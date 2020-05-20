【美國疫情分佈圖】153萬確診 特朗普稱之「榮譽」

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情新增確診人數增至近153萬，死亡人數近9.2萬。美國總統特朗普表示，美國疫情確診人數多是一項「榮譽」，代表美國病毒檢測做得好。特朗普又駁斥報告指，他正在服食以嘗試預防新冠病毒的瘧疾藥物，可能誘發心臟病並致命，批評報告為「假研究」。

特朗普：150萬確診是「榮譽」 美國檢測無敵嗎？

【特朗普試藥】報告稱瘧疾藥或致命 特朗普怒批假研究

（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 1,528,566 289,392 91,921 1,147,253

（增加中） 截至香港時間5月20日下午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周三最新變化 5月20日

星期二 確診152.85萬

增2.03萬 5月19日

星期一 確診150.82萬

增2.16萬 5月17日

星期日 確診148.66萬

增1.90萬 5月16日

星期六 確診146.76萬

增2.50萬 5月15日

星期五 確診144.26萬

增2.51萬 5月14日

星期四 確診141.75萬

增2.74萬 5月13日

星期三 確診139.01萬

增2.08萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

【特朗普試藥】自爆食瘧疾藥抗病毒 副作用脫髮易怒

【特朗普試藥】霍士主持也震驚 「這會殺死你」

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（20日）下午，美國共有逾152.8萬宗新冠肺炎確診病例，近9.2萬人死亡。

特朗普為預防新冠病毒，披露自己正在服食瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）。該藥對新冠肺炎療效未經證明，美國衛生部門也表明或有副作用，警告勿試。特朗普則表示，自己吃了一個多星期，「仍然健在」。

白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約

洛杉磯欲延長居家令 特朗普：形同尋死

美國疫情隨各州解封愈演愈烈，德州日前新增超過1,800人確診破紀錄。特朗普政府將責任歸究中國言論則愈發直白，白宮貿易顧問納瓦羅聲言，中國故意安排「數十萬人」乘坐飛機到紐約、意大利等地傳播病毒。

美國「吹哨人」早前再度發功，指出特朗普吹棒藥物無效而遭開除的官員布萊特（Rick Bright）警告，假如美國繼續沒有科學的抗疫策略，國家會面臨美國現代史上最黑暗的冬天。

紐約窮人多死15倍 黑人拉丁裔重災

美國吹哨人警告 民眾或面對「最黑暗冬季」

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失

▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情統計：

總數 ／1,528,566宗／91,921死

／1,528,566宗／91,921死 ————————

紐約州 ／352,845宗／28,558死

／352,845宗／28,558死 新澤西州 ／149,356宗／10,587死／未解封

／149,356宗／10,587死／未解封 伊利諾伊州 ／98,030宗／4,379死／未解封

／98,030宗／4,379死／未解封 馬薩諸塞州 ／87,925宗／5,938死

／87,925宗／5,938死 加利福尼亞州 ／83,752宗／3,403死

／83,752宗／3,403死 賓夕法尼亞州 ／67,311宗／4,628死

／67,311宗／4,628死 密歇根州 ／52,350宗／5,017死／未解封

／52,350宗／5,017死／未解封 德克薩斯州 ／50,552宗／1,388死

／50,552宗／1,388死 佛羅里達州 ／46,944宗／2,052死

／46,944宗／2,052死 馬里蘭州 ／41,546宗／2,081死

／41,546宗／2,081死 佐治亞州 ／38,855宗／1,615死

／38,855宗／1,615死 康涅狄格州 ／38,430宗／3,472死

／38,430宗／3,472死 路易斯安那州 ／35,038宗／2,581死

／35,038宗／2,581死 弗吉尼亞州 ／32,145宗／1,042死

／32,145宗／1,042死 俄亥俄州 ／28,952宗／1,720死

／28,952宗／1,720死 印第安納州 ／28,705宗／1,824死

／28,705宗／1,824死 科羅拉多州 ／22,482宗／1,257死

／22,482宗／1,257死 北卡羅萊納州 ／19,239宗／693死

／19,239宗／693死 華盛頓州 ／18,811宗／1,031死

／18,811宗／1,031死 田納西州 ／18,412宗／305死

／18,412宗／305死 明尼蘇達州 ／17,029宗／757死

／17,029宗／757死 艾奧瓦州 ／15,296宗／367死

／15,296宗／367死 亞利桑那州 ／14,576宗／705死

／14,576宗／705死 羅德島州 ／12,951宗／532死

／12,951宗／532死 威斯康星州 ／12,885宗／467死

／12,885宗／467死 亞拉巴馬州 ／12,376宗／504死

／12,376宗／504死 密西西比州 ／11,704宗／554死

／11,704宗／554死 密蘇里州 ／11,393宗／631死

／11,393宗／631死 內布拉斯加州 ／10,854宗／123死

／10,854宗／123死 南卡羅萊納州 ／9,056宗／399死

／9,056宗／399死 堪薩斯州 ／8,353宗／199死

／8,353宗／199死 肯塔基州 ／8,069宗／366死

／8,069宗／366死 特拉華州 ／8,037宗／304死／未解封

／8,037宗／304死／未解封 猶他州 ／7,518宗／88死

／7,518宗／88死 首都華盛頓哥倫比亞特區 ／7,434宗／400死

／7,434宗／400死 內華達州 ／7,094宗／358死

／7,094宗／358死 新墨西哥州 ／6,192宗／276死

／6,192宗／276死 俄克拉荷馬州 ／5,489宗／293死

／5,489宗／293死 阿肯色州 ／4,923宗／102死

／4,923宗／102死 南達科他州 ／4,085宗／46死

／4,085宗／46死 俄勒岡州 ／3,726宗／140死

／3,726宗／140死 新罕布什爾州 ／3,732宗／172死

／3,732宗／172死 愛達荷州 ／2,455宗／74死

／2,455宗／74死 北達科他州 ／1,994宗／45死

／1,994宗／45死 緬因州 ／1,741宗／73死

／1,741宗／73死 西弗吉尼亞州 ／1,502宗／68死

／1,502宗／68死 佛蒙特州 ／944宗／54死

／944宗／54死 懷俄明州 ／776宗／10死

／776宗／10死 夏威夷州 ／641宗／17死

／641宗／17死 蒙大拿州 ／471宗／16死

／471宗／16死 阿拉斯加州 ／400宗／10死

／400宗／10死 ————————

美國領地：

波多黎各／2,805宗／124死

關島／154宗／5死

美屬維珍群島／69宗／6死

北馬里亞納群島／21宗／2死

————————

至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周三（20日）下午。

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