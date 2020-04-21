【美國疫情分佈圖】79萬確診 實際數字恐高多倍

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡數字統計

美國疫情持續，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數增至近79萬人， 死亡人數逾4.2萬。但美國疫情規模恐怕仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內有新冠病毒抗體，意味實際曾經染病居民數量，比確診人數高出數十倍。不過，美國南部多個共和黨控制州份，仍然配合總統特朗普復工計劃重啟經濟。華府首席傳染病專家警告，過早復工恐得不償失。

疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

共和黨執政多州復工 福西：過早得不償失

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

美國疫情最近5天趨勢 數字未反映周二最新變化 4月20日

星期一 確診78.43萬

增2.52萬 4月19日

星期日 確診75.91萬

增2.69萬 4月18日

星期六 確診73.22萬

增3.25萬 4月17日

星期五 確診69.97萬

增3.21萬 4月16日

星期四 確診66.76萬

增3.12萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（20日）上午，美國共有超過78.6萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾4.2萬人，兩項數字都遠遠拋離其他國家。

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白宮顧問斥中國播毒後 囤積防護裝備賺暴利

美國總統特朗普宣佈動用《國防生產法》，要求美企生產病毒檢測用的樣本採集棒。特朗普又指，有企業與政府接近達成協議，預料每月可生産1,000萬枝採集棒，其後更可增產至2,000萬。

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【歐洲疫情分佈圖】西班牙近20萬確診

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／786,968宗／42,308死

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紐約州／253,191宗／18,653死

新澤西州／88,806宗／4,520死

馬薩諸塞州／39,643宗／1,809死

賓夕法尼亞州／34,005宗／1,357死

加利福尼亞州／33,686宗／1,225死

密歇根州／32,000宗／2,468死

伊利諾伊州／31,508宗／1,349死

佛羅里達州／27,058宗／823死

路易斯安那州／24,523宗／1,328死

德克薩斯州／20,083宗／520死

康涅狄格州／19,815宗／1,331死

佐治亞州／19,399宗／775死

馬里蘭州／13,684宗／582死

俄亥俄州／12,919宗／509死

華盛頓州／12,486宗／659死

印第安納州／11,688宗／577死

科羅拉多州／9,730宗／420死

弗吉尼亞州／8,990宗／300死

田納西州／7,238宗／152死

北卡羅萊納州／6,905宗／218死

密蘇里州／5,890宗／200死

羅德島州／5,090宗／155死

亞拉巴馬州／5,078宗／164死

亞利桑那州／5,068宗／191死

密西西比州／4,512宗／169死

威斯康星州／4,499宗／230死

南卡羅萊納州／4,439宗／124死

內華達州／3,830宗／159死

猶他州／3,213宗／28死

艾奧瓦州／3,159宗／79死

肯塔基州／3,050宗／154死

首都華盛頓哥倫比亞特區／2,927宗／105死

特拉華州／2,745宗／72死

俄克拉荷馬州／2,680宗／143死

明尼蘇達州／2,470宗／143死

堪薩斯州／2,065宗／102死

阿肯色州／1,971宗／42死

新墨西哥州／1,971宗／58死

俄勒岡州／1,956宗／75死

愛達荷州／1,736宗／48死

南達科他州／1,685宗／7死

內布拉斯加州／1,648宗／33死

新罕布什爾州／1,447宗／42死

西弗吉尼亞州／902宗／24死

緬因州／875宗／35死

佛蒙特州／816宗／38死

北達科他州／627宗／9死

夏威夷州／584宗／10死

蒙大拿州／433宗／10死

阿拉斯加州／321宗／9死

懷俄明州／317宗／2死

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美國領地：

波多黎各／1,252宗／63死

關島／136宗／5死

美屬維珍群島／53宗／3死

北馬里亞納群島／14宗／2死

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至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周二（21日）上午。

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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

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Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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