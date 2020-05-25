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【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩

環球社會熱點 18:59 2020/05/25

分享：

【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續，美國疫情新增確診人數增至逾164萬，死亡人數超過9.7萬。美國第3大城市芝加哥所在伊利諾伊州，成為繼紐約州、新澤西州後，第3個確診人數突破10萬州份。但美國各地沙灘及公園等公眾設施重開，吸引不少美國人趁住假期外出遊玩，有官員警告疫情未受控，民眾外出如不遵社交距離措施，可引致新一波疫情爆發。

【美國疫情】假期多處人頭湧湧 官員警告或確診急增

白宮官員與特朗普唱反調：很難説會否再封鎖美國

（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字
確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例
1,643,499 366,736 97,722 1,179,041
（增加中）
截至香港時間5月25日晚上
資料來源：Johns Hopkins CSSE

美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻

【中美疫苗戰】鬥快開發太天真 量產才是終點線

美國疫情最近7天趨勢
數字未反映周一最新變化
5月24日
星期日		 確診164.3萬
增2.06萬
5月23日
星期六		 確診162.24萬
增2.17萬
5月22日
星期五		 確診160.07萬
增2.38萬
5月21日
星期四		 確診157.69萬
增2.53萬
5月20日
星期三		 確診155.16萬
增2.33萬
5月19日
星期二		 確診152.83萬
增2.03萬
5月18日
星期一		 確診150.8萬
增2.16萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌

【中美角力】蓬佩奧：中國撥156億抗疫 難抵全球損失

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（25日）晚上，美國共有逾164.3萬宗新冠肺炎確診病例，超過9.7萬人死亡。

美國疾控中心（CDC）早前承認，將新冠肺炎病毒檢測，與抗體檢測結果統計合二為一。專家炮轟，疾控中心將病毒檢測和抗體檢測混為一談，令數據變得沒有意義，恐會令美國各地解封犯錯。

【美國疫情】160萬確診 特朗普為選情要各州重開教堂

【美國疫情】特朗普：有戴口罩 但唔想記者影到會開心

特朗普日前卻表示，美國疫情確診人數多是一項「榮譽」，代表美國病毒檢測做得好。特朗普又駁斥報告指，他正在服食以嘗試預防新冠病毒的瘧疾藥物，可能誘發心臟病並致命，批評報告為「假研究」。

【特朗普試藥】報告稱瘧疾藥或致命 特朗普怒批假研究

【特朗普試藥】自爆食瘧疾藥抗病毒 副作用脫髮易怒

新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失

新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情統計：

  • 總數／1,643,499宗／97,722死
  • ————————
  • 紐約州／361,515 宗／29,141死
  • 新澤西州／154,154宗／11,138死
  • 伊利諾伊州／110,304宗／4,856死
  • 加利福尼亞州／94,257宗／3,756死
  • 馬薩諸塞州／92,675宗／6,372死
  • 賓夕法尼亞州／71,563宗／5,136死
  • 德克薩斯州／55,885宗／1,528死
  • 密歇根州／54,679宗／5,228死
  • 佛羅里達州／50,867宗／2,237死
  • 馬里蘭州／46,313宗／2,277死
  • 佐治亞州／42,902宗／1,827死
  • 康涅狄格州／40,468宗／3,693死
  • 路易斯安那州／37,169宗／2,691死
  • 弗吉尼亞州／36,244宗／1,171死
  • 俄亥俄州／31,911宗／1,969死
  • 印第安納州／31,376宗／1,976死
  • 科羅拉多州／24,174宗／1,332死
  • 北卡羅萊納州／23,365宗／784死
  • 明尼蘇達州／20,573宗／878死
  • 田納西州／20,111宗／336死
  • 華盛頓州／19,828宗／1,061死
  • 艾奧瓦州／17,251宗／456死
  • 亞利桑那州／16,377宗／801死
  • 威斯康星州／15,277宗／510死
  • 亞拉巴馬州／14,478宗／551死
  • 羅德島州／14,065宗／608死
  • 密西西比州／13,252宗／625死
  • 密蘇里州／12,149宗／686死
  • 內布拉斯加州／12,134宗／147死
  • 南卡羅萊納州／10,096宗／435死
  • 堪薩斯州／9,004宗／205死
  • 特拉華州／8,809宗／326死／
  • 肯塔基州／8,571宗／391死
  • 猶他州／8,392宗／97死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／8,110宗／432死
  • 內華達州／7,881宗／380死
  • 新墨西哥州／6,943宗／317死
  • 俄克拉荷馬州／6,037宗／311死
  • 阿肯色州／5,922宗／116死
  • 南達科他州／4,563宗／50死
  • 新罕布什爾州／4,149宗／209死
  • 俄勒岡州／3,927宗／148死
  • 愛達荷州／2,626宗／79死
  • 北達科他州／2,418宗／53死
  • 緬因州／2,055宗／78死
  • 西弗吉尼亞州／1,759宗／72死
  • 佛蒙特州／956宗／54死
  • 懷俄明州／838宗／12死
  • 夏威夷州／643宗／17死
  • 蒙大拿州／479宗／16死
  • 阿拉斯加州／407宗／10死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／3,189宗／127死
  • 關島／166宗／5死
  • 美屬維珍群島／69宗／6死
  • 北馬里亞納群島／22宗／2死
  • ————————
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死
  • 鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周一（25日）晚上。

【美國解封】特朗普人命押注 對民意賭一舖

美國疑去年11月已爆疫情 重檢流感死亡病例

「重啟經濟必令疫情惡化」德州州長照解封

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