【美國疫情分佈圖】79萬確診 實際數字恐高多倍

美國疫情持續，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數增至近79萬人， 死亡人數逾4.2萬。但美國疫情規模恐怕仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內有新冠病毒抗體，意味實際曾經染病居民數量，比確診人數高出數十倍。不過，美國南部多個共和黨控制州份，仍然配合總統特朗普復工計劃重啟經濟。華府首席傳染病專家警告，過早復工恐得不償失。
疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍
共和黨執政多州復工 福西：過早得不償失
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近5天趨勢
|數字未反映周二最新變化
|4月20日
星期一
|確診78.43萬
增2.52萬
|4月19日
星期日
|確診75.91萬
增2.69萬
|4月18日
星期六
|確診73.22萬
增3.25萬
|4月17日
星期五
|確診69.97萬
增3.21萬
|4月16日
星期四
|確診66.76萬
增3.12萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（20日）上午，美國共有超過78.6萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾4.2萬人，兩項數字都遠遠拋離其他國家。
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美國總統特朗普宣佈動用《國防生產法》，要求美企生產病毒檢測用的樣本採集棒。特朗普又指，有企業與政府接近達成協議，預料每月可生産1,000萬枝採集棒，其後更可增產至2,000萬。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／786,968宗／42,308死
- ————————
- 紐約州／253,191宗／18,653死
- 新澤西州／88,806宗／4,520死
- 馬薩諸塞州／39,643宗／1,809死
- 賓夕法尼亞州／34,005宗／1,357死
- 加利福尼亞州／33,686宗／1,225死
- 密歇根州／32,000宗／2,468死
- 伊利諾伊州／31,508宗／1,349死
- 佛羅里達州／27,058宗／823死
- 路易斯安那州／24,523宗／1,328死
- 德克薩斯州／20,083宗／520死
- 康涅狄格州／19,815宗／1,331死
- 佐治亞州／19,399宗／775死
- 馬里蘭州／13,684宗／582死
- 俄亥俄州／12,919宗／509死
- 華盛頓州／12,486宗／659死
- 印第安納州／11,688宗／577死
- 科羅拉多州／9,730宗／420死
- 弗吉尼亞州／8,990宗／300死
- 田納西州／7,238宗／152死
- 北卡羅萊納州／6,905宗／218死
- 密蘇里州／5,890宗／200死
- 羅德島州／5,090宗／155死
- 亞拉巴馬州／5,078宗／164死
- 亞利桑那州／5,068宗／191死
- 密西西比州／4,512宗／169死
- 威斯康星州／4,499宗／230死
- 南卡羅萊納州／4,439宗／124死
- 內華達州／3,830宗／159死
- 猶他州／3,213宗／28死
- 艾奧瓦州／3,159宗／79死
- 肯塔基州／3,050宗／154死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／2,927宗／105死
- 特拉華州／2,745宗／72死
- 俄克拉荷馬州／2,680宗／143死
- 明尼蘇達州／2,470宗／143死
- 堪薩斯州／2,065宗／102死
- 阿肯色州／1,971宗／42死
- 新墨西哥州／1,971宗／58死
- 俄勒岡州／1,956宗／75死
- 愛達荷州／1,736宗／48死
- 南達科他州／1,685宗／7死
- 內布拉斯加州／1,648宗／33死
- 新罕布什爾州／1,447宗／42死
- 西弗吉尼亞州／902宗／24死
- 緬因州／875宗／35死
- 佛蒙特州／816宗／38死
- 北達科他州／627宗／9死
- 夏威夷州／584宗／10死
- 蒙大拿州／433宗／10死
- 阿拉斯加州／321宗／9死
- 懷俄明州／317宗／2死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,252宗／63死
- 關島／136宗／5死
- 美屬維珍群島／53宗／3死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周二（21日）上午。
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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周
Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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