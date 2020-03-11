【美國疫情分佈圖】36州中招 東西岸均重災

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】36州中招 東西岸均重災

新型冠狀病毒肺炎美國疫情惡化。疫情擴至美國36州，佔50州70%。西岸華盛頓州、加州新冠肺炎確診人數，多達440人，佔本土感染個案（不包括遊輪乘客）約一半%。東岸紐約州也是重災區，紐約市等地出現社區爆發，確診人數超越加州成為全美第二。東岸另一大城市波士頓所在地，馬薩諸塞州確診亦升至超過90宗，全美第四嚴重。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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綜合美國傳媒報道，以及約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據，截至香港時間周三（11日）上午，美國共有972宗新冠肺炎確診病例，包括遊輪鑽石公主號46宗、至尊公主號21宗；死亡人數增至29，其中24人來自西岸華盛頓州。

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紐約州新冠肺炎病例增至173宗，當中近20宗來自紐約市、近100宗則來自紐約市以北韋斯特切斯特縣（Westchester County）。韋斯特切斯特縣有病人在紐約市曼哈頓上班，使兩地出現社區爆發。紐約州長島地區亦有病例。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，韋斯特切斯特縣新羅謝爾（New Rochelle）市是疫情熱點，當地學校可能目前已經關閉，有可能維時數周。

科莫與紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）都呼籲民眾遠離人群，避免乘搭擠擁的地鐵和巴士，以另類交通方式出行。

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新冠肺炎美國疫情分佈：

華盛頓州／267宗／24死

紐約州／173宗

加利福尼亞州／144宗／2死

馬薩諸塞州／92宗

佛羅里達州／20宗／2死

伊利諾伊州／20宗

佐治亞州／17宗

新澤西州／15宗／1死

科羅拉多州／15宗

俄勒岡州／15宗

德克薩斯州／13宗

賓夕法尼亞州／12宗

艾奧瓦州／8宗

馬里蘭州／8宗

北卡羅萊納州／7宗

南卡羅萊納州／7宗

田納西州／7宗

弗吉尼亞州／7宗

亞利桑那州／6宗

印第安納州／6宗

肯塔基州／6宗

首都華盛頓哥倫比亞特區／5宗

內華達州／4宗

新罕布什爾州／4宗

明尼蘇達州／3宗

內布拉斯加州／3宗

俄亥俄州／3宗

羅德島州／3宗

威斯康星州／3宗

康涅狄格州／2宗

夏威夷州／2宗

俄克拉荷馬州／2宗

猶他州／2宗

堪薩斯州／1宗

路易斯安那州／1宗

密蘇里州／1宗

佛蒙特州／1宗

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鑽石公主號遊輪／46宗

至尊公主號遊輪／21宗

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總數／972宗／29死

以上數字截至香港時間周三（11日）上午。

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另一方面，遊輪至尊公主號成為美國疫情另一難題。至尊公主號周二（10日）停泊在奧克蘭，乘客分批虔送往空軍基地隔離。

至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號早前遭加州政府拒絕泊岸，美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有21人確診，當中包括19名船員和2名乘客。

至尊公主號上有3300多人，已接受病毒測試乘客只有45人。奧克蘭為加州三藩市大灣區城市，與三藩市市中心隔岸相望，並有橋樑連接。

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