【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續，美國疫情新增確診人數增至逾164萬，死亡人數超過9.7萬。美國第3大城市芝加哥所在伊利諾伊州，成為繼紐約州、新澤西州後，第3個確診人數突破10萬州份。但美國各地沙灘及公園等公眾設施重開，吸引不少美國人趁住假期外出遊玩，有官員警告疫情未受控，民眾外出如不遵社交距離措施，可引致新一波疫情爆發。

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（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 1,643,499 366,736 97,722 1,179,041

（增加中） 截至香港時間5月25日晚上 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周一最新變化 5月24日

星期日 確診164.3萬

增2.06萬 5月23日

星期六 確診162.24萬

增2.17萬 5月22日

星期五 確診160.07萬

增2.38萬 5月21日

星期四 確診157.69萬

增2.53萬 5月20日

星期三 確診155.16萬

增2.33萬 5月19日

星期二 確診152.83萬

增2.03萬 5月18日

星期一 確診150.8萬

增2.16萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（25日）晚上，美國共有逾164.3萬宗新冠肺炎確診病例，超過9.7萬人死亡。

美國疾控中心（CDC）早前承認，將新冠肺炎病毒檢測，與抗體檢測結果統計合二為一。專家炮轟，疾控中心將病毒檢測和抗體檢測混為一談，令數據變得沒有意義，恐會令美國各地解封犯錯。

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特朗普日前卻表示，美國疫情確診人數多是一項「榮譽」，代表美國病毒檢測做得好。特朗普又駁斥報告指，他正在服食以嘗試預防新冠病毒的瘧疾藥物，可能誘發心臟病並致命，批評報告為「假研究」。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封

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【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情統計：

總數 ／1,643,499宗／97,722死

／1,643,499宗／97,722死 ————————

紐約州 ／361,515 宗／29,141死

／361,515 宗／29,141死 新澤西州 ／154,154宗／11,138死

／154,154宗／11,138死 伊利諾伊州 ／110,304宗／4,856死

／110,304宗／4,856死 加利福尼亞州 ／94,257宗／3,756死

／94,257宗／3,756死 馬薩諸塞州 ／92,675宗／6,372死

／92,675宗／6,372死 賓夕法尼亞州 ／71,563宗／5,136死

／71,563宗／5,136死 德克薩斯州 ／55,885宗／1,528死

／55,885宗／1,528死 密歇根州 ／54,679宗／5,228死

／54,679宗／5,228死 佛羅里達州 ／50,867宗／2,237死

／50,867宗／2,237死 馬里蘭州 ／46,313宗／2,277死

／46,313宗／2,277死 佐治亞州 ／42,902宗／1,827死

／42,902宗／1,827死 康涅狄格州 ／40,468宗／3,693死

／40,468宗／3,693死 路易斯安那州 ／37,169宗／2,691死

／37,169宗／2,691死 弗吉尼亞州 ／36,244宗／1,171死

／36,244宗／1,171死 俄亥俄州 ／31,911宗／1,969死

／31,911宗／1,969死 印第安納州 ／31,376宗／1,976死

／31,376宗／1,976死 科羅拉多州 ／24,174宗／1,332死

／24,174宗／1,332死 北卡羅萊納州 ／23,365宗／784死

／23,365宗／784死 明尼蘇達州 ／20,573宗／878死

／20,573宗／878死 田納西州 ／20,111宗／336死

／20,111宗／336死 華盛頓州 ／19,828宗／1,061死

／19,828宗／1,061死 艾奧瓦州 ／17,251宗／456死

／17,251宗／456死 亞利桑那州 ／16,377宗／801死

／16,377宗／801死 威斯康星州 ／15,277宗／510死

／15,277宗／510死 亞拉巴馬州 ／14,478宗／551死

／14,478宗／551死 羅德島州 ／14,065宗／608死

／14,065宗／608死 密西西比州 ／13,252宗／625死

／13,252宗／625死 密蘇里州 ／12,149宗／686死

／12,149宗／686死 內布拉斯加州 ／12,134宗／147死

／12,134宗／147死 南卡羅萊納州 ／10,096宗／435死

／10,096宗／435死 堪薩斯州 ／9,004宗／205死

／9,004宗／205死 特拉華州 ／8,809宗／326死／

／8,809宗／326死／ 肯塔基州 ／8,571宗／391死

／8,571宗／391死 猶他州 ／8,392宗／97死

／8,392宗／97死 首都華盛頓哥倫比亞特區 ／8,110宗／432死

／8,110宗／432死 內華達州 ／7,881宗／380死

／7,881宗／380死 新墨西哥州 ／6,943宗／317死

／6,943宗／317死 俄克拉荷馬州 ／6,037宗／311死

／6,037宗／311死 阿肯色州 ／5,922宗／116死

／5,922宗／116死 南達科他州 ／4,563宗／50死

／4,563宗／50死 新罕布什爾州 ／4,149宗／209死

／4,149宗／209死 俄勒岡州 ／3,927宗／148死

／3,927宗／148死 愛達荷州 ／2,626宗／79死

／2,626宗／79死 北達科他州 ／2,418宗／53死

／2,418宗／53死 緬因州 ／2,055宗／78死

／2,055宗／78死 西弗吉尼亞州 ／1,759宗／72死

／1,759宗／72死 佛蒙特州 ／956宗／54死

／956宗／54死 懷俄明州 ／838宗／12死

／838宗／12死 夏威夷州 ／643宗／17死

／643宗／17死 蒙大拿州 ／479宗／16死

／479宗／16死 阿拉斯加州 ／407宗／10死

／407宗／10死 ————————

美國領地：

波多黎各／3,189宗／127死

關島／166宗／5死

美屬維珍群島／69宗／6死

北馬里亞納群島／22宗／2死

————————

至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周一（25日）晚上。

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