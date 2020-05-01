【美國疫情分佈圖】107萬人確診 特朗普炮轟中國

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大未受控，美國疫情確診人數升至接近107萬，單日新增確診人數創近一周高。美國死亡人數超過6.3萬。美國總統特朗普聲言，有證據指新冠病毒源自武漢實驗室。特朗普威脅不向中國還債，並再次加徵關稅。但美國情報體系發表聲明，指新冠病毒並非人工或基因改造，與特朗普所言抵觸。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情最新死者：特朗普的中美貿易戰協議

情報機關唱特朗普反調：新冠病毒非人造

美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 1,069,826 153,947 63,006 852,873 截至香港時間5月1日中午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周五最新變化 4月30日

星期四 確診106.94萬

增2.95萬 4月29日

星期三 確診103.99萬

增2.73萬 4月28日

星期二 確診101.26萬

增2.44萬 4月27日

星期一 確診98.82萬

增2.24萬 4月26日

星期日 確診96.58萬

增2.76萬 4月25日

星期六 確診93.82萬

增3.28萬 4月24日

星期五 確診90.54萬

增3.62萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（1日）中午，美國有超過106.9萬多宗新冠肺炎確診病例，逾6.3萬人死亡。

美國疫情死亡數字，已超越華盛頓越戰紀念碑上，58,318名陣亡美軍人數。這意味，新冠肺炎疫情在短短數月間為美國帶來死傷，比美國介入越南戰爭十多年還多。

儘管美國疫情最高峰時期可能已經過去，但疫情仍然反覆。美國新增確診人數在周四（30日）再次逼近3萬水平，達到2.95萬人，創近一周以來新高。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／1,069,826宗／63,006死

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紐約州／304,372宗／23,587死

新澤西州／118,652宗／7,228死

馬薩諸塞州／62,205宗／3,562死

伊利諾伊州／52,918宗／2,355死

加利福尼亞州／50,317宗／2,036死

賓夕法尼亞州／48,134宗／2,475死

密歇根州／41,379宗／3,789死

佛羅里達州／33,690宗／1,268死

德克薩斯州／28,728宗／812死

路易斯安那州／28,001宗／1,905死

康涅狄格州／27,700宗／2,257死

佐治亞州／26,276宗／1,133死

馬里蘭州／21,742宗／1,140死

俄亥俄州／18,027宗／976死

印第安納州／17,835宗／1,114死

弗吉尼亞州／15,847宗／552死

科羅拉多州／15,284宗／777死

華盛頓州／14,327宗／814死

北卡羅萊納州／10,754宗／406死

田納西州／10,735宗／199死

羅德島州／8,621宗／266死

密蘇里州／7,825宗／351死

亞利桑那州／7,655宗／320死

艾奧瓦州／7,145宗／162死

亞拉巴馬州／7,088宗／272死

威斯康星州／6,854宗／316死

密西西比州／6,815宗／261死

南卡羅萊納州／6,095宗／244死

明尼蘇達州／5,136宗／343死

內華達州／5,054宗／243死

特拉華州／4,734宗／152死

肯塔基州／4,708宗／240死

猶他州／4,672宗／46死

堪薩斯州／4,413宗／134死

首都華盛頓哥倫比亞特區／4,323宗／224死

內布拉斯加州／4,281宗／70死

俄克拉荷馬州／3,618宗／222死

新墨西哥州／3,411宗／123死

阿肯色州／3,281宗／61死

俄勒岡州／2,510宗／103死

南達科他州／2,449宗／17死

新罕布什爾州／2,146宗／72死

愛達荷州／2,015宗／63死

西弗吉尼亞州／1,539宗／41死

緬因州／1,095宗／53死

北達科他州／1,067宗／19死

佛蒙特州／866宗／49死

夏威夷州／618宗／16死

懷俄明州／559宗／7死

蒙大拿州／453宗／16死

阿拉斯加州／355宗／9死

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美國領地：

波多黎各／1,539宗／92死

關島／145宗／5死

美屬維珍群島／66宗／4死

北馬里亞納群島／14宗／2死

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至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周五（1日）中午。

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