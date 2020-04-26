【美國疫情分佈圖】近5.4萬人死 逼近越戰死亡人數

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控。美國疫情確診人數逼近94萬，死亡人數也逼近5.4萬，迅速逼近美國在越戰死亡5.8萬人規模。另外，美國總統特朗普早前出席白宮疫情記者會時，竟提倡注射消毒液殺死病毒，言論觸發爭議。特朗普其後於社交媒體表示，不值得花時間每日舉行疫情記者會。
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（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周日最新變化
|4月25日
星期六
|確診93.82萬
增3.28萬
|4月24日
星期五
|確診90.54萬
增3.62萬
|4月23日
星期四
|確診86.92萬
增2.90萬
|4月22日
星期三
|確診84.02萬
增2.82萬
|4月21日
星期二
|確診81.20萬
增2.77萬
|4月20日
星期一
|確診78.43萬
增2.52萬
|4月19日
星期日
|確診75.91萬
增2.69萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（26日）晚，美國有93.9萬多宗新冠肺炎確診病例，近5.4萬人死亡。
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新澤西州成為繼紐約州後，第2個確診人數突破10萬州份。新澤西州近6,000人死亡，也是全美第2高。
紐約州確診人數增至超過28.2萬，死亡人數突破2.2萬。紐約州州長科莫日前坦言，入院人數雖然從高峰回落，但仍居高不下，是壞消息。紐約州政府調查亦推算，州內14%人口血液或有新冠病毒，意味紐約州實際染病人數多達270萬人。
紐約實際恐270萬人染病 為確診10倍
疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍
美國確診人數升至100萬恐怕只是時間問題，但美國疫情規模可能仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內超過4%民眾有新冠病毒抗體，意味實際染病居民數量，比確診人數高出數十倍。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
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【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈：
- 總數／939,249宗／53,934死
- ————————
- 紐約州／282,143宗／22,009死
- 新澤西州／105,523宗／5,938死
- 馬薩諸塞州／53,348宗／2,730死
- 加利福尼亞州／42,626宗／1,698死
- 伊利諾伊州／41,777宗／1,875死
- 賓夕法尼亞州／41,605宗／1,810死
- 密歇根州／37,215宗／3,274死
- 佛羅里達州／30,839宗／1,055死
- 路易斯安那州／26,512宗／1,707死
- 康涅狄格州／24,583宗／1,865死
- 德克薩斯州／24,157宗／638死
- 佐治亞州／23,222宗／907死
- 馬里蘭州／17,766宗／875死
- 俄亥俄州／15,587宗／711死
- 印第安納州／14,395宗／785死
- 華盛頓州／13,319宗／737死
- 科羅拉多州／12,968宗／684死
- 弗吉尼亞州／12,366宗／437死
- 田納西州／9,189宗／177死
- 北卡羅萊納州／8,768宗／305死
- 羅德島州／7,129宗／215死
- 密蘇里州／6,935宗／283死
- 亞利桑那州／6,286宗／273死
- 亞拉巴馬州／6,213宗／213死
- 密西西比州／5,718宗／221死
- 威斯康星州／5,687宗／266死
- 南卡羅萊納州／5,253宗／166死
- 艾奧瓦州／5,092宗／112死
- 內華達州／4,539宗／205死
- 猶他州／3,948宗／41死
- 肯塔基州／3,907宗／205死
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／3,699宗／165死
- 特拉華州／3,576宗／112死
- 明尼蘇達州／3,446宗／244死
- 俄克拉荷馬州／3,194宗／194死
- 堪薩斯州／3,135宗／120死
- 阿肯色州／2,909宗／48死
- 內布拉斯加州／2,722宗／50死
- 新墨西哥州／2,660宗／93死
- 俄勒岡州／2,253宗／87死
- 南達科他州／2,147宗／10死
- 愛達荷州／1,887宗／56死
- 新罕布什爾州／1,797宗／53死
- 西弗吉尼亞州／1,025宗／33死
- 緬因州／990宗／50死
- 佛蒙特州／843宗／46死
- 北達科他州／803宗／16死
- 夏威夷州／604宗／14死
- 懷俄明州／491宗／7死
- 蒙大拿州／445宗／14死
- 阿拉斯加州／339宗／9死
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／1,307宗／83死
- 關島／141宗／5死
- 美屬維珍群島／55宗／3死
- 北馬里亞納群島／14宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周日（26日）晚上。
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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足
Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周
Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情
美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。
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