【美國疫情分佈圖】36州中招 東西岸均重災

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新型冠狀病毒肺炎美國疫情惡化。疫情擴至美國36州，佔50州70%。西岸華盛頓州、加州新冠肺炎確診人數，多達440人，佔本土感染個案（不包括遊輪乘客）約一半%。東岸紐約州也是重災區，紐約市等地出現社區爆發，確診人數超越加州成為全美第二。東岸另一大城市波士頓所在地，馬薩諸塞州確診亦升至超過90宗，全美第四嚴重。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
綜合美國傳媒報道，以及約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據，截至香港時間周三（11日）上午，美國共有972宗新冠肺炎確診病例，包括遊輪鑽石公主號46宗、至尊公主號21宗；死亡人數增至29，其中24人來自西岸華盛頓州。
紐約州新冠肺炎病例增至173宗，當中近20宗來自紐約市、近100宗則來自紐約市以北韋斯特切斯特縣（Westchester County）。韋斯特切斯特縣有病人在紐約市曼哈頓上班，使兩地出現社區爆發。紐約州長島地區亦有病例。
紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，韋斯特切斯特縣新羅謝爾（New Rochelle）市是疫情熱點，當地學校可能目前已經關閉，有可能維時數周。
科莫與紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）都呼籲民眾遠離人群，避免乘搭擠擁的地鐵和巴士，以另類交通方式出行。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周三（11日）上午。
另一方面，遊輪至尊公主號成為美國疫情另一難題。至尊公主號周二（10日）停泊在奧克蘭，乘客分批虔送往空軍基地隔離。
至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號早前遭加州政府拒絕泊岸，美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有21人確診，當中包括19名船員和2名乘客。
至尊公主號上有3300多人，已接受病毒測試乘客只有45人。奧克蘭為加州三藩市大灣區城市，與三藩市市中心隔岸相望，並有橋樑連接。