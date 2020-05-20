【美國疫情分佈圖】153萬確診 特朗普稱之「榮譽」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情新增確診人數增至近153萬，死亡人數近9.2萬。美國總統特朗普表示，美國疫情確診人數多是一項「榮譽」，代表美國病毒檢測做得好。特朗普又駁斥報告指，他正在服食以嘗試預防新冠病毒的瘧疾藥物，可能誘發心臟病並致命，批評報告為「假研究」。
特朗普：150萬確診是「榮譽」 美國檢測無敵嗎？
【特朗普試藥】報告稱瘧疾藥或致命 特朗普怒批假研究
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,528,566
|289,392
|91,921
|1,147,253
（增加中）
|截至香港時間5月20日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周三最新變化
|5月20日
星期二
|確診152.85萬
增2.03萬
|5月19日
星期一
|確診150.82萬
增2.16萬
|5月17日
星期日
|確診148.66萬
增1.90萬
|5月16日
星期六
|確診146.76萬
增2.50萬
|5月15日
星期五
|確診144.26萬
增2.51萬
|5月14日
星期四
|確診141.75萬
增2.74萬
|5月13日
星期三
|確診139.01萬
增2.08萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
【特朗普試藥】自爆食瘧疾藥抗病毒 副作用脫髮易怒
【特朗普試藥】霍士主持也震驚 「這會殺死你」
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（20日）下午，美國共有逾152.8萬宗新冠肺炎確診病例，近9.2萬人死亡。
特朗普為預防新冠病毒，披露自己正在服食瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）。該藥對新冠肺炎療效未經證明，美國衛生部門也表明或有副作用，警告勿試。特朗普則表示，自己吃了一個多星期，「仍然健在」。
白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約
洛杉磯欲延長居家令 特朗普：形同尋死
美國疫情隨各州解封愈演愈烈，德州日前新增超過1,800人確診破紀錄。特朗普政府將責任歸究中國言論則愈發直白，白宮貿易顧問納瓦羅聲言，中國故意安排「數十萬人」乘坐飛機到紐約、意大利等地傳播病毒。
美國「吹哨人」早前再度發功，指出特朗普吹棒藥物無效而遭開除的官員布萊特（Rick Bright）警告，假如美國繼續沒有科學的抗疫策略，國家會面臨美國現代史上最黑暗的冬天。
紐約窮人多死15倍 黑人拉丁裔重災
美國吹哨人警告 民眾或面對「最黑暗冬季」
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情統計：
- 總數／1,528,566宗／91,921死
- ————————
- 紐約州／352,845宗／28,558死
- 新澤西州／149,356宗／10,587死／未解封
- 伊利諾伊州／98,030宗／4,379死／未解封
- 馬薩諸塞州／87,925宗／5,938死
- 加利福尼亞州／83,752宗／3,403死
- 賓夕法尼亞州／67,311宗／4,628死
- 密歇根州／52,350宗／5,017死／未解封
- 德克薩斯州／50,552宗／1,388死
- 佛羅里達州／46,944宗／2,052死
- 馬里蘭州／41,546宗／2,081死
- 佐治亞州／38,855宗／1,615死
- 康涅狄格州／38,430宗／3,472死
- 路易斯安那州／35,038宗／2,581死
- 弗吉尼亞州／32,145宗／1,042死
- 俄亥俄州／28,952宗／1,720死
- 印第安納州／28,705宗／1,824死
- 科羅拉多州／22,482宗／1,257死
- 北卡羅萊納州／19,239宗／693死
- 華盛頓州／18,811宗／1,031死
- 田納西州／18,412宗／305死
- 明尼蘇達州／17,029宗／757死
- 艾奧瓦州／15,296宗／367死
- 亞利桑那州／14,576宗／705死
- 羅德島州／12,951宗／532死
- 威斯康星州／12,885宗／467死
- 亞拉巴馬州／12,376宗／504死
- 密西西比州／11,704宗／554死
- 密蘇里州／11,393宗／631死
- 內布拉斯加州／10,854宗／123死
- 南卡羅萊納州／9,056宗／399死
- 堪薩斯州／8,353宗／199死
- 肯塔基州／8,069宗／366死
- 特拉華州／8,037宗／304死／未解封
- 猶他州／7,518宗／88死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／7,434宗／400死
- 內華達州／7,094宗／358死
- 新墨西哥州／6,192宗／276死
- 俄克拉荷馬州／5,489宗／293死
- 阿肯色州／4,923宗／102死
- 南達科他州／4,085宗／46死
- 俄勒岡州／3,726宗／140死
- 新罕布什爾州／3,732宗／172死
- 愛達荷州／2,455宗／74死
- 北達科他州／1,994宗／45死
- 緬因州／1,741宗／73死
- 西弗吉尼亞州／1,502宗／68死
- 佛蒙特州／944宗／54死
- 懷俄明州／776宗／10死
- 夏威夷州／641宗／17死
- 蒙大拿州／471宗／16死
- 阿拉斯加州／400宗／10死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／2,805宗／124死
- 關島／154宗／5死
- 美屬維珍群島／69宗／6死
- 北馬里亞納群島／21宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周三（20日）下午。
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