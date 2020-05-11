【美國疫情分佈圖】逼近8萬死 彭斯拒自我隔離

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情確診人數增至近133萬，死亡人數增至近8萬。美國副總統彭斯（Mike Pence）新聞秘書米勒（Katie Miller）日前確診新冠肺炎，彭斯身為密切接觸者，卻沒有自我隔離的打算。有美媒更報道指，特朗普政府未有計劃要把彭斯與特朗普分開，令人憂慮特朗普、彭斯同受感染。
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
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【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,329,799
|216,169
|79,528
|1,034,102
（增加中）
|截至香港時間5月11日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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【美國疫情】太多長者死 紐約州護老院職員每周檢測2次
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周一最新變化
|5月10日
星期日
|確診132.39萬
增1.89萬
|5月9日
星期六
|確診130.41萬
增2.56萬
|5月8日
星期五
|確診127.85萬
增2.69萬
|5月7日
星期四
|確診125.16萬
增2.77萬
|5月6日
星期三
|確診122.39萬
增2.43萬
|5月5日
星期二
|確診119.96萬
增2.40萬
|5月4日
星期一
|確診117.56萬
增2.23萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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【英國疫情】7月前冇得出街剪髮 髮廊、餐廳最快7月重開
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（11日）下午，美國有超過132萬宗新冠肺炎確診病例，逾7.9萬人死亡。美國確診人數，約佔全球約420萬人總數三分一。
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【美國疫情】彭斯風險高 美媒：特朗普無計劃保持距離
紐約州長科莫（Andrew Cuomo）周日（10日）宣布護老院的新防疫指引，要求該州的護老院職員要每周接受2次病毒檢測，更指如600多家護老院未能按州政府要求安排職員檢測，將會喪失經營資格。
另外，紐約州原本禁止護老院要求病情穩定的患者於入院前接受病毒檢測，但科莫於周日改變有關做法，指除非患者再次接受病毒檢測的結果呈陰性，否則護老院不可繼續接收確診患者，而要將患者轉介至衛生部門。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封
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美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：
- 總數／1,329,799 宗／79,528死
- ————————
- 紐約州／335,395宗／26,641死／未解封
- 新澤西州／138,754宗／9,256死／未解封
- 馬薩諸塞州／77,793宗／4,979死／未解封
- 伊利諾伊州／77,741宗／3,406死／未解封
- 加利福尼亞州／67,875宗／2,718死／未解封
- 賓夕法尼亞州／59,939宗／3,806死／正逐漸解封
- 密歇根州／47,182宗／4,555死／未解封
- 佛羅里達州／40,596宗／1,721死／已局部解封
- 德克薩斯州／39,258宗／1,094死／已局部解封
- 佐治亞州／33,836宗／1,406死／已局部解封
- 康涅狄格州／33,554宗／2,967死／未解封
- 馬里蘭州／32,587宗／1,644死／未解封
- 路易斯安那州／31,600宗／2,286死／未解封
- 印第安納州／24,106宗／1,508死／已局部解封
- 俄亥俄州／24,081宗／1,341死／正逐漸解封
- 弗吉尼亞州／24,081宗／839死／未解封
- 科羅拉多州／19,703宗 / 971死／已局部解封
- 華盛頓州／16,891宗／931死／未解封
- 田納西州／14,985宗／243死／已局部解封
- 北卡羅萊納州／14,938宗／564死／正逐漸解封
- 艾奧瓦州／11,959宗／265死／已局部解封
- 羅德島州／11,274宗／422死／正逐漸解封
- 明尼蘇達州／11,271宗／578死／已局部解封
- 亞利桑那州／11,127宗／536死／正逐漸解封
- 威斯康星州／10,219宗／400死／未解封
- 密蘇里州／10,068宗／503死／已局部解封
- 亞拉巴馬州／9,889宗／393死／已局部解封
- 密西西比州／9,501宗／430死／已局部解封
- 內布拉斯加州／8,171宗／90死／已局部解封
- 南卡羅萊納州／7,653宗／331死／已局部解封
- 堪薩斯州／6,951宗／174死／已局部解封
- 肯塔基州／6,440宗／304死／未解封
- 特拉華州／6,277宗／221死／未解封
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／6,272宗／323死／未解封
- 猶他州／6,251宗／67死／已局部解封
- 內華達州／6,120宗／310死／未解封
- 新墨西哥州／4,863宗／200死／未解封
- 俄克拉荷馬州／4,589宗／272死／已局部解封
- 阿肯色州／4,012宗／91死／已局部解封
- 南達科他州／3,517宗／34死／已局部解封
- 俄勒岡州／3,228宗／127死／未解封
- 新罕布什爾州／3,071宗／133死／正逐漸解封
- 愛達荷州／2,230宗／67死／已局部解封
- 北達科他州／1,491宗／31死／已局部解封
- 緬因州／1,436宗／62死／已局部解封
- 西弗吉尼亞州／1,360宗／51死／已局部解封
- 佛蒙特州／927宗／53死／未解封
- 懷俄明州／662宗／7死／已局部解封
- 夏威夷州／632宗／17死／未解封
- 蒙大拿州／458宗／16死／已局部解封
- 阿拉斯加州／372宗／10死／已局部解封
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／2,031宗／102死
- 關島／149宗／5死
- 美屬維珍群島／66宗／4死
- 北馬里亞納群島／15宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周五（8日）中午。
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