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【美國疫情分佈圖】79萬確診 實際數字恐高多倍

環球社會熱點 12:25 2020/04/21

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡數字統計

美國疫情持續，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數增至近79萬人， 死亡人數逾4.2萬。但美國疫情規模恐怕仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內有新冠病毒抗體，意味實際曾經染病居民數量，比確診人數高出數十倍。不過，美國南部多個共和黨控制州份，仍然配合總統特朗普復工計劃重啟經濟。華府首席傳染病專家警告，過早復工恐得不償失。

疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

共和黨執政多州復工 福西：過早得不償失

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

美國疫情最近5天趨勢
數字未反映周二最新變化
4月20日
星期一		 確診78.43萬
增2.52萬
4月19日
星期日		 確診75.91萬
增2.69萬
4月18日
星期六		 確診73.22萬
增3.25萬
4月17日
星期五		 確診69.97萬
增3.21萬
4月16日
星期四		 確診66.76萬
增3.12萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（20日）上午，美國共有超過78.6萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾4.2萬人，兩項數字都遠遠拋離其他國家。

哈佛：美國每日檢測50萬 才有效防第二波爆發

白宮顧問斥中國播毒後 囤積防護裝備賺暴利

美國總統特朗普宣佈動用《國防生產法》，要求美企生產病毒檢測用的樣本採集棒。特朗普又指，有企業與政府接近達成協議，預料每月可生産1,000萬枝採集棒，其後更可增產至2,000萬。

怪世衛「荒謬」 美專家：死傷慘重只怪特朗普

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【歐洲疫情分佈圖】西班牙近20萬確診

新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／786,968宗／42,308死
  • ————————
  • 紐約州／253,191宗／18,653死
  • 新澤西州／88,806宗／4,520死
  • 馬薩諸塞州／39,643宗／1,809死
  • 賓夕法尼亞州／34,005宗／1,357死
  • 加利福尼亞州／33,686宗／1,225死
  • 密歇根州／32,000宗／2,468死
  • 伊利諾伊州／31,508宗／1,349死
  • 佛羅里達州／27,058宗／823死
  • 路易斯安那州／24,523宗／1,328死
  • 德克薩斯州／20,083宗／520死
  • 康涅狄格州／19,815宗／1,331死
  • 佐治亞州／19,399宗／775死
  • 馬里蘭州／13,684宗／582死
  • 俄亥俄州／12,919宗／509死
  • 華盛頓州／12,486宗／659死
  • 印第安納州／11,688宗／577死
  • 科羅拉多州／9,730宗／420死
  • 弗吉尼亞州／8,990宗／300死
  • 田納西州／7,238宗／152死
  • 北卡羅萊納州／6,905宗／218死
  • 密蘇里州／5,890宗／200死
  • 羅德島州／5,090宗／155死
  • 亞拉巴馬州／5,078宗／164死
  • 亞利桑那州／5,068宗／191死
  • 密西西比州／4,512宗／169死
  • 威斯康星州／4,499宗／230死
  • 南卡羅萊納州／4,439宗／124死
  • 內華達州／3,830宗／159死
  • 猶他州／3,213宗／28死
  • 艾奧瓦州／3,159宗／79死
  • 肯塔基州／3,050宗／154死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／2,927宗／105死
  • 特拉華州／2,745宗／72死
  • 俄克拉荷馬州／2,680宗／143死
  • 明尼蘇達州／2,470宗／143死
  • 堪薩斯州／2,065宗／102死
  • 阿肯色州／1,971宗／42死
  • 新墨西哥州／1,971宗／58死
  • 俄勒岡州／1,956宗／75死
  • 愛達荷州／1,736宗／48死
  • 南達科他州／1,685宗／7死
  • 內布拉斯加州／1,648宗／33死
  • 新罕布什爾州／1,447宗／42死
  • 西弗吉尼亞州／902宗／24死
  • 緬因州／875宗／35死
  • 佛蒙特州／816宗／38死
  • 北達科他州／627宗／9死
  • 夏威夷州／584宗／10死
  • 蒙大拿州／433宗／10死
  • 阿拉斯加州／321宗／9死
  • 懷俄明州／317宗／2死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／1,252宗／63死
  • 關島／136宗／5死
  • 美屬維珍群島／53宗／3死
  • 北馬里亞納群島／14宗／2死
  • ————————
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死
  • 鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周二（21日）上午。

紐約州後生仔中招比例高 肥胖或是成因

CDC終籲民眾戴口罩 特朗普：我未必跟

美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

蘋果iPhone SE試水溫 測試企業復原力

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