84萬確診 特朗普轉軚反對過早復工

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大。美國疫情確診人數增至超過84萬，逾4.6萬人死亡，但新增確診數字有所回落。美國疫情反覆，佐治亞州本周逐步復工計劃引起批評，美國總統特朗普亦罕有公開反對。華府首席傳染病專家事前則已警告，過早復工恐怕得不償失。
特朗普轉軚反對 嫌佐治亞州過早復工
死亡人數上升 白宮：準備迎接更多死亡
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近5天趨勢
|數字未反映周四最新變化
|4月22日
星期三
|確診83.97萬
增2.77萬
|4月21日
星期二
|修訂後
確診81.20萬
增2.77萬
|修訂前
確診82.38萬
增3.95萬
|4月20日
星期一
|確診78.43萬
增2.52萬
|4月19日
星期日
|確診75.91萬
增2.69萬
|4月18日
星期六
|確診73.22萬
增3.25萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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共和黨執政多州復工 華府專家：過早得不償失
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（23日）上午，美國共有超過84.2萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾4.67萬人。
美國疫情周三（22日）增加2.77萬人確診，增幅比早前有所回落。
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值得注意的是，約翰霍普金斯大學統計之周二（21日）新增確診人數大幅下修，由原本3.95萬降至2.77萬，原因未明。
▲ 約翰霍普金斯大學統計，美國疫情每日新增確診人數圖。左圖為修訂前，顯示4月21日大增3.95萬人確診。右圖為修訂後，4月21增幅為2.77萬，4月22日數字相約。注意兩圖縱軸比例並不相同
約翰霍普金斯大學數據陳列方式亦有異動，日前一度獨立列出美國軍隊、退伍軍人醫院系統內疫情數字，兩者加起來有近1.1萬人確診，但數據現時卻不復見。
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美國確診人數升至100萬恐怕只是時間問題，但美國疫情規模可能仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內有新冠病毒抗體，意味實際曾經染病居民數量，比確診人數高出數十倍。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／841,556宗／46,688死
- ————————
- 紐約州／263,513宗／19,439死
- 新澤西州／95,914宗／5,150死
- 馬薩諸塞州／42,944宗／2,182死
- 加利福尼亞州／37,603宗／1,434死
- 賓夕法尼亞州／36,212宗／1,673死
- 伊利諾伊州／35,109宗／1,565死
- 密歇根州／33,966宗／2,813死
- 佛羅里達州／28,309宗／893死
- 路易斯安那州／25,258宗／1,473死
- 康涅狄格州／22,469宗／1,544死
- 德克薩斯州／21,762宗／568死
- 佐治亞州／21,102宗／846死
- 馬里蘭州／14,775宗／698死
- 俄亥俄州／14,117宗／610死
- 印第安納州／12,438宗／666死
- 華盛頓州／12,494宗／692死
- 科羅拉多州／10,891宗／508死
- 弗吉尼亞州／10,266宗／349死
- 田納西州／7,842宗／166死
- 北卡羅萊納州／7,545宗／267死
- 密蘇里州／6,320宗／242死
- 羅德島州／5,841宗／181死
- 亞拉巴馬州／5,610宗／201死
- 亞利桑那州／5,473宗／231死
- 密西西比州／4,894宗／193死
- 威斯康星州／4,845宗／248死
- 南卡羅萊納州／4,761宗／140死
- 內華達州／ 4,081宗／187死
- 艾奧瓦州／3,748宗／90死
- 猶他州／3,445宗／34死
- 肯塔基州／3,373宗／185死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／3,206宗／127死
- 特拉華州／3,200宗／89死
- 俄克拉荷馬州／2,894宗／170死
- 明尼蘇達州／2,722宗／179死
- 堪薩斯州／2,418宗／112死
- 阿肯色州／2,392宗／44死
- 新墨西哥州／2,210宗／71死
- 俄勒岡州／2,059宗／78死
- 南達科他州／1,858宗／9死
- 內布拉斯加州／1,813宗／38死
- 愛達荷州／1,802宗／54死
- 新罕布什爾州／1,588宗／48死
- 西弗吉尼亞州／963宗／29死
- 緬因州／907宗／39死
- 佛蒙特州／823宗／40死
- 北達科他州／679宗／14死
- 夏威夷州／592宗／12死
- 懷俄明州／447宗／6死
- 蒙大拿州／439 宗／14死
- 阿拉斯加州／335宗／9死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,378宗／67死
- 關島／136宗／5死
- 美屬維珍群島／54宗／3死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周四（23日）上午。
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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
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美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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