【美國疫情分佈圖】50州全部淪陷 死亡突破100

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情正式蔓延全國，最後一州堅守多日後終於失陷。美國西弗吉尼亞州出現首宗新冠肺炎確診病例，成為美國50州之中最後一個爆發疫情州份。美國新冠肺炎疫情確診人數一天升近2000，增至超過6300，死亡人數也突破100。美國特朗普政府計劃推出大規模財政刺激抗疫紓困，規模或超過1萬億美元。美國政府可能推出巨額紓困措施消息，帶動美股道指周二大幅反彈逾1000點。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（18日）上午，美國共有6362宗新冠肺炎確診病例，比前一天增加1700多宗。美國疫情死亡人數突破100，增至108人，其中55人來自西岸華盛頓州，超過一半。
美國疫情已擴至全美50州，西弗吉尼亞周二（17日）出現首宗病例，是為美國最後失守一州。西弗吉尼亞州下令餐廳、酒吧、賭場停止營業，只能提供外賣服務。
美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。
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特朗普政府周二放出風聲，白宮有意推出規模介乎8500億至1萬億美元以上財政措施救市。消息刺激美股周二大幅反彈，道指大升超過5%。
美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：
• 派錢或減稅5000億至5500億美元
• 資助小企業2000億至3000億美元
• 援助航空業、工業500億至1000億美元
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。深紅色州份確診至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 紐約州／1707宗／13死
- 華盛頓州／1012宗／55死
- 加利福尼亞州／700宗／12死
- 新澤西州／267宗／3死
- 馬薩諸塞州／218宗
- 佛羅里達州／216宗／6死
- 路易斯安那州／196宗／4死
- 伊利諾伊州／161宗／1死
- 科羅拉多州／160宗／2死
- 佐治亞州／146宗／1死
- 賓夕法尼亞州／112宗
- 德克薩斯州／110宗／1死
- 田納西州／74宗
- 威斯康星州／72宗
- 康涅狄格州／68宗
- 俄亥俄州／67宗
- 弗吉尼亞州／67宗／2死
- 俄勒岡州／66宗／1死
- 密歇根州／65宗
- 北卡羅萊納州／64宗
- 馬里蘭州／60宗
- 明尼蘇達州／60宗
- 內華達州／56宗／1死
- 猶他州／51宗
- 南卡羅萊納州／47宗／1死
- 亞拉巴馬州／39宗
- 緬因州／32宗
- 印第安納州／30宗／2死
- 肯塔基州／26宗／1死
- 新罕布什爾州／26宗
- 艾奧瓦州／23宗
- 新墨西哥州／23宗
- 羅德島州／23宗
- 阿肯色州／22宗
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／22宗
- 密西西比州／21宗
- 內布拉斯加州／21宗
- 亞利桑那州／20宗
- 俄克拉荷馬州／19宗
- 堪薩斯州／18宗／1死
- 特拉華州／16宗
- 佛蒙特州／12宗
- 密蘇里州／11宗
- 南達科他州／11宗／1死
- 懷俄明州／11宗
- 夏威夷州／10宗
- 蒙大拿州／9宗
- 愛達荷州／8宗
- 阿拉斯加／3宗
- 北達科他州／3宗
- 西弗吉尼亞州／1宗
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- 美國領地：
- 波多黎各／5宗
- 關島／3宗
- 美屬維珍群島／1宗
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- 鑽石公主號遊輪／47宗
- 至尊公主號遊輪／21宗
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- 總數／6362宗／108死
以上數字截至香港時間周三（18日）上午。
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