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【美國疫情分佈圖】153萬確診 特朗普稱之「榮譽」

環球社會熱點 14:21 2020/05/20

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情新增確診人數增至近153萬，死亡人數近9.2萬。美國總統特朗普表示，美國疫情確診人數多是一項「榮譽」，代表美國病毒檢測做得好。特朗普又駁斥報告指，他正在服食以嘗試預防新冠病毒的瘧疾藥物，可能誘發心臟病並致命，批評報告為「假研究」。

特朗普：150萬確診是「榮譽」 美國檢測無敵嗎？

【特朗普試藥】報告稱瘧疾藥或致命 特朗普怒批假研究

（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字
確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例
1,528,566 289,392 91,921 1,147,253
（增加中）
截至香港時間5月20日下午
資料來源：Johns Hopkins CSSE

美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻

世衛調查爭議鬧大 中國據報擬加碼澳洲關稅

美國疫情最近7天趨勢
數字未反映周三最新變化
5月20日
星期二		 確診152.85萬
增2.03萬
5月19日
星期一		 確診150.82萬
增2.16萬
5月17日
星期日		 確診148.66萬
增1.90萬
5月16日
星期六		 確診146.76萬
增2.50萬
5月15日
星期五		 確診144.26萬
增2.51萬
5月14日
星期四		 確診141.75萬
增2.74萬
5月13日
星期三		 確診139.01萬
增2.08萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【特朗普試藥】自爆食瘧疾藥抗病毒 副作用脫髮易怒

【特朗普試藥】霍士主持也震驚 「這會殺死你」

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（20日）下午，美國共有逾152.8萬宗新冠肺炎確診病例，近9.2萬人死亡。

特朗普為預防新冠病毒，披露自己正在服食瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）。該藥對新冠肺炎療效未經證明，美國衛生部門也表明或有副作用，警告勿試。特朗普則表示，自己吃了一個多星期，「仍然健在」。

白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約

洛杉磯欲延長居家令 特朗普：形同尋死

美國疫情隨各州解封愈演愈烈，德州日前新增超過1,800人確診破紀錄。特朗普政府將責任歸究中國言論則愈發直白，白宮貿易顧問納瓦羅聲言，中國故意安排「數十萬人」乘坐飛機到紐約、意大利等地傳播病毒。

美國「吹哨人」早前再度發功，指出特朗普吹棒藥物無效而遭開除的官員布萊特（Rick Bright）警告，假如美國繼續沒有科學的抗疫策略，國家會面臨美國現代史上最黑暗的冬天。

紐約窮人多死15倍 黑人拉丁裔重災

美國吹哨人警告 民眾或面對「最黑暗冬季」

新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失

新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情統計：

  • 總數／1,528,566宗／91,921死
  • ————————
  • 紐約州／352,845宗／28,558死
  • 新澤西州／149,356宗／10,587死／未解封
  • 伊利諾伊州／98,030宗／4,379死／未解封
  • 馬薩諸塞州／87,925宗／5,938死
  • 加利福尼亞州／83,752宗／3,403死
  • 賓夕法尼亞州／67,311宗／4,628死
  • 密歇根州／52,350宗／5,017死／未解封
  • 德克薩斯州／50,552宗／1,388死
  • 佛羅里達州／46,944宗／2,052死
  • 馬里蘭州／41,546宗／2,081死
  • 佐治亞州／38,855宗／1,615死
  • 康涅狄格州／38,430宗／3,472死
  • 路易斯安那州／35,038宗／2,581死
  • 弗吉尼亞州／32,145宗／1,042死
  • 俄亥俄州／28,952宗／1,720死
  • 印第安納州／28,705宗／1,824死
  • 科羅拉多州／22,482宗／1,257死
  • 北卡羅萊納州／19,239宗／693死
  • 華盛頓州／18,811宗／1,031死
  • 田納西州／18,412宗／305死
  • 明尼蘇達州／17,029宗／757死
  • 艾奧瓦州／15,296宗／367死
  • 亞利桑那州／14,576宗／705死
  • 羅德島州／12,951宗／532死
  • 威斯康星州／12,885宗／467死
  • 亞拉巴馬州／12,376宗／504死
  • 密西西比州／11,704宗／554死
  • 密蘇里州／11,393宗／631死
  • 內布拉斯加州／10,854宗／123死
  • 南卡羅萊納州／9,056宗／399死
  • 堪薩斯州／8,353宗／199死
  • 肯塔基州／8,069宗／366死
  • 特拉華州／8,037宗／304死／未解封
  • 猶他州／7,518宗／88死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／7,434宗／400死
  • 內華達州／7,094宗／358死
  • 新墨西哥州／6,192宗／276死
  • 俄克拉荷馬州／5,489宗／293死
  • 阿肯色州／4,923宗／102死
  • 南達科他州／4,085宗／46死
  • 俄勒岡州／3,726宗／140死
  • 新罕布什爾州／3,732宗／172死
  • 愛達荷州／2,455宗／74死
  • 北達科他州／1,994宗／45死
  • 緬因州／1,741宗／73死
  • 西弗吉尼亞州／1,502宗／68死
  • 佛蒙特州／944宗／54死
  • 懷俄明州／776宗／10死
  • 夏威夷州／641宗／17死
  • 蒙大拿州／471宗／16死
  • 阿拉斯加州／400宗／10死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／2,805宗／124死
  • 關島／154宗／5死
  • 美屬維珍群島／69宗／6死
  • 北馬里亞納群島／21宗／2死
  • ————————
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死
  • 鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周三（20日）下午。

【美國解封】特朗普人命押注 對民意賭一舖

美國疑去年11月已爆疫情 重檢流感死亡病例

「重啟經濟必令疫情惡化」德州州長照解封

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