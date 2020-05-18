【美國疫情分佈圖】149萬確診 官員指中國故意播毒

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情新增確診人數增至接近149萬，死亡人數逼近9萬。美國疫情隨各州解封愈演愈烈，特朗普政府將責任歸究中國言論也愈發直白。白宮貿易顧問納瓦羅聲言，中國故意安排「數十萬人」乘坐飛機到紐約、意大利等地傳播病毒。美國德州則在解封之下，曾日新增超過1,800人確診破紀錄。美國目前僅有數州維持封鎖狀態，疫情恐怕難免第二波爆發。
白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約
疫情加深中美仇口 病毒隕石撞地球打破世界秩序
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,486,757
|272,265
|89,562
|1,124,930
（增加中）
|截至香港時間5月18日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周一最新變化
|5月17日
星期日
|確診148.66萬
增1.90萬
|5月16日
星期六
|確診146.76萬
增2.50萬
|5月15日
星期五
|確診144.26萬
增2.51萬
|5月14日
星期四
|確診141.75萬
增2.74萬
|5月13日
星期三
|確診139.01萬
增2.08萬
|5月12日
星期二
|確診136.93萬
增2.17萬
|5月11日
星期一
|確診134.76萬
增1.86萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
特朗普稱不想與習對話 環時：記住打清潔劑針
美國吹哨人警告 民眾或面對「最黑暗冬季」
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（18日）下午，美國共有約148.7萬宗新冠肺炎確診病例，8.96萬人死亡。
特朗普政府連日將美國疫情責任歸究中國，特朗普更威脅切斷中美所有關係。美國「吹哨人」則再度發功，早前指出特朗普吹棒藥物無效而遭開除的官員布萊特（Rick Bright）警告，假如美國繼續沒有科學的抗疫策略，國家會面臨美國現代史上最黑暗的冬天。
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特朗普御用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」
特朗普早前據報向疾控中心施壓，要求修改死亡人數統計方式，將美國疫情數字壓低。特朗普個人健康亦再受關注，紐約大學研究指白宮所用病毒測試機失準，錯把近半陽性個案當成陰性，機器生產商強烈否認測試結果有誤。
美國逾40州已經或正逐步解封下，白宮外洩文件顯示，美國多個州份新增確診數字正在增加，推翻美國總統特朗普所講全國數字皆降。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）明言，過早解封會造成不必要苦難和死亡，更加不利經濟復甦。
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口罩遇病毒發光好過做檢測 哈佛MIT聯手新發明
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；藍色準備解封；淺綠色局部解封；深綠色已解封
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美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情統計：
- 總數／1,486,757宗／89,562死
- ————————
- 紐約州／350,121宗／28,232死
- 新澤西州／146,504宗／10,363死／未解封
- 伊利諾伊州／94,191宗／4,177死／未解封
- 馬薩諸塞州／86,010宗／5,797死
- 加利福尼亞州／80,166宗／3,240死
- 賓夕法尼亞州／65,700宗／4,495死
- 密歇根州／51,142宗／4,891死／未解封
- 德克薩斯州／48,396宗／1,343死
- 佛羅里達州／45,588宗／1,973死
- 馬里蘭州／38,804宗／1,992死
- 佐治亞州／37,579宗／1,610死
- 康涅狄格州／37,419宗／3,408死
- 路易斯安那州／34,432宗／2,491死
- 弗吉尼亞州／30,388宗／1,010死
- 俄亥俄州／27,923宗／1,625死
- 印第安納州／27,778宗／1,751死
- 科羅拉多州／21,938宗／1,215死
- 北卡羅萊納州／18,673宗／686死
- 華盛頓州／18,433宗／1,001死
- 田納西州／17,359宗／298死
- 明尼蘇達州／15,668宗／731死
- 艾奧瓦州／14,651宗／351死
- 亞利桑那州／13,945宗／680死
- 羅德島州／12,674宗／499死
- 威斯康星州／12,543宗／453死
- 亞拉巴馬州／11,771宗／488死
- 密西西比州／11,296宗／521死
- 密蘇里州／11,108宗／600死
- 內布拉斯加州／10,177宗／123死
- 南卡羅萊納州／8,816宗／385死
- 堪薩斯州／7,953宗／195死
- 肯塔基州／7,688宗／334死
- 特拉華州／7,670宗／290死／未解封
- 猶他州／7,238宗／80死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／7,123宗／383死
- 內華達州／6,949宗／350死
- 新墨西哥州／5,938宗／265死
- 俄克拉荷馬州／5,310宗／288死
- 阿肯色州／4,759宗／98死
- 南達科他州／3,987宗／44死
- 俄勒岡州／3,623宗／137死
- 新罕布什爾州／3,596宗／172死
- 愛達荷州／2,419宗／73死
- 北達科他州／1,900宗／43死
- 緬因州／1,687宗／70死
- 西弗吉尼亞州／1,492宗／67死
- 佛蒙特州／940宗／54死
- 懷俄明州／754宗／8死
- 夏威夷州／640宗／17死
- 蒙大拿州／468宗／16死
- 阿拉斯加州／388宗／10死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／2,646宗／123死
- 關島／154宗／5死
- 美屬維珍群島／69宗／6死
- 北馬里亞納群島／21宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周一（18日）下午。
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