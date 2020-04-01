【美國疫情分佈圖】4000死超中國 紐約確診逾湖北

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診佔全球20% 拋離中國意大利

美國疫情繼續加速擴散，一日新增確診人數超過2.6萬人確診。美國疫情確診人數逼近19萬，佔全球超過20%，紐約一州疫情比中國湖北還嚴重。美國疫情死亡人數亦遠遠拋離中國，至超過4,000人死亡。美國疫情瀕臨失控，白宮預期死亡人數高達24萬，美國總統特朗普也打倒昨天的自己，改口稱新冠肺炎不是流感。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」

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美國疫情最近5天趨勢 日期 美國 全球 3月31日

星期二 確診18.82萬

（佔全球22%）

增2.64萬 確診85.75萬

增9.51萬 3月30日

星期一 確診16.18萬

（佔全球21%）

增2.09萬 確診78.24萬

增6.23萬 3月29日

星期日 確診14.09萬

（佔全球20%）

增1.94萬 確診72.01萬

增5.94萬 3月28日

星期六 確診12.15萬

（佔全球18%）

增1.98萬 確診66.07萬

增6.74萬 3月27日

星期五 確診10.17萬

（佔全球17%）

增1.79萬 確診59.33萬

增6.37萬 數字未反映周三最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（1日）上午，美國共有近19萬餘宗新冠肺炎確診病例，一天劇增超過2.6萬宗，速度比此前更高。

美國確診人數現佔全球86萬人22%，比率多日持續上升。這意味全球每5名確診者，就有1人在美國。

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紐約州確診人數繼續以每天約7,000人高速上升，累計已超過7.6萬宗，比中國湖北省約6.8萬宗還多。

紐約州死亡人數亦增至1,714，至少1,096名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

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美國疫情死亡人數突破4,000，至4,076人，遠超中國疫情以來死亡之3,300餘人。

白宮最新預期，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，未來兩周會非常痛苦，慘如地獄。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡色州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／189,510宗／4,076死

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紐約州／76,049宗／1,550死

新澤西州／18,699宗／267死

加利福尼亞州／8,460宗／175死

密歇根州／7,615宗／259死

佛羅里達州／6,741宗／85死

馬薩諸塞州／6,620宗／89死

伊利諾伊州／5,994 宗／99死

華盛頓州／5,450宗／225死

路易斯安那州／5,237宗／239死

賓夕法尼亞州／4,963宗／63死

佐治亞州／4,117宗／125死

德克薩斯州／3,901宗／57死

康涅狄格州／3,128宗／69死

科羅拉多州／2,966宗／69死

田納西州／2,391宗／23死

俄亥俄州／2,199宗／55死

印第安納州／2,158宗／49死

馬里蘭州／1,660 宗／18死

北卡羅萊納州／1,545宗／12死

威斯康星州／1,412宗／25死

密蘇里州／1,357宗／15死

亞利桑那州／1,289宗／24死

弗吉尼亞州／1,249宗／27死

內華達州／1,138宗／26死

南卡羅萊納州／1,083宗／22死

亞拉巴馬州／993宗／23死

密西西比州／937宗／20死

猶他州／888宗／5死

俄勒岡州／690宗／18死

明尼蘇達州／629宗／12死

肯塔基州／632宗／18死

俄克拉荷馬州／568宗／23死

阿肯色州／564宗／8死

愛達荷州／524宗／8死

艾奧瓦州／497宗／7死

首都華盛頓哥倫比亞特區／495宗／9死

羅德島州／488宗／8死

堪薩斯州／440宗／9死

新罕布什爾州／357宗／3死

特拉華州／319宗／10死

新墨西哥州／315宗／5死

緬因州／303宗／5死

佛蒙特州／293宗／13死

夏威夷州／222宗／1死

蒙大拿州／198宗／5死

內布拉斯加州／177宗／4死

西弗吉尼亞州／162宗／1死

阿拉斯加／132宗／3死

北達科他州／122宗／3死

懷俄明州／120宗

南達科他州／108宗／1死

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美國領地：

波多黎各／239宗／8死

關島／69宗／2死

美屬維珍群島／30宗

北馬里亞納群島／2宗

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／103宗／3死

以上數字截至香港時間周三（1日）上午。

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美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。

▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；橙色州份局部禁足

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美國頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。截至3月30日，美國全面禁足州份增至30個，最新加入州份包括亞利桑那、馬里蘭、弗吉尼亞。美國另外13州局部地區禁足。

然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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