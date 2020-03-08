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【美國疫情分佈圖】遍60%州份19死 紐約緊急狀態

環球社會熱點 14:09 2020/03/08

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】病毒擴散近30州 西雅圖紐約加州重災

新型冠狀病毒肺炎美國疫情持續擴大，美國50州約60%染疫，夏威夷也出現新冠肺炎病例。美國疫情確診總數突破400，死亡人數增至19人。紐約州、加州、華盛頓西雅圖都有社區爆發，紐約州和加州等頒佈緊急狀態。

【國際疫情總覽 最新消息】

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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華盛頓郵報統計顯示，截至香港時間周日（8日）早上，美國共有412宗新冠肺炎確診病例，比前一天再次增加約100宗。美國確診病例之中，21人為至尊公主號遊輪乘客，45人為鑽石公主號遊輪返美公民。

19名死者之中，16人來自西岸華盛頓州，2人來自佛羅里達州，其餘1人來自加州。

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華盛頓州確診人數突破100，至107人，西雅圖市所在地金縣（King County）約佔70%病例。

加州81人確診全美第二。加州重災區為於三藩市以南，聖何塞市相鄰之聖克拉拉市（Santa Clara），市內逾30人確診。洛杉磯是加州另一大病源，確診人數超過10人。

紐約州確診人數則迅速擴大，增至76人。美國最大城市紐約市也是新冠肺炎社區爆發地。紐約市，以及當地以北韋斯切斯特縣（Westchester County）合計病例約70宗。

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新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 華盛頓州／107宗／16死
  • 加利福尼亞州／81宗／1死
  • 紐約州／76宗
  • 德克薩斯州／9宗
  • 佛羅里達州／8宗／2死
  • 科羅拉多州／8宗
  • 馬薩諸塞州／7宗
  • 俄勒岡州／7宗
  • 佐治亞州／6宗
  • 伊利諾伊州／6宗
  • 亞利桑那州／5宗
  • 新澤西州／4宗
  • 馬里蘭州／3宗
  • 羅德島州／3宗
  • 康涅狄格州／2宗
  • 內華達州／2宗
  • 新罕布什爾州／2宗
  • 北卡羅萊納州／2宗
  • 賓夕法尼亞州／2宗
  • 南卡羅萊納州／2宗
  • 夏威夷州／1宗
  • 印第安納州／1宗
  • 肯塔基州／1宗
  • 明尼蘇達州／1宗
  • 內布拉斯加州／1宗
  • 俄克拉荷馬州／1宗
  • 田納西州／1宗
  • 猶他州／1宗
  • 威斯康星州／1宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／45宗
  • 至尊公主號遊輪／21宗
  • 總數：29州／412宗／19死

以上數字截至香港時間周日（8日）上午。

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美國疫情變得嚴重下，美國上周解除病毒測試限制，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。

美國副總統彭斯稱，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。

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