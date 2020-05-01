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【美國疫情分佈圖】107萬人確診 特朗普炮轟中國

環球社會熱點 14:05 2020/05/01

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大未受控，美國疫情確診人數升至接近107萬，單日新增確診人數創近一周高。美國死亡人數超過6.3萬。美國總統特朗普聲言，有證據指新冠病毒源自武漢實驗室。特朗普威脅不向中國還債，並再次加徵關稅。但美國情報體系發表聲明，指新冠病毒並非人工或基因改造，與特朗普所言抵觸。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情最新死者：特朗普的中美貿易戰協議

情報機關唱特朗普反調：新冠病毒非人造

美國疫情關鍵數字
確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例
1,069,826 153,947 63,006 852,873
截至香港時間5月1日中午
資料來源：Johns Hopkins CSSE

全球100萬人康復 若百分百檢測 死亡率僅約1%

美國飲清潔劑抗疫 一男子飲470毫升漂白水

美國疫情最近7天趨勢
數字未反映周五最新變化
4月30日
星期四		 確診106.94萬
增2.95萬
4月29日
星期三		 確診103.99萬
增2.73萬
4月28日
星期二		 確診101.26萬
增2.44萬
4月27日
星期一		 確診98.82萬
增2.24萬
4月26日
星期日		 確診96.58萬
增2.76萬
4月25日
星期六		 確診93.82萬
增3.28萬
4月24日
星期五		 確診90.54萬
增3.62萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

美國誤吞消毒劑個案急增 特朗普：我不負責！

美國窮人想洗手也無水 黑人最慘

美國疫情疫情或再持續2年 屆時全國2.3億人染疫

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（1日）中午，美國有超過106.9萬多宗新冠肺炎確診病例，逾6.3萬人死亡。

美國疫情死亡數字，已超越華盛頓越戰紀念碑上，58,318名陣亡美軍人數。這意味，新冠肺炎疫情在短短數月間為美國帶來死傷，比美國介入越南戰爭十多年還多。

儘管美國疫情最高峰時期可能已經過去，但疫情仍然反覆。美國新增確診人數在周四（30日）再次逼近3萬水平，達到2.95萬人，創近一周以來新高。

美國疫情死亡超越20年越戰 挑戰世界大戰水平

美國疫情比想像更差 原來2月已社區爆發

「病毒秋冬肯定再來」華府專家：睡不着

新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／1,069,826宗／63,006死
  • ————————
  • 紐約州／304,372宗／23,587死
  • 新澤西州／118,652宗／7,228死
  • 馬薩諸塞州／62,205宗／3,562死
  • 伊利諾伊州／52,918宗／2,355死
  • 加利福尼亞州／50,317宗／2,036死
  • 賓夕法尼亞州／48,134宗／2,475死
  • 密歇根州／41,379宗／3,789死
  • 佛羅里達州／33,690宗／1,268死
  • 德克薩斯州／28,728宗／812死
  • 路易斯安那州／28,001宗／1,905死
  • 康涅狄格州／27,700宗／2,257死
  • 佐治亞州／26,276宗／1,133死
  • 馬里蘭州／21,742宗／1,140死
  • 俄亥俄州／18,027宗／976死
  • 印第安納州／17,835宗／1,114死
  • 弗吉尼亞州／15,847宗／552死
  • 科羅拉多州／15,284宗／777死
  • 華盛頓州／14,327宗／814死
  • 北卡羅萊納州／10,754宗／406死
  • 田納西州／10,735宗／199死
  • 羅德島州／8,621宗／266死
  • 密蘇里州／7,825宗／351死
  • 亞利桑那州／7,655宗／320死
  • 艾奧瓦州／7,145宗／162死
  • 亞拉巴馬州／7,088宗／272死
  • 威斯康星州／6,854宗／316死
  • 密西西比州／6,815宗／261死
  • 南卡羅萊納州／6,095宗／244死
  • 明尼蘇達州／5,136宗／343死
  • 內華達州／5,054宗／243死
  • 特拉華州／4,734宗／152死
  • 肯塔基州／4,708宗／240死
  • 猶他州／4,672宗／46死
  • 堪薩斯州／4,413宗／134死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／4,323宗／224死
  • 內布拉斯加州／4,281宗／70死
  • 俄克拉荷馬州／3,618宗／222死
  • 新墨西哥州／3,411宗／123死
  • 阿肯色州／3,281宗／61死
  • 俄勒岡州／2,510宗／103死
  • 南達科他州／2,449宗／17死
  • 新罕布什爾州／2,146宗／72死
  • 愛達荷州／2,015宗／63死
  • 西弗吉尼亞州／1,539宗／41死
  • 緬因州／1,095宗／53死
  • 北達科他州／1,067宗／19死
  • 佛蒙特州／866宗／49死
  • 夏威夷州／618宗／16死
  • 懷俄明州／559宗／7死
  • 蒙大拿州／453宗／16死
  • 阿拉斯加州／355宗／9死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／1,539宗／92死
  • 關島／145宗／5死
  • 美屬維珍群島／66宗／4死
  • 北馬里亞納群島／14宗／2死
  • ————————
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死
  • 鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周五（1日）中午。

白宮顧問：美國失業率恐升至16%或更高

美國上市科企語出驚人 倡氣管插喉紫外綫照肺抗疫

【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？實是社會照妖鏡

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