【美國疫情分佈圖】1日2大黑暗里程 確診100萬還有更慘

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】1日2大黑暗里程 確診破100萬還有更慘 美國疫情確診人數、死亡人數統計

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大未受控，一天跨越兩項黑暗里程碑。美國疫情確診人數，突破100萬大關，升至超過101萬人染病。與此同時，美國疫情至今死亡人數，正式超過越戰，達到逾5.8萬人。美國確診者之中，目前僅11萬多人康復，扣除死亡病例，意味仍有近84萬人正在與新冠肺炎搏鬥，形勢嚴峻。

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（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 1,012,582 115,936 58,355 838,291 截至香港時間4月29日中午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周三最新變化 4月28日

星期二 待公佈

料增約2.5萬 4月27日

星期一 確診98.82萬

增2.24萬 4月26日

星期日 確診96.58萬

增2.76萬 4月25日

星期六 確診93.82萬

增3.28萬 4月24日

星期五 確診90.54萬

增3.62萬 4月23日

星期四 確診86.92萬

增3.41萬 4月22日

星期三 確診83.51萬

增2.81萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（29日）中午，美國有超過101.2萬多宗新冠肺炎確診病例，58,348人死亡。

58,348這死亡數字，超越華盛頓越戰紀念碑上，58,318名陣亡美軍人數。這意味，新冠肺炎疫情在短短數月間為美國帶來死傷，比美國介入越南戰爭十多年還多。

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不過，美國疫情最高峰時期可能已過。新增確診人數在上周五（24日）創下3.6萬人紀錄後，數字連續3天回落，降至4月以來最低水平。

只是美國每日新增超過2萬人確診，規模仍然驚人。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）更坦言，新冠肺炎疫情幾乎可以肯定會在冬季捲土重來。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／1,012,582宗／58,355死

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紐約州／295,106宗／22,912死

新澤西州／113,856宗／6,442死

馬薩諸塞州／58,302宗／3,153死

伊利諾伊州／48,102宗／2,125死

加利福尼亞州／46,033宗／1,864死

賓夕法尼亞州／45,137宗／2,046死

密歇根州／39,262宗／3,568死

佛羅里達州／32,848宗／1,171死

路易斯安那州／27,286宗／1,801死

德克薩斯州／26,357宗／719死

康涅狄格州／26,312宗／2,087死

佐治亞州／24,916宗／1,036死

馬里蘭州／20,113宗／1,016死

俄亥俄州／16,769宗／799死

印第安納州／16,588宗／901死

弗吉尼亞州／14,339宗／492死

科羅拉多州／14,316宗／736死

華盛頓州／13,842宗／786死

田納西州／10,052宗／188死

北卡羅萊納州／9,755宗／363死

羅德島州／7,927宗／239死

密蘇里州／7,450宗／330死

亞利桑那州／6,955宗／275死

亞拉巴馬州／6,750宗／242死

艾奧瓦州／6,376宗／136死

密西西比州／6,342宗／239死

威斯康星州／6,289宗／300死

南卡羅萊納州／5,735宗／192死

內華達州／4,821宗／219死

特拉華州／4,575宗／137死

肯塔基州／4,375宗／225死

猶他州／4,345宗／41死

明尼蘇達州／4,181宗／301死

首都華盛頓哥倫比亞特區／3,994宗／190死

堪薩斯州／3,652宗／127死

內布拉斯加州／3,517宗／56死

俄克拉荷馬州／3,410宗／207死

阿肯色州／3,127宗／57死

新墨西哥州／2,974宗／105死

俄勒岡州／2,385宗／99死

南達科他州／2,313宗／11死

新罕布什爾州／2,010宗／60死

愛達荷州／1,952宗／60死

西弗吉尼亞州／1,095宗／38死

緬因州／1,040宗／51死

北達科他州／991宗／19死

佛蒙特州／862宗／47死

夏威夷州／609宗／16死

懷俄明州／536宗／7死

蒙大拿州／451宗／15死

阿拉斯加州／351宗／9死

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美國領地：

波多黎各／1,400宗／86死

關島／141宗／5死

美屬維珍群島／57宗／4死

北馬里亞納群島／14宗／2死

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至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周三（29日）中午。

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