【美國疫情分佈圖】3州確診各破100 華盛頓特區失守

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【日本疫情】政府緊急狀態有何權力？何以惹爭議
新型冠狀病毒肺炎美國疫情持續擴大，美國50州約60%染疫。遊輪至尊公主號滯留海上多日後，獲安排到加州三藩市一帶港口泊靠。船上僅45名乘客接受過病毒測試，已有19乘客和船員確診新冠肺炎。美國疫情確診總數迫近550，死亡人數增至22人。紐約州、加州、華盛頓西雅圖都有社區爆發。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
華盛頓郵報統計顯示，截至香港時間周一（9日）早上，美國共有545宗新冠肺炎確診病例，22人死亡。
至尊公主號成為美國疫情最新難題。加州奧克蘭（Oakland）市議員表示，華府已安排至尊公主號周一（9日）到奧克蘭港泊岸。聯邦和地方政府會合作，將船上人員轉移至醫院和隔離設施，並會優先轉移急需醫療的乘客和船員。
至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號早前遭加州政府拒絕泊岸，美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有21人確診，當中包括19名船員和2名乘客。
至尊公主號上有3300多人，已接受病毒測試乘客只有45人。
奧克蘭為加州三藩市大灣區城市，與三藩市市中心隔岸相望，並有橋樑連接。
華盛頓州、加州、紐約州確診人數逾100，當中華盛頓州疫情最嚴重；華盛頓特區失守，出現首宗感染個案。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周一（9日）下午。
美國疫情變得嚴重下，美國上周解除病毒測試限制，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。
美國副總統彭斯稱，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。