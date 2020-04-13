【美國疫情分佈圖】2.2萬人死亡 新增確診一周低

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情仍然嚴峻。美國每日新增確診人數繼續以大約3萬高速增長，但數字連續兩天回落，創一周新低，最新累計近56萬人確診。美國疫情死亡人數增加速度達到每日約2,000人，至今超過2.2萬人死於新冠肺炎，拋離意大利不足2萬人死亡數字，全球最多。美國疫情重災區紐約州，疫情擴散速度雖然趨向穩定，但新增確診與死亡病例皆居高不下。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
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|美國疫情最近5天趨勢
|數字未反映周一最新變化
|4月12日
星期日
|確診55.53萬
增2.89萬
|4月11日
星期六
|確診52.64萬
增2.99萬
|4月10日
星期五
|確診49.65萬
增3.51萬
|4月9日
星期四
|確診46.14萬
增3.23萬
|4月8日
星期三
|確診42.91萬
增3.29萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（13日）上午，美國共有超過55.7萬宗新冠肺炎確診病例，死亡人數逾2.2萬人。
美國周日（12日）新增2.89萬人確診，較上周五3.51萬紀錄高位連續回落兩天，並創4月5日以來最低增幅。
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不過，美國疫情規模仍然驚人。重災區紐約州，連續6天有至少700人病逝。紐約州死亡人數已近9,400，其中約6,900人來自紐約市。
美國紐約州確診人數亦突破19萬，遠遠拋離全球確診人數第二多國家西班牙之16.7萬。
紐約死亡暴增 醫護震驚「不敢離病房」
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紐約死亡人數暴增，震驚當地醫護人員。有護士坦言，病人轉過頭就可以變得沒有反應，自己擔心得不敢離開病房。
紐約州早前提高違反「社交距離禁令」罰款上限一倍，達到1000美元，希望加強罰款及執法行動，能有效減慢新冠病毒的傳播。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／557,300宗／22,079死
- ————————
- 紐約州／190,288宗／9,385死
- 新澤西州／61,850宗／2,350死
- 馬薩諸塞州／25,475宗／756死
- 密歇根州／24,244宗／1,479死
- 加利福尼亞州／23,209宗／641死
- 賓夕法尼亞州／22,997宗／557死
- 伊利諾伊州／20,852宗／720死
- 路易斯安那州／20,595宗／840死
- 佛羅里達州／19,895宗／461死
- 德克薩斯州／13,807宗／292死
- 佐治亞州／12,550宗／442死
- 康涅狄格州／12,035宗／554死
- 華盛頓州／10,530宗／510死
- 馬里蘭州／8,225宗／236死
- 印第安納州／7,928宗／343死
- 科羅拉多州／7,307宗／289死
- 俄亥俄州／6,604宗／253死
- 田納西州／5,508宗／106死
- 弗吉尼亞州／5,274宗／141死
- 北卡羅萊納州／4,590宗／90死
- 密蘇里州／4,272宗／118死
- 亞拉巴馬州／3,583宗／93死
- 亞利桑那州／3,542宗／115死
- 威斯康星州／3,341宗／144死
- 南卡羅萊納州／3,320宗／82死
- 內華達州／2,836宗／112死
- 密西西比州／2,781宗／96死
- 羅德島州／2,665宗／63死
- 猶他州／2,303宗／18死
- 俄克拉荷馬州／1,970宗／96死
- 肯塔基州／1,963宗／97死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／1,875宗／50死
- 特拉華州／1,625宗／35死
- 明尼蘇達州／1,621宗／70死
- 艾奧瓦州／1,587宗／41死
- 俄勒岡州／1,527宗／52死
- 愛達荷州／1,407宗／27死
- 堪薩斯州／1,337宗／56死
- 阿肯色州／1,280宗／27死
- 新墨西哥州／1,245宗／26死
- 新罕布什爾州／985宗／23死
- 內布拉斯加州／791宗／17死
- 南達科他州／730宗／6死
- 佛蒙特州／727宗／27死
- 緬因州／633宗／19死
- 西弗吉尼亞州／611宗／8死
- 夏威夷州／499宗／9死
- 蒙大拿州／387宗／6死
- 北達科他州／308宗／7死
- 阿拉斯加／272宗／8死
- 懷俄明州／270宗
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／897宗／44死
- 關島／133宗／5死
- 美屬維珍群島／51宗／1死
- 北馬里亞納群島／11宗／2死
- ————————
- 鑽石公主號遊輪／49宗
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
以上數字截至香港時間周一（13日）上午。
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白宮早前料，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普周五（10日）改口，下調早前評估，料最終死亡人數將低於10萬人。
美國國防部正設法準備10萬軍用屍袋，供疫情死亡平民之用。10萬屍袋規模是美軍儲備兩倍，國防部正研究額外購買。
美國疫情失控，美國疾控中心（CDC）建議所有民眾外出時戴口罩，不再堅持有病徵才需戴口罩之說。不過美國總統特朗普表示，疾控中心指引僅屬建議，他自己則未必會戴口罩。
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美國疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。
▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
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Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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