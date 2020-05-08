【美國疫情分佈圖】126萬確診 特朗普拒絕CDC指引

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情確診人數增至近126萬，死亡人數增至超過7.5萬。美國疫情更殺入白宮，總統特朗普一貼身侍從確診。但特朗普繼續急於推動解封重啟經濟，據報拒絕接受美國疾控中心（CDC）制訂之解封指引，認為太過保守。美國前副總統戈爾炮轟，特朗普有如擲骰搵命博。

（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）

特朗普再次不信專家 推翻疾控中心解封指引

美國解封「擲骰搵命博」戈爾：特朗普總統已失敗

美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 1,256,972 195,036 75,670 986,266

（增加中） 截至香港時間5月8日中午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

美國疫情殺入白宮！潔癖特朗普貼身侍從確診

特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走

美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周五最新變化 5月7日

星期四 確診125.23萬

增2.84萬 5月6日

星期三 確診122.39萬

增2.43萬 5月5日

星期二 確診119.96萬

增2.40萬 5月4日

星期一 確診117.56萬

增2.23萬 5月3日

星期日 確診115.33萬

增2.55萬 5月2日

星期六 確診112.78萬

增2.91萬 5月1日

星期五 確診109.87萬

增3.40萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（8日）中午，美國有超過125.6萬多宗新冠肺炎確診病例，逾7.5萬人死亡。美國確診人數，約佔全球約385萬人總數三分一。

特朗普日前稱疫情是一場「襲擊」，比珍珠港或911更壞，並指中國應該一早制止。特朗普又據報質疑美國疫情死亡人數，指控美國醫院為取得更多資助，誇大疫情死亡數字。

特朗普質疑美國死亡人數 指醫院誇大索資助

特朗普：疫情是美國史上最壞襲擊 中國應一早制止

美國國會倡 中國使館街名改為「李文亮廣場」

美國疫情未受控，但愈來愈多州份解封，復工復產重啟經濟，但疫情重災區紐約州並未解封。紐約州州長科莫暗批特朗普政府不尊重科學和數據，並指其他州份解封犯下錯誤。科莫稱，若撇除紐約，數字反映美國疫情正在擴大。

美媒引述一份華府內部文件指，據華府內部估算，在多州解封後，未來數周新增確診數字及死亡人數會顯著增加。華府據報估計，在5月底單日新增個案會由現時的2.5萬宗，大幅增至20萬宗。

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美媒：華府料解封後每日多20萬人確診

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：

總數 ／1,256,972宗／75,670死

／1,256,972宗／75,670死 ————————

紐約州 ／327,469宗／26,144死／未解封

／327,469宗／26,144死／未解封 新澤西州 ／133,991宗／8,807死／未解封

／133,991宗／8,807死／未解封 馬薩諸塞州 ／73,721宗／4,552死／未解封

／73,721宗／4,552死／未解封 伊利諾伊州 ／70,871宗／3,111死／未解封

／70,871宗／3,111死／未解封 加利福尼亞州 ／62,360宗／2,546死／未解封

／62,360宗／2,546死／未解封 賓夕法尼亞州 ／55,956宗／3,589死／正逐漸解封

／55,956宗／3,589死／正逐漸解封 密歇根州 ／45,745宗／4,345死／未解封

／45,745宗／4,345死／未解封 佛羅里達州 ／38,828宗／1,600死／已局部解封

／38,828宗／1,600死／已局部解封 德克薩斯州 ／36,047宗／985死／已局部解封

／36,047宗／985死／已局部解封 康涅狄格州 ／31,784宗／2,797死／未解封

／31,784宗／2,797死／未解封 佐治亞州 ／31,603宗／1,352死／已局部解封

／31,603宗／1,352死／已局部解封 路易斯安那州 ／30,652宗／2,208死／未解封

／30,652宗／2,208死／未解封 馬里蘭州 ／29,374宗／1,503死／未解封

／29,374宗／1,503死／未解封 印第安納州 ／22,503宗／1,414死／已局部解封

／22,503宗／1,414死／已局部解封 俄亥俄州 ／22,131宗／1,271死／正逐漸解封

／22,131宗／1,271死／正逐漸解封 弗吉尼亞州 ／21,570宗／769死／未解封

／21,570宗／769死／未解封 科羅拉多州 ／18,370宗 / 944死／已局部解封

／18,370宗 / 944死／已局部解封 華盛頓州 ／16,231宗／891死／未解封

／16,231宗／891死／未解封 田納西州 ／14,096宗／238死／已局部解封

／14,096宗／238死／已局部解封 北卡羅萊納州 ／13,540宗／513死／正逐漸解封

／13,540宗／513死／正逐漸解封 艾奧瓦州 ／11,059宗／231死／已局部解封

／11,059宗／231死／已局部解封 羅德島州 ／10,530宗／388死／正逐漸解封

／10,530宗／388死／正逐漸解封 亞利桑那州 ／9,954宗／450死／正逐漸解封

／9,954宗／450死／正逐漸解封 密蘇里州 ／9,581宗／449死／已局部解封

／9,581宗／449死／已局部解封 明尼蘇達州 ／9,365宗／508死／已局部解封

／9,365宗／508死／已局部解封 威斯康星州 ／9,215宗／374死／未解封

／9,215宗／374死／未解封 亞拉巴馬州 ／9,046宗／369死／已局部解封

／9,046宗／369死／已局部解封 密西西比州 ／8,686宗／396死／已局部解封

／8,686宗／396死／已局部解封 南卡羅萊納州 ／7,142宗／316死／已局部解封

／7,142宗／316死／已局部解封 內布拉斯加州 ／7,066宗／91死／已局部解封

／7,066宗／91死／已局部解封 堪薩斯州 ／6,332宗／165死／已局部解封

／6,332宗／165死／已局部解封 肯塔基州 ／6,129宗／294死／未解封

／6,129宗／294死／未解封 特拉華州 ／5,939宗／202死／未解封

／5,939宗／202死／未解封 內華達州 ／5,855宗／297死／未解封

／5,855宗／297死／未解封 猶他州 ／5,724宗／61死／已局部解封

／5,724宗／61死／已局部解封 首都華盛頓哥倫比亞特區 ／5,654宗／285死／未解封

／5,654宗／285死／未解封 新墨西哥州 ／4,493宗／172死／未解封

／4,493宗／172死／未解封 俄克拉荷馬州 ／4,330宗／260死／已局部解封

／4,330宗／260死／已局部解封 阿肯色州 ／3,703宗／87死／已局部解封

／3,703宗／87死／已局部解封 俄勒岡州 ／2,989宗／121死／未解封

／2,989宗／121死／未解封 南達科他州 ／2,906宗／31死／已局部解封

／2,906宗／31死／已局部解封 新罕布什爾州 ／2,843宗／114死／正逐漸解封

／2,843宗／114死／正逐漸解封 愛達荷州 ／2,178宗／67死／已局部解封

／2,178宗／67死／已局部解封 北達科他州 ／1,371宗／31死／已局部解封

／1,371宗／31死／已局部解封 緬因州 ／1,330宗／62死／已局部解封

／1,330宗／62死／已局部解封 西弗吉尼亞州 ／1,287宗／51死／已局部解封

／1,287宗／51死／已局部解封 佛蒙特州 ／916宗／53死／未解封

／916宗／53死／未解封 懷俄明州 ／635宗／7死／已局部解封

／635宗／7死／已局部解封 夏威夷州 ／629宗／17死／未解封

／629宗／17死／未解封 蒙大拿州 ／456宗／16死／已局部解封

／456宗／16死／已局部解封 阿拉斯加州 ／372宗／10死／已局部解封

／372宗／10死／已局部解封 ————————

美國領地：

波多黎各／2,031宗／102死

關島／149宗／5死

美屬維珍群島／66宗／4死

北馬里亞納群島／15宗／2死

————————

至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周五（8日）中午。

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