【美國疫情分佈圖】5位數增速直逼意大利 1億人禁足

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國50州，確診人數每天以5位數增加，最新突破4.6萬宗。美國確診人數全球排行第三，僅次中國及意大利。紐約州確診人數更佔逾2.3萬，遠遠拋離最接近州份多倍，成為美國疫情絕對重災區。紐約州、加州等美國10個州份都頒令限制民眾出行，涉及約1億人，佔美國人口3分1。美國疫情更導致內部「封關」，佛羅里達州下令紐約等州旅客強制檢疫。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（24日）下午，美國共有46438宗新冠肺炎確診病例，比前一天同時段增加約1萬宗。美國疫情再增約100死，死亡人數升至586人。
紐約州疫情極其嚴重，有23230人確診，183人死亡。佛羅里達州採取非常採施，對來自紐約州，以及鄰近新澤西州、康涅狄格州旅客強制隔離檢疫14日，變相封關。這是美國首次有州份，對美國國內旅客實施強制檢疫。
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美國現時確診人數全球第三，僅次中國的8.1萬餘宗，以及意大利的約6.4萬宗。
隨著確診病例增加迅速，多個州份跟隨加州的做法，頒佈居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果。封城恐怕成為美國新常態，而馬薩諸塞、密歇根州是最新加入的兩個州份。
美國現時頒佈禁足令州份有10個，分別是加州，康涅狄格州、特拉華州、路易斯安那州、伊利諾利州、馬薩諸塞州、密歇根州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州，加起來約佔美國約人口3分1。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／46438宗／586死
- ————————
- 紐約州／23230宗／183死
- 新澤西州／2844宗／27死
- 華盛頓州／2221宗／111死
- 加利福尼亞州／2212宗／43死
- 密歇根州／1329宗／15死
- 伊利諾伊州／1285宗／12死
- 佛羅里達州／1227宗／18死
- 路易斯安那州／1172宗／35死
- 佐治亞州／803宗／26死
- 德克薩斯州／799宗／9死
- 馬薩諸塞州／777宗／9死
- 科羅拉多州／723宗／7死
- 賓夕法尼亞州／698宗／7死
- 田納西州／614宗／2死
- 俄亥俄州／443宗／6死
- 威斯康星州／425宗／5死
- 北卡羅萊納州／420宗
- 康涅狄格州／415宗／10死
- 南卡羅萊納州／298宗／5死
- 馬里蘭州／290宗／3死
- 印第安納州／271宗／7死
- 內華達州／263宗／4死
- 猶他州／257宗／1死
- 弗吉尼亞州／254宗／7死
- 密西西比州／249宗／1死
- 亞利桑那州／235宗／3死
- 明尼蘇達州／234宗／1死
- 密蘇里州／216宗／5死
- 阿肯色州／197宗
- 亞拉巴馬州／196宗
- 俄勒岡州／191宗／5死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／141宗／2死
- 肯塔基州／123宗／4死
- 緬因州／107宗
- 羅德島州／106宗
- 艾奧瓦州／105宗
- 新罕布什爾州／101宗／1死
- 特拉華州／87宗
- 堪薩斯州／85宗／2死
- 新墨西哥州／83宗
- 俄克拉荷馬州／81宗／2死
- 夏威夷州／77宗
- 佛蒙特州／75宗／5死
- 愛達荷州／68宗
- 內布拉斯加州／64宗
- 蒙大拿州／46宗
- 阿拉斯加／34宗
- 北達科他州／33宗
- 南達科他州／28宗／1死
- 懷俄明州／28宗
- 西弗吉尼亞州／20宗
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- 美國領地：
- 波多黎各／31宗／2死
- 關島／29宗／1死
- 美屬維珍群島／17宗
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- 鑽石公主號遊輪／761宗
- 至尊公主號遊輪／41宗／1死
- 武漢撤離僑民／4宗
以上數字截至香港時間周二（24日）下午。
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美國疫情可持續多久 華府料最少18個月
美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。
每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。
美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者
特朗普稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬
特朗普政府計劃推出救市措施，規模介乎8500億至1萬億美元以上，形式預料包括直接向民眾派錢，金額是成年人1000美元，未成年人500美元。
美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：
• 派錢或減稅5000億至5500億美元
• 資助小企業2000億至3000億美元
• 援助航空業、工業500億至1000億美元
美國或派兩次錢 大人1000美元細路500
美國派錢為何2周做到：直接入銀行戶口