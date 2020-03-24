【美國疫情分佈圖】5位數增速直逼意大利 1億人禁足

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國50州全部失守 紐約淪美國疫情最重災區

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國50州，確診人數每天以5位數增加，最新突破4.6萬宗。美國確診人數全球排行第三，僅次中國及意大利。紐約州確診人數更佔逾2.3萬，遠遠拋離最接近州份多倍，成為美國疫情絕對重災區。紐約州、加州等美國10個州份都頒令限制民眾出行，涉及約1億人，佔美國人口3分1。美國疫情更導致內部「封關」，佛羅里達州下令紐約等州旅客強制檢疫。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（24日）下午，美國共有46438宗新冠肺炎確診病例，比前一天同時段增加約1萬宗。美國疫情再增約100死，死亡人數升至586人。

紐約州疫情極其嚴重，有23230人確診，183人死亡。佛羅里達州採取非常採施，對來自紐約州，以及鄰近新澤西州、康涅狄格州旅客強制隔離檢疫14日，變相封關。這是美國首次有州份，對美國國內旅客實施強制檢疫。

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美國現時確診人數全球第三，僅次中國的8.1萬餘宗，以及意大利的約6.4萬宗。

隨著確診病例增加迅速，多個州份跟隨加州的做法，頒佈居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果。封城恐怕成為美國新常態，而馬薩諸塞、密歇根州是最新加入的兩個州份。

美國現時頒佈禁足令州份有10個，分別是加州，康涅狄格州、特拉華州、路易斯安那州、伊利諾利州、馬薩諸塞州、密歇根州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州，加起來約佔美國約人口3分1。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／46438宗／586死

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紐約州／23230宗／183死

新澤西州／2844宗／27死

華盛頓州／2221宗／111死

加利福尼亞州／2212宗／43死

密歇根州／1329宗／15死

伊利諾伊州／1285宗／12死

佛羅里達州／1227宗／18死

路易斯安那州／1172宗／35死

佐治亞州／803宗／26死

德克薩斯州／799宗／9死

馬薩諸塞州／777宗／9死

科羅拉多州／723宗／7死

賓夕法尼亞州／698宗／7死

田納西州／614宗／2死

俄亥俄州／443宗／6死

威斯康星州／425宗／5死

北卡羅萊納州／420宗

康涅狄格州／415宗／10死

南卡羅萊納州／298宗／5死

馬里蘭州／290宗／3死

印第安納州／271宗／7死

內華達州／263宗／4死

猶他州／257宗／1死

弗吉尼亞州／254宗／7死

密西西比州／249宗／1死

亞利桑那州／235宗／3死

明尼蘇達州／234宗／1死

密蘇里州／216宗／5死

阿肯色州／197宗

亞拉巴馬州／196宗

俄勒岡州／191宗／5死

首都華盛頓哥倫比亞特區／141宗／2死

肯塔基州／123宗／4死

緬因州／107宗

羅德島州／106宗

艾奧瓦州／105宗

新罕布什爾州／101宗／1死

特拉華州／87宗

堪薩斯州／85宗／2死

新墨西哥州／83宗

俄克拉荷馬州／81宗／2死

夏威夷州／77宗

佛蒙特州／75宗／5死

愛達荷州／68宗

內布拉斯加州／64宗

蒙大拿州／46宗

阿拉斯加／34宗

北達科他州／33宗

南達科他州／28宗／1死

懷俄明州／28宗

西弗吉尼亞州／20宗

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美國領地：

波多黎各／31宗／2死

關島／29宗／1死

美屬維珍群島／17宗

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鑽石公主號遊輪／761宗

至尊公主號遊輪／41宗／1死

武漢撤離僑民／4宗

以上數字截至香港時間周二（24日）下午。

共和黨倡4萬億救市 由聯儲局借錢予財困企業

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

特朗普稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬

特朗普政府計劃推出救市措施，規模介乎8500億至1萬億美元以上，形式預料包括直接向民眾派錢，金額是成年人1000美元，未成年人500美元。

美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：

• 派錢或減稅5000億至5500億美元

• 資助小企業2000億至3000億美元

• 援助航空業、工業500億至1000億美元

美國或派兩次錢 大人1000美元細路500

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