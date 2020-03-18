【美國疫情分佈圖】50州全部淪陷 死亡突破100

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國50州全部淪陷 最後一州西弗吉尼亞確診

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情正式蔓延全國，最後一州堅守多日後終於失陷。美國西弗吉尼亞州出現首宗新冠肺炎確診病例，成為美國50州之中最後一個爆發疫情州份。美國新冠肺炎疫情確診人數一天升近2000，增至超過6300，死亡人數也突破100。美國特朗普政府計劃推出大規模財政刺激抗疫紓困，規模或超過1萬億美元。美國政府可能推出巨額紓困措施消息，帶動美股道指周二大幅反彈逾1000點。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（18日）上午，美國共有6362宗新冠肺炎確診病例，比前一天增加1700多宗。美國疫情死亡人數突破100，增至108人，其中55人來自西岸華盛頓州，超過一半。

美國疫情已擴至全美50州，西弗吉尼亞周二（17日）出現首宗病例，是為美國最後失守一州。西弗吉尼亞州下令餐廳、酒吧、賭場停止營業，只能提供外賣服務。

美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

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特朗普政府周二放出風聲，白宮有意推出規模介乎8500億至1萬億美元以上財政措施救市。消息刺激美股周二大幅反彈，道指大升超過5%。

美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：

• 派錢或減稅5000億至5500億美元

• 資助小企業2000億至3000億美元

• 援助航空業、工業500億至1000億美元

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。深紅色州份確診至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

紐約州／1707宗／13死

華盛頓州／1012宗／55死

加利福尼亞州／700宗／12死

新澤西州／267宗／3死

馬薩諸塞州／218宗

佛羅里達州／216宗／6死

路易斯安那州／196宗／4死

伊利諾伊州／161宗／1死

科羅拉多州／160宗／2死

佐治亞州／146宗／1死

賓夕法尼亞州／112宗

德克薩斯州／110宗／1死

田納西州／74宗

威斯康星州／72宗

康涅狄格州／68宗

俄亥俄州／67宗

弗吉尼亞州／67宗／2死

俄勒岡州／66宗／1死

密歇根州／65宗

北卡羅萊納州／64宗

馬里蘭州／60宗

明尼蘇達州／60宗

內華達州／56宗／1死

猶他州／51宗

南卡羅萊納州／47宗／1死

亞拉巴馬州／39宗

緬因州／32宗

印第安納州／30宗／2死

肯塔基州／26宗／1死

新罕布什爾州／26宗

艾奧瓦州／23宗

新墨西哥州／23宗

羅德島州／23宗

阿肯色州／22宗

首都華盛頓哥倫比亞特區／22宗

密西西比州／21宗

內布拉斯加州／21宗

亞利桑那州／20宗

俄克拉荷馬州／19宗

堪薩斯州／18宗／1死

特拉華州／16宗

佛蒙特州／12宗

密蘇里州／11宗

南達科他州／11宗／1死

懷俄明州／11宗

夏威夷州／10宗

蒙大拿州／9宗

愛達荷州／8宗

阿拉斯加／3宗

北達科他州／3宗

西弗吉尼亞州／1宗

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美國領地：

波多黎各／5宗

關島／3宗

美屬維珍群島／1宗

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鑽石公主號遊輪／47宗

至尊公主號遊輪／21宗

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總數／6362宗／108死

以上數字截至香港時間周三（18日）上午。

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