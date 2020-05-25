【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續，美國疫情新增確診人數增至逾164萬，死亡人數超過9.7萬。美國第3大城市芝加哥所在伊利諾伊州，成為繼紐約州、新澤西州後，第3個確診人數突破10萬州份。但美國各地沙灘及公園等公眾設施重開，吸引不少美國人趁住假期外出遊玩，有官員警告疫情未受控，民眾外出如不遵社交距離措施，可引致新一波疫情爆發。
【美國疫情】假期多處人頭湧湧 官員警告或確診急增
白宮官員與特朗普唱反調：很難説會否再封鎖美國
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,643,499
|366,736
|97,722
|1,179,041
（增加中）
|截至香港時間5月25日晚上
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻
【中美疫苗戰】鬥快開發太天真 量產才是終點線
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周一最新變化
|5月24日
星期日
|確診164.3萬
增2.06萬
|5月23日
星期六
|確診162.24萬
增2.17萬
|5月22日
星期五
|確診160.07萬
增2.38萬
|5月21日
星期四
|確診157.69萬
增2.53萬
|5月20日
星期三
|確診155.16萬
增2.33萬
|5月19日
星期二
|確診152.83萬
增2.03萬
|5月18日
星期一
|確診150.8萬
增2.16萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌
【中美角力】蓬佩奧：中國撥156億抗疫 難抵全球損失
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（25日）晚上，美國共有逾164.3萬宗新冠肺炎確診病例，超過9.7萬人死亡。
美國疾控中心（CDC）早前承認，將新冠肺炎病毒檢測，與抗體檢測結果統計合二為一。專家炮轟，疾控中心將病毒檢測和抗體檢測混為一談，令數據變得沒有意義，恐會令美國各地解封犯錯。
【美國疫情】160萬確診 特朗普為選情要各州重開教堂
【美國疫情】特朗普：有戴口罩 但唔想記者影到會開心
特朗普日前卻表示，美國疫情確診人數多是一項「榮譽」，代表美國病毒檢測做得好。特朗普又駁斥報告指，他正在服食以嘗試預防新冠病毒的瘧疾藥物，可能誘發心臟病並致命，批評報告為「假研究」。
【特朗普試藥】報告稱瘧疾藥或致命 特朗普怒批假研究
【特朗普試藥】自爆食瘧疾藥抗病毒 副作用脫髮易怒
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情統計：
- 總數／1,643,499宗／97,722死
- ————————
- 紐約州／361,515 宗／29,141死
- 新澤西州／154,154宗／11,138死
- 伊利諾伊州／110,304宗／4,856死
- 加利福尼亞州／94,257宗／3,756死
- 馬薩諸塞州／92,675宗／6,372死
- 賓夕法尼亞州／71,563宗／5,136死
- 德克薩斯州／55,885宗／1,528死
- 密歇根州／54,679宗／5,228死
- 佛羅里達州／50,867宗／2,237死
- 馬里蘭州／46,313宗／2,277死
- 佐治亞州／42,902宗／1,827死
- 康涅狄格州／40,468宗／3,693死
- 路易斯安那州／37,169宗／2,691死
- 弗吉尼亞州／36,244宗／1,171死
- 俄亥俄州／31,911宗／1,969死
- 印第安納州／31,376宗／1,976死
- 科羅拉多州／24,174宗／1,332死
- 北卡羅萊納州／23,365宗／784死
- 明尼蘇達州／20,573宗／878死
- 田納西州／20,111宗／336死
- 華盛頓州／19,828宗／1,061死
- 艾奧瓦州／17,251宗／456死
- 亞利桑那州／16,377宗／801死
- 威斯康星州／15,277宗／510死
- 亞拉巴馬州／14,478宗／551死
- 羅德島州／14,065宗／608死
- 密西西比州／13,252宗／625死
- 密蘇里州／12,149宗／686死
- 內布拉斯加州／12,134宗／147死
- 南卡羅萊納州／10,096宗／435死
- 堪薩斯州／9,004宗／205死
- 特拉華州／8,809宗／326死／
- 肯塔基州／8,571宗／391死
- 猶他州／8,392宗／97死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／8,110宗／432死
- 內華達州／7,881宗／380死
- 新墨西哥州／6,943宗／317死
- 俄克拉荷馬州／6,037宗／311死
- 阿肯色州／5,922宗／116死
- 南達科他州／4,563宗／50死
- 新罕布什爾州／4,149宗／209死
- 俄勒岡州／3,927宗／148死
- 愛達荷州／2,626宗／79死
- 北達科他州／2,418宗／53死
- 緬因州／2,055宗／78死
- 西弗吉尼亞州／1,759宗／72死
- 佛蒙特州／956宗／54死
- 懷俄明州／838宗／12死
- 夏威夷州／643宗／17死
- 蒙大拿州／479宗／16死
- 阿拉斯加州／407宗／10死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／3,189宗／127死
- 關島／166宗／5死
- 美屬維珍群島／69宗／6死
- 北馬里亞納群島／22宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周一（25日）晚上。
【美國解封】特朗普人命押注 對民意賭一舖
美國疑去年11月已爆疫情 重檢流感死亡病例
「重啟經濟必令疫情惡化」德州州長照解封
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l