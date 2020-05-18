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【美國疫情分佈圖】149萬確診 官員指中國故意播毒

環球社會熱點 14:24 2020/05/18

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情新增確診人數增至接近149萬，死亡人數逼近9萬。美國疫情隨各州解封愈演愈烈，特朗普政府將責任歸究中國言論也愈發直白。白宮貿易顧問納瓦羅聲言，中國故意安排「數十萬人」乘坐飛機到紐約、意大利等地傳播病毒。美國德州則在解封之下，曾日新增超過1,800人確診破紀錄。美國目前僅有數州維持封鎖狀態，疫情恐怕難免第二波爆發。

白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約

疫情加深中美仇口 病毒隕石撞地球打破世界秩序

（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字
確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例
1,486,757 272,265 89,562 1,124,930
（增加中）
截至香港時間5月18日下午
資料來源：Johns Hopkins CSSE

「美國先獲疫苗」惹公憤 法國馬克龍出手藥廠改口

奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」

美國疫情最近7天趨勢
數字未反映周一最新變化
5月17日
星期日		 確診148.66萬
增1.90萬
5月16日
星期六		 確診146.76萬
增2.50萬
5月15日
星期五		 確診144.26萬
增2.51萬
5月14日
星期四		 確診141.75萬
增2.74萬
5月13日
星期三		 確診139.01萬
增2.08萬
5月12日
星期二		 確診136.93萬
增2.17萬
5月11日
星期一		 確診134.76萬
增1.86萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

特朗普稱不想與習對話 環時：記住打清潔劑針

美國吹哨人警告 民眾或面對「最黑暗冬季」

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（18日）下午，美國共有約148.7萬宗新冠肺炎確診病例，8.96萬人死亡。

特朗普政府連日將美國疫情責任歸究中國，特朗普更威脅切斷中美所有關係。美國「吹哨人」則再度發功，早前指出特朗普吹棒藥物無效而遭開除的官員布萊特（Rick Bright）警告，假如美國繼續沒有科學的抗疫策略，國家會面臨美國現代史上最黑暗的冬天。

【世衛大會】譚德塞疑不堪壓力轉軚 要求討論讓台灣參與

特朗普御用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」

特朗普早前據報向疾控中心施壓，要求修改死亡人數統計方式，將美國疫情數字壓低。特朗普個人健康亦再受關注，紐約大學研究指白宮所用病毒測試機失準，錯把近半陽性個案當成陰性，機器生產商強烈否認測試結果有誤。

美國逾40州已經或正逐步解封下，白宮外洩文件顯示，美國多個州份新增確診數字正在增加，推翻美國總統特朗普所講全國數字皆降。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）明言，過早解封會造成不必要苦難和死亡，更加不利經濟復甦。

白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%

口罩遇病毒發光好過做檢測 哈佛MIT聯手新發明

新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失

新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情統計：

  • 總數／1,486,757宗／89,562死
  • ————————
  • 紐約州／350,121宗／28,232死
  • 新澤西州／146,504宗／10,363死／未解封
  • 伊利諾伊州／94,191宗／4,177死／未解封
  • 馬薩諸塞州／86,010宗／5,797死
  • 加利福尼亞州／80,166宗／3,240死
  • 賓夕法尼亞州／65,700宗／4,495死
  • 密歇根州／51,142宗／4,891死／未解封
  • 德克薩斯州／48,396宗／1,343死
  • 佛羅里達州／45,588宗／1,973死
  • 馬里蘭州／38,804宗／1,992死
  • 佐治亞州／37,579宗／1,610死
  • 康涅狄格州／37,419宗／3,408死
  • 路易斯安那州／34,432宗／2,491死
  • 弗吉尼亞州／30,388宗／1,010死
  • 俄亥俄州／27,923宗／1,625死
  • 印第安納州／27,778宗／1,751死
  • 科羅拉多州／21,938宗／1,215死
  • 北卡羅萊納州／18,673宗／686死
  • 華盛頓州／18,433宗／1,001死
  • 田納西州／17,359宗／298死
  • 明尼蘇達州／15,668宗／731死
  • 艾奧瓦州／14,651宗／351死
  • 亞利桑那州／13,945宗／680死
  • 羅德島州／12,674宗／499死
  • 威斯康星州／12,543宗／453死
  • 亞拉巴馬州／11,771宗／488死
  • 密西西比州／11,296宗／521死
  • 密蘇里州／11,108宗／600死
  • 內布拉斯加州／10,177宗／123死
  • 南卡羅萊納州／8,816宗／385死
  • 堪薩斯州／7,953宗／195死
  • 肯塔基州／7,688宗／334死
  • 特拉華州／7,670宗／290死／未解封
  • 猶他州／7,238宗／80死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／7,123宗／383死
  • 內華達州／6,949宗／350死
  • 新墨西哥州／5,938宗／265死
  • 俄克拉荷馬州／5,310宗／288死
  • 阿肯色州／4,759宗／98死
  • 南達科他州／3,987宗／44死
  • 俄勒岡州／3,623宗／137死
  • 新罕布什爾州／3,596宗／172死
  • 愛達荷州／2,419宗／73死
  • 北達科他州／1,900宗／43死
  • 緬因州／1,687宗／70死
  • 西弗吉尼亞州／1,492宗／67死
  • 佛蒙特州／940宗／54死
  • 懷俄明州／754宗／8死
  • 夏威夷州／640宗／17死
  • 蒙大拿州／468宗／16死
  • 阿拉斯加州／388宗／10死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／2,646宗／123死
  • 關島／154宗／5死
  • 美屬維珍群島／69宗／6死
  • 北馬里亞納群島／21宗／2死
  • ————————
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死
  • 鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周一（18日）下午。

【美國解封】特朗普人命押注 對民意賭一舖

美國疑去年11月已爆疫情 重檢流感死亡病例

「重啟經濟必令疫情惡化」德州州長照解封

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