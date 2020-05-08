【美國疫情分佈圖】126萬確診 特朗普拒絕CDC指引

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情確診人數增至近126萬，死亡人數增至超過7.5萬。美國疫情更殺入白宮，總統特朗普一貼身侍從確診。但特朗普繼續急於推動解封重啟經濟，據報拒絕接受美國疾控中心（CDC）制訂之解封指引，認為太過保守。美國前副總統戈爾炮轟，特朗普有如擲骰搵命博。
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
特朗普再次不信專家 推翻疾控中心解封指引
美國解封「擲骰搵命博」戈爾：特朗普總統已失敗
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,256,972
|195,036
|75,670
|986,266
（增加中）
|截至香港時間5月8日中午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國疫情殺入白宮！潔癖特朗普貼身侍從確診
特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周五最新變化
|5月7日
星期四
|確診125.23萬
增2.84萬
|5月6日
星期三
|確診122.39萬
增2.43萬
|5月5日
星期二
|確診119.96萬
增2.40萬
|5月4日
星期一
|確診117.56萬
增2.23萬
|5月3日
星期日
|確診115.33萬
增2.55萬
|5月2日
星期六
|確診112.78萬
增2.91萬
|5月1日
星期五
|確診109.87萬
增3.40萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（8日）中午，美國有超過125.6萬多宗新冠肺炎確診病例，逾7.5萬人死亡。美國確診人數，約佔全球約385萬人總數三分一。
特朗普日前稱疫情是一場「襲擊」，比珍珠港或911更壞，並指中國應該一早制止。特朗普又據報質疑美國疫情死亡人數，指控美國醫院為取得更多資助，誇大疫情死亡數字。
特朗普質疑美國死亡人數 指醫院誇大索資助
特朗普：疫情是美國史上最壞襲擊 中國應一早制止
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美國疫情未受控，但愈來愈多州份解封，復工復產重啟經濟，但疫情重災區紐約州並未解封。紐約州州長科莫暗批特朗普政府不尊重科學和數據，並指其他州份解封犯下錯誤。科莫稱，若撇除紐約，數字反映美國疫情正在擴大。
美媒引述一份華府內部文件指，據華府內部估算，在多州解封後，未來數周新增確診數字及死亡人數會顯著增加。華府據報估計，在5月底單日新增個案會由現時的2.5萬宗，大幅增至20萬宗。
蓬佩奧反口：不確定病毒是否源自武漢實驗室
美媒：華府料解封後每日多20萬人確診
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：
- 總數／1,256,972宗／75,670死
- ————————
- 紐約州／327,469宗／26,144死／未解封
- 新澤西州／133,991宗／8,807死／未解封
- 馬薩諸塞州／73,721宗／4,552死／未解封
- 伊利諾伊州／70,871宗／3,111死／未解封
- 加利福尼亞州／62,360宗／2,546死／未解封
- 賓夕法尼亞州／55,956宗／3,589死／正逐漸解封
- 密歇根州／45,745宗／4,345死／未解封
- 佛羅里達州／38,828宗／1,600死／已局部解封
- 德克薩斯州／36,047宗／985死／已局部解封
- 康涅狄格州／31,784宗／2,797死／未解封
- 佐治亞州／31,603宗／1,352死／已局部解封
- 路易斯安那州／30,652宗／2,208死／未解封
- 馬里蘭州／29,374宗／1,503死／未解封
- 印第安納州／22,503宗／1,414死／已局部解封
- 俄亥俄州／22,131宗／1,271死／正逐漸解封
- 弗吉尼亞州／21,570宗／769死／未解封
- 科羅拉多州／18,370宗 / 944死／已局部解封
- 華盛頓州／16,231宗／891死／未解封
- 田納西州／14,096宗／238死／已局部解封
- 北卡羅萊納州／13,540宗／513死／正逐漸解封
- 艾奧瓦州／11,059宗／231死／已局部解封
- 羅德島州／10,530宗／388死／正逐漸解封
- 亞利桑那州／9,954宗／450死／正逐漸解封
- 密蘇里州／9,581宗／449死／已局部解封
- 明尼蘇達州／9,365宗／508死／已局部解封
- 威斯康星州／9,215宗／374死／未解封
- 亞拉巴馬州／9,046宗／369死／已局部解封
- 密西西比州／8,686宗／396死／已局部解封
- 南卡羅萊納州／7,142宗／316死／已局部解封
- 內布拉斯加州／7,066宗／91死／已局部解封
- 堪薩斯州／6,332宗／165死／已局部解封
- 肯塔基州／6,129宗／294死／未解封
- 特拉華州／5,939宗／202死／未解封
- 內華達州／5,855宗／297死／未解封
- 猶他州／5,724宗／61死／已局部解封
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／5,654宗／285死／未解封
- 新墨西哥州／4,493宗／172死／未解封
- 俄克拉荷馬州／4,330宗／260死／已局部解封
- 阿肯色州／3,703宗／87死／已局部解封
- 俄勒岡州／2,989宗／121死／未解封
- 南達科他州／2,906宗／31死／已局部解封
- 新罕布什爾州／2,843宗／114死／正逐漸解封
- 愛達荷州／2,178宗／67死／已局部解封
- 北達科他州／1,371宗／31死／已局部解封
- 緬因州／1,330宗／62死／已局部解封
- 西弗吉尼亞州／1,287宗／51死／已局部解封
- 佛蒙特州／916宗／53死／未解封
- 懷俄明州／635宗／7死／已局部解封
- 夏威夷州／629宗／17死／未解封
- 蒙大拿州／456宗／16死／已局部解封
- 阿拉斯加州／372宗／10死／已局部解封
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／2,031宗／102死
- 關島／149宗／5死
- 美屬維珍群島／66宗／4死
- 北馬里亞納群島／15宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周五（8日）中午。
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