【美國疫情分佈圖】155萬確診 特朗普大罵中國

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情新增確診人數增至逾155萬，死亡人數超過9.3萬。美國第3大城市芝加哥所在伊利諾伊州，成為繼紐約、新澤西後，第3個確診人數突破10萬州份。美國總統特朗普在社交網體大罵中國，更打破以往習慣，首次牽涉中國國家主席習近平。美國疫情大部分死亡病例恐怕原可避免，美國哥倫比亞大學研究指，假如特朗普政府早2周行動封城，美國疫情死者可大減83%。
特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平
美國本可少死83%人 研究：只需早兩周封城
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,551,853
|294,312
|93,439
|1,164,102
（增加中）
|截至香港時間5月21日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周四最新變化
|5月21日
星期三
|確診155.18萬
增2.33萬
|5月20日
星期二
|確診152.85萬
增2.03萬
|5月19日
星期一
|確診150.82萬
增2.16萬
|5月17日
星期日
|確診148.66萬
增1.90萬
|5月16日
星期六
|確診146.76萬
增2.50萬
|5月15日
星期五
|確診144.26萬
增2.51萬
|5月14日
星期四
|確診141.75萬
增2.74萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（21日）下午，美國共有逾155.1萬宗新冠肺炎確診病例，超過9.3萬人死亡。
特朗普日前卻表示，美國疫情確診人數多是一項「榮譽」，代表美國病毒檢測做得好。特朗普又駁斥報告指，他正在服食以嘗試預防新冠病毒的瘧疾藥物，可能誘發心臟病並致命，批評報告為「假研究」。
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特朗普：150萬確診是「榮譽」 美國檢測無敵嗎？
特朗普為預防新冠病毒，披露自己正在服食瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）。該藥對新冠肺炎療效未經證明，美國衛生部門也表明或有副作用，警告勿試。特朗普則表示，自己吃了一個多星期，「仍然健在」。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封
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美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情統計：
- 總數／1,551,853宗／93,439死
- ————————
- 紐約州／354,370宗／28,636死
- 新澤西州／150,776宗／10,749死／未解封
- 伊利諾伊州／100,418宗／4,525死／未解封
- 馬薩諸塞州／88,970宗／6,066死
- 加利福尼亞州／85,997宗／3,497死
- 賓夕法尼亞州／68,126宗／4,770死
- 密歇根州／53,009宗／5,060死
- 德克薩斯州／51,673宗／1,426死
- 佛羅里達州／47,471宗／2,096死
- 馬里蘭州／42,323宗／2,123死
- 佐治亞州／39,801宗／1,697死
- 康涅狄格州／39,017宗／3,529死
- 路易斯安那州／35,316宗／2,608死
- 弗吉尼亞州／32,908宗／1,075死
- 俄亥俄州／29,436宗／1,781死
- 印第安納州／29,274宗／1,864死
- 科羅拉多州／22,797宗／1,299死
- 北卡羅萊納州／20,262宗／726死
- 華盛頓州／18,971宗／1,037死
- 田納西州／18,412宗／305死
- 明尼蘇達州／17,670宗／786死
- 艾奧瓦州／15,620宗／393死
- 亞利桑那州／14,906宗／747死
- 威斯康星州／13,413 宗／481死
- 羅德島州／13,356宗／538死
- 亞拉巴馬州／13,052宗／522死
- 密西西比州／11,967宗／570死
- 密蘇里州／11,528宗／640死
- 內布拉斯加州／11,122宗／138死
- 南卡羅萊納州／9,175宗／407死
- 堪薩斯州／8,507宗／202死
- 特拉華州／8,194宗／310死／未解封
- 肯塔基州／8,167宗／376死
- 猶他州／7,710宗／90死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／7,551宗／407死
- 內華達州／7,388宗／377死
- 新墨西哥州／6,317宗／283死
- 俄克拉荷馬州／5,532宗／299死
- 阿肯色州／5,003宗／107死
- 南達科他州／4,177宗／46死
- 新罕布什爾州／3,868宗／190死
- 俄勒岡州／3,801宗／144死
- 愛達荷州／2,506宗／77死
- 北達科他州／2,095宗／49死
- 緬因州／1,819宗／73死
- 西弗吉尼亞州／1,567宗／69死
- 佛蒙特州／944宗／54死
- 懷俄明州／787宗／11死
- 夏威夷州／643宗／17死
- 蒙大拿州／478宗／16死
- 阿拉斯加州／401宗／10死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／2,866宗／125死
- 關島／154宗／5死
- 美屬維珍群島／69宗／6死
- 北馬里亞納群島／21宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周四（21日）下午。
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