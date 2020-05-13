【美國疫情分佈圖】137萬確診 多州解封疫情反彈

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情確診人數增至近137萬，死亡人數超過8.2萬。美國近40州已經或正逐步解封下，白宮外洩文件顯示，美國多個州份新增確診數字正在增加，推翻美國總統特朗普所講全國數字皆降。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）明言，過早解封會造成不必要苦難和死亡，更加不利經濟復甦。

白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%

「可致不必要苦難和死亡」華府專家警告勿解封

（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 1,369,964 230,287 82,387 1,057,290

（增加中） 截至香港時間5月13日下午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

美國疫情殺入白宮！潔癖特朗普貼身侍從確診

太多長者死 紐約州護老院職員每周檢測2次

美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周三最新變化 5月12日

星期二 確診136.93萬

增2.17萬 5月11日

星期一 確診134.76萬

增1.86萬 5月10日

星期日 確診132.9萬

增1.98萬 5月9日

星期六 確診130.92萬

增2.56萬 5月8日

星期五 確診128.36萬

增2.69萬 5月7日

星期四 確診125.67萬

增2.77萬 5月6日

星期三 確診122.9萬

增2.5萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招

武漢全民病毒檢測有多難 美國至今只測了這麼多

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（12日）下午，美國有超過136.9萬宗新冠肺炎確診病例，逾8.2萬人死亡。

麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫

紐約市累計逾2萬死 CDC料少報5300死

美國疫情重災區紐約市累計超過2萬人死。美國疾病預防及控制中心（CDC）報告指出，或有近5300死者未計算在內，他們可能死在家中，或者未被醫療機構診斷為新冠肺炎患者。

疫情亦已殺入美國白宮，美國總統特朗普和副總統彭斯的手下相繼確診，令白宮人心惶惶。外媒報道，白宮發布通告指引，建議在白宮西翼工作的員工都戴上口罩，以及無非必要，在白宮其他地方辦公的員工盡量不要到訪白宮西翼。

白宮西翼人人戴口罩 特朗普彭斯電話溝通

美媒：華府料解封後每日多20萬人確診

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：

總數 ／1,369,964宗／82,387死

／1,369,964宗／82,387死 ————————

紐約州 ／338,485宗／27,284死／未解封

／338,485宗／27,284死／未解封 新澤西州 ／140,917宗／9,531死／未解封

／140,917宗／9,531死／未解封 伊利諾伊州 ／83,021宗／3,601死／未解封

／83,021宗／3,601死／未解封 馬薩諸塞州 ／79,332宗／5,141死／正逐漸解封

／79,332宗／5,141死／正逐漸解封 加利福尼亞州 ／71,047宗／2,882死／未解封

／71,047宗／2,882死／未解封 賓夕法尼亞州 ／61,310宗／3,914死／已局部解封

／61,310宗／3,914死／已局部解封 密歇根州 ／48,021宗／4,674死／未解封

／48,021宗／4,674死／未解封 佛羅里達州 ／41,923宗／1,779死／已局部解封

／41,923宗／1,779死／已局部解封 德克薩斯州 ／41,681宗／1,149死／已局部解封

／41,681宗／1,149死／已局部解封 佐治亞州 ／34,848宗／1,494死／已局部解封

／34,848宗／1,494死／已局部解封 康涅狄格州 ／34,333宗／3,041死／未解封

／34,333宗／3,041死／未解封 馬里蘭州 ／34,061宗／1,756死／未解封

／34,061宗／1,756死／未解封 路易斯安那州 ／32,050宗／2,347死／正逐漸解封

／32,050宗／2,347死／正逐漸解封 弗吉尼亞州 ／25,800宗／892死／正逐漸解封

／25,800宗／892死／正逐漸解封 俄亥俄州 ／25,250宗／1,436死／已局部解封

／25,250宗／1,436死／已局部解封 印第安納州 ／25,127宗／1,578死／已局部解封

／25,127宗／1,578死／已局部解封 科羅拉多州 ／20,157宗／1,010死／已局部解封

／20,157宗／1,010死／已局部解封 華盛頓州 ／17,330宗／962死／未解封

／17,330宗／962死／未解封 田納西州 ／16,111宗／266死／已局部解封

／16,111宗／266死／已局部解封 北卡羅萊納州 ／15,622宗／600死／已局部解封

／15,622宗／600死／已局部解封 艾奧瓦州 ／12,912宗／289死／已局部解封

／12,912宗／289死／已局部解封 明尼蘇達州 ／12,494宗／614死／正逐漸解封

／12,494宗／614死／正逐漸解封 亞利桑那州 ／11,736宗／562死／已局部解封

／11,736宗／562死／已局部解封 羅德島州 ／11,614宗／444死／已局部解封

／11,614宗／444死／已局部解封 威斯康星州 ／10,611宗／418死／未解封

／10,611宗／418死／未解封 亞拉巴馬州 ／10,468宗／440死／已局部解封

／10,468宗／440死／已局部解封 密蘇里州 ／10,255宗／530死／已局部解封

／10,255宗／530死／已局部解封 密西西比州 ／9,908宗／457死／已局部解封

／9,908宗／457死／已局部解封 內布拉斯加州 ／8,692宗／103死／已局部解封

／8,692宗／103死／已局部解封 南卡羅萊納州 ／7,927宗／355死／已局部解封

／7,927宗／355死／已局部解封 堪薩斯州 ／7,240宗／184死／已局部解封

／7,240宗／184死／已局部解封 肯塔基州 ／6,853宗／321死／未解封

／6,853宗／321死／未解封 特拉華州 ／6,741宗／237死／未解封

／6,741宗／237死／未解封 首都華盛頓哥倫比亞特區 ／6,485宗／336死／正逐漸解封

／6,485宗／336死／正逐漸解封 猶他州 ／6,432宗／73死／已局部解封

／6,432宗／73死／已局部解封 內華達州 ／6,311宗／321死／已局部解封

／6,311宗／321死／已局部解封 新墨西哥州 ／5,212宗／219死／正逐漸解封

／5,212宗／219死／正逐漸解封 俄克拉荷馬州 ／4,732宗／278死／已局部解封

／4,732宗／278死／已局部解封 阿肯色州 ／4,164宗／95死／已局部解封

／4,164宗／95死／已局部解封 南達科他州 ／3,663宗／39死／已局部解封

／3,663宗／39死／已局部解封 俄勒岡州 ／3,358宗／130死／正逐漸解封

／3,358宗／130死／正逐漸解封 新罕布什爾州 ／3,239宗／142死／已局部解封

／3,239宗／142死／已局部解封 愛達荷州 ／2,293宗／69死／已局部解封

／2,293宗／69死／已局部解封 北達科他州 ／1,571宗／38死／已局部解封

／1,571宗／38死／已局部解封 緬因州 ／1,477宗／65死／已局部解封

／1,477宗／65死／已局部解封 西弗吉尼亞州 ／1,378宗／65死／已局部解封

／1,378宗／65死／已局部解封 佛蒙特州 ／927宗／53死／正逐漸解封

／927宗／53死／正逐漸解封 懷俄明州 ／675宗／7死／已局部解封

／675宗／7死／已局部解封 夏威夷州 ／635宗／17死／已局部解封

／635宗／17死／已局部解封 蒙大拿州 ／461宗／16死／已局部解封

／461宗／16死／已局部解封 阿拉斯加州 ／383宗／10死／已局部解封

／383宗／10死／已局部解封 ————————

美國領地：

波多黎各／2,299宗／114死

關島／152宗／5死

美屬維珍群島／69宗／6死

北馬里亞納群島／19宗／2死

————————

至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周三（13日）下午。

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