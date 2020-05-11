【美國疫情分佈圖】逼近8萬死 彭斯拒自我隔離

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情確診人數、死亡人數統計 美國各州復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情確診人數增至近133萬，死亡人數增至近8萬。美國副總統彭斯（Mike Pence）新聞秘書米勒（Katie Miller）日前確診新冠肺炎，彭斯身為密切接觸者，卻沒有自我隔離的打算。有美媒更報道指，特朗普政府未有計劃要把彭斯與特朗普分開，令人憂慮特朗普、彭斯同受感染。

（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）

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美國疫情關鍵數字 確診人數 康復人數 死亡人數 現存病例 1,329,799 216,169 79,528 1,034,102

（增加中） 截至香港時間5月11日下午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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【美國疫情】太多長者死 紐約州護老院職員每周檢測2次

美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周一最新變化 5月10日

星期日 確診132.39萬

增1.89萬 5月9日

星期六 確診130.41萬

增2.56萬 5月8日

星期五 確診127.85萬

增2.69萬 5月7日

星期四 確診125.16萬

增2.77萬 5月6日

星期三 確診122.39萬

增2.43萬 5月5日

星期二 確診119.96萬

增2.40萬 5月4日

星期一 確診117.56萬

增2.23萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周一（11日）下午，美國有超過132萬宗新冠肺炎確診病例，逾7.9萬人死亡。美國確診人數，約佔全球約420萬人總數三分一。

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紐約州長科莫（Andrew Cuomo）周日（10日）宣布護老院的新防疫指引，要求該州的護老院職員要每周接受2次病毒檢測，更指如600多家護老院未能按州政府要求安排職員檢測，將會喪失經營資格。

另外，紐約州原本禁止護老院要求病情穩定的患者於入院前接受病毒檢測，但科莫於周日改變有關做法，指除非患者再次接受病毒檢測的結果呈陰性，否則護老院不可繼續接收確診患者，而要將患者轉介至衛生部門。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封

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【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：

總數 ／1,329,799 宗／79,528死

／1,329,799 宗／79,528死 ————————

紐約州 ／335,395宗／26,641死／未解封

／335,395宗／26,641死／未解封 新澤西州 ／138,754宗／9,256死／未解封

／138,754宗／9,256死／未解封 馬薩諸塞州 ／77,793宗／4,979死／未解封

／77,793宗／4,979死／未解封 伊利諾伊州 ／77,741宗／3,406死／未解封

／77,741宗／3,406死／未解封 加利福尼亞州 ／67,875宗／2,718死／未解封

／67,875宗／2,718死／未解封 賓夕法尼亞州 ／59,939宗／3,806死／正逐漸解封

／59,939宗／3,806死／正逐漸解封 密歇根州 ／47,182宗／4,555死／未解封

／47,182宗／4,555死／未解封 佛羅里達州 ／40,596宗／1,721死／已局部解封

／40,596宗／1,721死／已局部解封 德克薩斯州 ／39,258宗／1,094死／已局部解封

／39,258宗／1,094死／已局部解封 佐治亞州 ／33,836宗／1,406死／已局部解封

／33,836宗／1,406死／已局部解封 康涅狄格州 ／33,554宗／2,967死／未解封

／33,554宗／2,967死／未解封 馬里蘭州 ／32,587宗／1,644死／未解封

／32,587宗／1,644死／未解封 路易斯安那州 ／31,600宗／2,286死／未解封

／31,600宗／2,286死／未解封 印第安納州 ／24,106宗／1,508死／已局部解封

／24,106宗／1,508死／已局部解封 俄亥俄州 ／24,081宗／1,341死／正逐漸解封

／24,081宗／1,341死／正逐漸解封 弗吉尼亞州 ／24,081宗／839死／未解封

／24,081宗／839死／未解封 科羅拉多州 ／19,703宗 / 971死／已局部解封

／19,703宗 / 971死／已局部解封 華盛頓州 ／16,891宗／931死／未解封

／16,891宗／931死／未解封 田納西州 ／14,985宗／243死／已局部解封

／14,985宗／243死／已局部解封 北卡羅萊納州 ／14,938宗／564死／正逐漸解封

／14,938宗／564死／正逐漸解封 艾奧瓦州 ／11,959宗／265死／已局部解封

／11,959宗／265死／已局部解封 羅德島州 ／11,274宗／422死／正逐漸解封

／11,274宗／422死／正逐漸解封 明尼蘇達州 ／11,271宗／578死／已局部解封

／11,271宗／578死／已局部解封 亞利桑那州 ／11,127宗／536死／正逐漸解封

／11,127宗／536死／正逐漸解封 威斯康星州 ／10,219宗／400死／未解封

／10,219宗／400死／未解封 密蘇里州 ／10,068宗／503死／已局部解封

／10,068宗／503死／已局部解封 亞拉巴馬州 ／9,889宗／393死／已局部解封

／9,889宗／393死／已局部解封 密西西比州 ／9,501宗／430死／已局部解封

／9,501宗／430死／已局部解封 內布拉斯加州 ／8,171宗／90死／已局部解封

／8,171宗／90死／已局部解封 南卡羅萊納州 ／7,653宗／331死／已局部解封

／7,653宗／331死／已局部解封 堪薩斯州 ／6,951宗／174死／已局部解封

／6,951宗／174死／已局部解封 肯塔基州 ／6,440宗／304死／未解封

／6,440宗／304死／未解封 特拉華州 ／6,277宗／221死／未解封

／6,277宗／221死／未解封 首都華盛頓哥倫比亞特區 ／6,272宗／323死／未解封

／6,272宗／323死／未解封 猶他州 ／6,251宗／67死／已局部解封

／6,251宗／67死／已局部解封 內華達州 ／6,120宗／310死／未解封

／6,120宗／310死／未解封 新墨西哥州 ／4,863宗／200死／未解封

／4,863宗／200死／未解封 俄克拉荷馬州 ／4,589宗／272死／已局部解封

／4,589宗／272死／已局部解封 阿肯色州 ／4,012宗／91死／已局部解封

／4,012宗／91死／已局部解封 南達科他州 ／3,517宗／34死／已局部解封

／3,517宗／34死／已局部解封 俄勒岡州 ／3,228宗／127死／未解封

／3,228宗／127死／未解封 新罕布什爾州 ／3,071宗／133死／正逐漸解封

／3,071宗／133死／正逐漸解封 愛達荷州 ／2,230宗／67死／已局部解封

／2,230宗／67死／已局部解封 北達科他州 ／1,491宗／31死／已局部解封

／1,491宗／31死／已局部解封 緬因州 ／1,436宗／62死／已局部解封

／1,436宗／62死／已局部解封 西弗吉尼亞州 ／1,360宗／51死／已局部解封

／1,360宗／51死／已局部解封 佛蒙特州 ／927宗／53死／未解封

／927宗／53死／未解封 懷俄明州 ／662宗／7死／已局部解封

／662宗／7死／已局部解封 夏威夷州 ／632宗／17死／未解封

／632宗／17死／未解封 蒙大拿州 ／458宗／16死／已局部解封

／458宗／16死／已局部解封 阿拉斯加州 ／372宗／10死／已局部解封

／372宗／10死／已局部解封 ————————

美國領地：

波多黎各／2,031宗／102死

關島／149宗／5死

美屬維珍群島／66宗／4死

北馬里亞納群島／15宗／2死

————————

至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周五（8日）中午。

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