【美國疫情分佈圖】107萬人確診 特朗普炮轟中國

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大未受控，美國疫情確診人數升至接近107萬，單日新增確診人數創近一周高。美國死亡人數超過6.3萬。美國總統特朗普聲言，有證據指新冠病毒源自武漢實驗室。特朗普威脅不向中國還債，並再次加徵關稅。但美國情報體系發表聲明，指新冠病毒並非人工或基因改造，與特朗普所言抵觸。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
美國疫情最新死者：特朗普的中美貿易戰協議
情報機關唱特朗普反調：新冠病毒非人造
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,069,826
|153,947
|63,006
|852,873
|截至香港時間5月1日中午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
全球100萬人康復 若百分百檢測 死亡率僅約1%
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|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周五最新變化
|4月30日
星期四
|確診106.94萬
增2.95萬
|4月29日
星期三
|確診103.99萬
增2.73萬
|4月28日
星期二
|確診101.26萬
增2.44萬
|4月27日
星期一
|確診98.82萬
增2.24萬
|4月26日
星期日
|確診96.58萬
增2.76萬
|4月25日
星期六
|確診93.82萬
增3.28萬
|4月24日
星期五
|確診90.54萬
增3.62萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（1日）中午，美國有超過106.9萬多宗新冠肺炎確診病例，逾6.3萬人死亡。
美國疫情死亡數字，已超越華盛頓越戰紀念碑上，58,318名陣亡美軍人數。這意味，新冠肺炎疫情在短短數月間為美國帶來死傷，比美國介入越南戰爭十多年還多。
儘管美國疫情最高峰時期可能已經過去，但疫情仍然反覆。美國新增確診人數在周四（30日）再次逼近3萬水平，達到2.95萬人，創近一周以來新高。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／1,069,826宗／63,006死
- ————————
- 紐約州／304,372宗／23,587死
- 新澤西州／118,652宗／7,228死
- 馬薩諸塞州／62,205宗／3,562死
- 伊利諾伊州／52,918宗／2,355死
- 加利福尼亞州／50,317宗／2,036死
- 賓夕法尼亞州／48,134宗／2,475死
- 密歇根州／41,379宗／3,789死
- 佛羅里達州／33,690宗／1,268死
- 德克薩斯州／28,728宗／812死
- 路易斯安那州／28,001宗／1,905死
- 康涅狄格州／27,700宗／2,257死
- 佐治亞州／26,276宗／1,133死
- 馬里蘭州／21,742宗／1,140死
- 俄亥俄州／18,027宗／976死
- 印第安納州／17,835宗／1,114死
- 弗吉尼亞州／15,847宗／552死
- 科羅拉多州／15,284宗／777死
- 華盛頓州／14,327宗／814死
- 北卡羅萊納州／10,754宗／406死
- 田納西州／10,735宗／199死
- 羅德島州／8,621宗／266死
- 密蘇里州／7,825宗／351死
- 亞利桑那州／7,655宗／320死
- 艾奧瓦州／7,145宗／162死
- 亞拉巴馬州／7,088宗／272死
- 威斯康星州／6,854宗／316死
- 密西西比州／6,815宗／261死
- 南卡羅萊納州／6,095宗／244死
- 明尼蘇達州／5,136宗／343死
- 內華達州／5,054宗／243死
- 特拉華州／4,734宗／152死
- 肯塔基州／4,708宗／240死
- 猶他州／4,672宗／46死
- 堪薩斯州／4,413宗／134死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／4,323宗／224死
- 內布拉斯加州／4,281宗／70死
- 俄克拉荷馬州／3,618宗／222死
- 新墨西哥州／3,411宗／123死
- 阿肯色州／3,281宗／61死
- 俄勒岡州／2,510宗／103死
- 南達科他州／2,449宗／17死
- 新罕布什爾州／2,146宗／72死
- 愛達荷州／2,015宗／63死
- 西弗吉尼亞州／1,539宗／41死
- 緬因州／1,095宗／53死
- 北達科他州／1,067宗／19死
- 佛蒙特州／866宗／49死
- 夏威夷州／618宗／16死
- 懷俄明州／559宗／7死
- 蒙大拿州／453宗／16死
- 阿拉斯加州／355宗／9死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,539宗／92死
- 關島／145宗／5死
- 美屬維珍群島／66宗／4死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周五（1日）中午。
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