【美國疫情分佈圖】4000死超中國 紐約確診逾湖北

美國疫情繼續加速擴散，一日新增確診人數超過2.6萬人確診。美國疫情確診人數逼近19萬，佔全球超過20%，紐約一州疫情比中國湖北還嚴重。美國疫情死亡人數亦遠遠拋離中國，至超過4,000人死亡。美國疫情瀕臨失控，白宮預期死亡人數高達24萬，美國總統特朗普也打倒昨天的自己，改口稱新冠肺炎不是流感。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」
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|美國疫情最近5天趨勢
|日期
|美國
|全球
|3月31日
星期二
|確診18.82萬
（佔全球22%）
增2.64萬
|確診85.75萬
增9.51萬
|3月30日
星期一
|確診16.18萬
（佔全球21%）
增2.09萬
|確診78.24萬
增6.23萬
|3月29日
星期日
|確診14.09萬
（佔全球20%）
增1.94萬
|確診72.01萬
增5.94萬
|3月28日
星期六
|確診12.15萬
（佔全球18%）
增1.98萬
|確診66.07萬
增6.74萬
|3月27日
星期五
|確診10.17萬
（佔全球17%）
增1.79萬
|確診59.33萬
增6.37萬
|數字未反映周三最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（1日）上午，美國共有近19萬餘宗新冠肺炎確診病例，一天劇增超過2.6萬宗，速度比此前更高。
美國確診人數現佔全球86萬人22%，比率多日持續上升。這意味全球每5名確診者，就有1人在美國。
特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」
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紐約州確診人數繼續以每天約7,000人高速上升，累計已超過7.6萬宗，比中國湖北省約6.8萬宗還多。
紐約州死亡人數亦增至1,714，至少1,096名死者來自紐約市。紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。
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美國疫情死亡人數突破4,000，至4,076人，遠超中國疫情以來死亡之3,300餘人。
白宮最新預期，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普坦言，未來兩周會非常痛苦，慘如地獄。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡色州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／189,510宗／4,076死
- ————————
- 紐約州／76,049宗／1,550死
- 新澤西州／18,699宗／267死
- 加利福尼亞州／8,460宗／175死
- 密歇根州／7,615宗／259死
- 佛羅里達州／6,741宗／85死
- 馬薩諸塞州／6,620宗／89死
- 伊利諾伊州／5,994 宗／99死
- 華盛頓州／5,450宗／225死
- 路易斯安那州／5,237宗／239死
- 賓夕法尼亞州／4,963宗／63死
- 佐治亞州／4,117宗／125死
- 德克薩斯州／3,901宗／57死
- 康涅狄格州／3,128宗／69死
- 科羅拉多州／2,966宗／69死
- 田納西州／2,391宗／23死
- 俄亥俄州／2,199宗／55死
- 印第安納州／2,158宗／49死
- 馬里蘭州／1,660 宗／18死
- 北卡羅萊納州／1,545宗／12死
- 威斯康星州／1,412宗／25死
- 密蘇里州／1,357宗／15死
- 亞利桑那州／1,289宗／24死
- 弗吉尼亞州／1,249宗／27死
- 內華達州／1,138宗／26死
- 南卡羅萊納州／1,083宗／22死
- 亞拉巴馬州／993宗／23死
- 密西西比州／937宗／20死
- 猶他州／888宗／5死
- 俄勒岡州／690宗／18死
- 明尼蘇達州／629宗／12死
- 肯塔基州／632宗／18死
- 俄克拉荷馬州／568宗／23死
- 阿肯色州／564宗／8死
- 愛達荷州／524宗／8死
- 艾奧瓦州／497宗／7死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／495宗／9死
- 羅德島州／488宗／8死
- 堪薩斯州／440宗／9死
- 新罕布什爾州／357宗／3死
- 特拉華州／319宗／10死
- 新墨西哥州／315宗／5死
- 緬因州／303宗／5死
- 佛蒙特州／293宗／13死
- 夏威夷州／222宗／1死
- 蒙大拿州／198宗／5死
- 內布拉斯加州／177宗／4死
- 西弗吉尼亞州／162宗／1死
- 阿拉斯加／132宗／3死
- 北達科他州／122宗／3死
- 懷俄明州／120宗
- 南達科他州／108宗／1死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／239宗／8死
- 關島／69宗／2死
- 美屬維珍群島／30宗
- 北馬里亞納群島／2宗
- ————————
- 鑽石公主號遊輪／49宗
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
以上數字截至香港時間周三（1日）上午。
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美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；橙色州份局部禁足
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Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國頒佈居家禁足令州份亦顯著增加。截至3月30日，美國全面禁足州份增至30個，最新加入州份包括亞利桑那、馬里蘭、弗吉尼亞。美國另外13州局部地區禁足。
然而，美國疫情全國遍地開花，但美國全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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