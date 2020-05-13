【美國疫情分佈圖】137萬確診 多州解封疫情反彈

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情確診人數增至近137萬，死亡人數超過8.2萬。美國近40州已經或正逐步解封下，白宮外洩文件顯示，美國多個州份新增確診數字正在增加，推翻美國總統特朗普所講全國數字皆降。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）明言，過早解封會造成不必要苦難和死亡，更加不利經濟復甦。
白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
「可致不必要苦難和死亡」華府專家警告勿解封
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,369,964
|230,287
|82,387
|1,057,290
（增加中）
|截至香港時間5月13日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國疫情殺入白宮！潔癖特朗普貼身侍從確診
太多長者死 紐約州護老院職員每周檢測2次
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周三最新變化
|5月12日
星期二
|確診136.93萬
增2.17萬
|5月11日
星期一
|確診134.76萬
增1.86萬
|5月10日
星期日
|確診132.9萬
增1.98萬
|5月9日
星期六
|確診130.92萬
增2.56萬
|5月8日
星期五
|確診128.36萬
增2.69萬
|5月7日
星期四
|確診125.67萬
增2.77萬
|5月6日
星期三
|確診122.9萬
增2.5萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
武漢全民病毒檢測有多難 美國至今只測了這麼多
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（12日）下午，美國有超過136.9萬宗新冠肺炎確診病例，逾8.2萬人死亡。
麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫
紐約市累計逾2萬死 CDC料少報5300死
美國疫情重災區紐約市累計超過2萬人死。美國疾病預防及控制中心（CDC）報告指出，或有近5300死者未計算在內，他們可能死在家中，或者未被醫療機構診斷為新冠肺炎患者。
疫情亦已殺入美國白宮，美國總統特朗普和副總統彭斯的手下相繼確診，令白宮人心惶惶。外媒報道，白宮發布通告指引，建議在白宮西翼工作的員工都戴上口罩，以及無非必要，在白宮其他地方辦公的員工盡量不要到訪白宮西翼。
白宮西翼人人戴口罩 特朗普彭斯電話溝通
美媒：華府料解封後每日多20萬人確診
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：
- 總數／1,369,964宗／82,387死
- ————————
- 紐約州／338,485宗／27,284死／未解封
- 新澤西州／140,917宗／9,531死／未解封
- 伊利諾伊州／83,021宗／3,601死／未解封
- 馬薩諸塞州／79,332宗／5,141死／正逐漸解封
- 加利福尼亞州／71,047宗／2,882死／未解封
- 賓夕法尼亞州／61,310宗／3,914死／已局部解封
- 密歇根州／48,021宗／4,674死／未解封
- 佛羅里達州／41,923宗／1,779死／已局部解封
- 德克薩斯州／41,681宗／1,149死／已局部解封
- 佐治亞州／34,848宗／1,494死／已局部解封
- 康涅狄格州／34,333宗／3,041死／未解封
- 馬里蘭州／34,061宗／1,756死／未解封
- 路易斯安那州／32,050宗／2,347死／正逐漸解封
- 弗吉尼亞州／25,800宗／892死／正逐漸解封
- 俄亥俄州／25,250宗／1,436死／已局部解封
- 印第安納州／25,127宗／1,578死／已局部解封
- 科羅拉多州／20,157宗／1,010死／已局部解封
- 華盛頓州／17,330宗／962死／未解封
- 田納西州／16,111宗／266死／已局部解封
- 北卡羅萊納州／15,622宗／600死／已局部解封
- 艾奧瓦州／12,912宗／289死／已局部解封
- 明尼蘇達州／12,494宗／614死／正逐漸解封
- 亞利桑那州／11,736宗／562死／已局部解封
- 羅德島州／11,614宗／444死／已局部解封
- 威斯康星州／10,611宗／418死／未解封
- 亞拉巴馬州／10,468宗／440死／已局部解封
- 密蘇里州／10,255宗／530死／已局部解封
- 密西西比州／9,908宗／457死／已局部解封
- 內布拉斯加州／8,692宗／103死／已局部解封
- 南卡羅萊納州／7,927宗／355死／已局部解封
- 堪薩斯州／7,240宗／184死／已局部解封
- 肯塔基州／6,853宗／321死／未解封
- 特拉華州／6,741宗／237死／未解封
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／6,485宗／336死／正逐漸解封
- 猶他州／6,432宗／73死／已局部解封
- 內華達州／6,311宗／321死／已局部解封
- 新墨西哥州／5,212宗／219死／正逐漸解封
- 俄克拉荷馬州／4,732宗／278死／已局部解封
- 阿肯色州／4,164宗／95死／已局部解封
- 南達科他州／3,663宗／39死／已局部解封
- 俄勒岡州／3,358宗／130死／正逐漸解封
- 新罕布什爾州／3,239宗／142死／已局部解封
- 愛達荷州／2,293宗／69死／已局部解封
- 北達科他州／1,571宗／38死／已局部解封
- 緬因州／1,477宗／65死／已局部解封
- 西弗吉尼亞州／1,378宗／65死／已局部解封
- 佛蒙特州／927宗／53死／正逐漸解封
- 懷俄明州／675宗／7死／已局部解封
- 夏威夷州／635宗／17死／已局部解封
- 蒙大拿州／461宗／16死／已局部解封
- 阿拉斯加州／383宗／10死／已局部解封
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／2,299宗／114死
- 關島／152宗／5死
- 美屬維珍群島／69宗／6死
- 北馬里亞納群島／19宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周三（13日）下午。
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