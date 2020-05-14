【美國疫情分佈圖】139萬確診 特朗普欲改死亡計法

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情確診人數增至近139萬，死亡人數超過8.4萬。美國總統特朗普據報向疾控中心施壓，要求修改死亡人數統計方式，將美國疫情數字壓低。特朗普個人健康亦再受關注，紐約大學研究指白宮所用病毒測試機失準，錯把近半陽性個案當成陰性，機器生產商強烈否認測試結果有誤。
特朗普據報想改計法 壓低死亡數字
特朗普御用病毒檢測疑失準「48%陽當陰」
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,390,746
|243,430
|84,133
|1,063,183
（增加中）
|截至香港時間5月14日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
世衛：新冠肺炎恐如愛滋 永不消失
口罩遇病毒發光好過做檢測 哈佛MIT聯手新發明
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周四最新變化
|5月13日
星期三
|確診139.01萬
增2.08萬
|5月12日
星期二
|確診136.93萬
增2.17萬
|5月11日
星期一
|確診134.76萬
增1.86萬
|5月10日
星期日
|確診132.9萬
增1.98萬
|5月9日
星期六
|確診130.92萬
增2.56萬
|5月8日
星期五
|確診128.36萬
增2.69萬
|5月7日
星期四
|確診125.67萬
增2.77萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
特朗普發怒：100份協議都難抵疫情損失
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（13日）下午，美國有超過139萬宗新冠肺炎確診病例，逾8.4萬人死亡。
美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資
美國14州檢察長聯署 促特朗普就疫情損失問責中國
美國疫情仍未受控，美國繼續對中國施加輿論壓力。特朗普再拿中美貿易協議扯上疫情，稱100份協議也抵不上疫情損失。美國14州檢察長去信特朗普，要求華府堅持中國為美國疫情賠償。
美國逾40州已經或正逐步解封下，白宮外洩文件顯示，美國多個州份新增確診數字正在增加，推翻美國總統特朗普所講全國數字皆降。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）明言，過早解封會造成不必要苦難和死亡，更加不利經濟復甦。
白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
美國成人把疫情歸咎中國 稱中方應受罰
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：
- 總數／1,390,746宗／84,133死
- ————————
- 紐約州／340,661宗／27,477死／未解封
- 新澤西州／141,560宗／9,714死／未解封
- 伊利諾伊州／84,694宗／3,792死／未解封
- 馬薩諸塞州／80,497宗／5,315死／正逐漸解封
- 加利福尼亞州／73,126宗／2,974死／未解封
- 賓夕法尼亞州／62,101宗／4,094死／已局部解封
- 密歇根州／48,391宗／4,714死／未解封
- 德克薩斯州／43,020宗／1,172死／已局部解封
- 佛羅里達州／42,402宗／1,827死／已局部解封
- 佐治亞州／35,427宗／1,517死／已局部解封
- 康涅狄格州／34,855宗／3,125死／正逐漸解封
- 馬里蘭州／34,812宗／1,809死／未解封
- 路易斯安那州／32,662宗／2,381死／正逐漸解封
- 弗吉尼亞州／26,746宗／928死／正逐漸解封
- 俄亥俄州／25,721宗／1,483死／已局部解封
- 印第安納州／25,473宗／1,619死／已局部解封
- 科羅拉多州／20,475宗／1,062死／已局部解封
- 華盛頓州／17,512宗／974死／未解封
- 田納西州／16,370宗／273死／已局部解封
- 北卡羅萊納州／16,349宗／625死／已局部解封
- 艾奧瓦州／13,289宗／306死／已局部解封
- 明尼蘇達州／12,917宗／638死／正逐漸解封
- 亞利桑那州／12,216宗／595死／已局部解封
- 羅德島州／11,835宗／462死／已局部解封
- 威斯康星州／10,902宗／421死／未解封
- 亞拉巴馬州／10,700宗／450死／已局部解封
- 密蘇里州／10,393宗／551死／已局部解封
- 密西西比州／10,090宗／465死／已局部解封
- 內布拉斯加州／8,912宗／103死／已局部解封
- 南卡羅萊納州／8,030宗／362死／已局部解封
- 堪薩斯州／7,518宗／188死／已局部解封
- 特拉華州／6,952宗／247死／未解封
- 肯塔基州／6,853宗／321死／正逐漸解封
- 猶他州／6,620宗／75死／已局部解封
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／6,584宗／350死／正逐漸解封
- 內華達州／6,476宗／331死／已局部解封
- 新墨西哥州／5,364宗／231死／正逐漸解封
- 俄克拉荷馬州／4,853宗／278死／已局部解封
- 阿肯色州／4,236宗／97死／已局部解封
- 南達科他州／3,732宗／39死／已局部解封
- 俄勒岡州／3,416宗／134死／正逐漸解封
- 新罕布什爾州／3,299宗／150死／已局部解封
- 愛達荷州／2,324宗／69死／已局部解封
- 北達科他州／1,647宗／40死／已局部解封
- 緬因州／1,515宗／66死／已局部解封
- 西弗吉尼亞州／1,398宗／58死／已局部解封
- 佛蒙特州／929宗／53死／正逐漸解封
- 懷俄明州／688宗／7死／已局部解封
- 夏威夷州／638宗／17死／已局部解封
- 蒙大拿州／462宗／16死／已局部解封
- 阿拉斯加州／383宗／10死／已局部解封
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／2,329宗／115死
- 關島／152宗／5死
- 美屬維珍群島／69宗／6死
- 北馬里亞納群島／19宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周四（14日）下午。
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