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【美國疫情分佈圖】1日2大黑暗里程 確診100萬還有更慘

環球社會熱點 12:00 2020/04/29

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】1日2大黑暗里程 確診破100萬還有更慘 美國疫情確診人數、死亡人數統計

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大未受控，一天跨越兩項黑暗里程碑。美國疫情確診人數，突破100萬大關，升至超過101萬人染病。與此同時，美國疫情至今死亡人數，正式超過越戰，達到逾5.8萬人。美國確診者之中，目前僅11萬多人康復，扣除死亡病例，意味仍有近84萬人正在與新冠肺炎搏鬥，形勢嚴峻。

美國疫情死亡超越20年越戰 挑戰世界大戰水平

美國肉類供應大減80% 肉廠6500工人染疫

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字
確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例
1,012,582 115,936 58,355 838,291
截至香港時間4月29日中午
資料來源：Johns Hopkins CSSE

美國誤吞消毒劑個案急增 特朗普：我不負責！

特朗普騎劫記者會 讚自己多過慰問患者

美國疫情最近7天趨勢
數字未反映周三最新變化
4月28日
星期二		 待公佈
料增約2.5萬
4月27日
星期一		 確診98.82萬
增2.24萬
4月26日
星期日		 確診96.58萬
增2.76萬
4月25日
星期六		 確診93.82萬
增3.28萬
4月24日
星期五		 確診90.54萬
增3.62萬
4月23日
星期四		 確診86.92萬
增3.41萬
4月22日
星期三		 確診83.51萬
增2.81萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【糧食危機】數百萬牲口恐浪費 泰森警告供應鏈斷裂

【糧食危機】母豬被迫墮胎 美屠場停工令農場逼爆

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（29日）中午，美國有超過101.2萬多宗新冠肺炎確診病例，58,348人死亡。

58,348這死亡數字，超越華盛頓越戰紀念碑上，58,318名陣亡美軍人數。這意味，新冠肺炎疫情在短短數月間為美國帶來死傷，比美國介入越南戰爭十多年還多。

美國疫情比想像更差 原來2月已社區爆發

美國窮人想洗手也無水 黑人最慘

不過，美國疫情最高峰時期可能已過。新增確診人數在上周五（24日）創下3.6萬人紀錄後，數字連續3天回落，降至4月以來最低水平。

只是美國每日新增超過2萬人確診，規模仍然驚人。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）更坦言，新冠肺炎疫情幾乎可以肯定會在冬季捲土重來。

「病毒秋冬肯定再來」華府專家：睡不着

疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／1,012,582宗／58,355死
  • ————————
  • 紐約州／295,106宗／22,912死
  • 新澤西州／113,856宗／6,442死
  • 馬薩諸塞州／58,302宗／3,153死
  • 伊利諾伊州／48,102宗／2,125死
  • 加利福尼亞州／46,033宗／1,864死
  • 賓夕法尼亞州／45,137宗／2,046死
  • 密歇根州／39,262宗／3,568死
  • 佛羅里達州／32,848宗／1,171死
  • 路易斯安那州／27,286宗／1,801死
  • 德克薩斯州／26,357宗／719死
  • 康涅狄格州／26,312宗／2,087死
  • 佐治亞州／24,916宗／1,036死
  • 馬里蘭州／20,113宗／1,016死
  • 俄亥俄州／16,769宗／799死
  • 印第安納州／16,588宗／901死
  • 弗吉尼亞州／14,339宗／492死
  • 科羅拉多州／14,316宗／736死
  • 華盛頓州／13,842宗／786死
  • 田納西州／10,052宗／188死
  • 北卡羅萊納州／9,755宗／363死
  • 羅德島州／7,927宗／239死
  • 密蘇里州／7,450宗／330死
  • 亞利桑那州／6,955宗／275死
  • 亞拉巴馬州／6,750宗／242死
  • 艾奧瓦州／6,376宗／136死
  • 密西西比州／6,342宗／239死
  • 威斯康星州／6,289宗／300死
  • 南卡羅萊納州／5,735宗／192死
  • 內華達州／4,821宗／219死
  • 特拉華州／4,575宗／137死
  • 肯塔基州／4,375宗／225死
  • 猶他州／4,345宗／41死
  • 明尼蘇達州／4,181宗／301死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／3,994宗／190死
  • 堪薩斯州／3,652宗／127死
  • 內布拉斯加州／3,517宗／56死
  • 俄克拉荷馬州／3,410宗／207死
  • 阿肯色州／3,127宗／57死
  • 新墨西哥州／2,974宗／105死
  • 俄勒岡州／2,385宗／99死
  • 南達科他州／2,313宗／11死
  • 新罕布什爾州／2,010宗／60死
  • 愛達荷州／1,952宗／60死
  • 西弗吉尼亞州／1,095宗／38死
  • 緬因州／1,040宗／51死
  • 北達科他州／991宗／19死
  • 佛蒙特州／862宗／47死
  • 夏威夷州／609宗／16死
  • 懷俄明州／536宗／7死
  • 蒙大拿州／451宗／15死
  • 阿拉斯加州／351宗／9死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／1,400宗／86死
  • 關島／141宗／5死
  • 美屬維珍群島／57宗／4死
  • 北馬里亞納群島／14宗／2死
  • ————————
  • 至尊公主號遊輪／103宗／3死
  • 鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周三（29日）中午。

白宮顧問：美國失業率恐升至16%或更高

美國上市科企語出驚人 倡氣管插喉紫外綫照肺抗疫

【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？實是社會照妖鏡

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