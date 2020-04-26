【美國疫情分佈圖】近5.4萬人死 逼近越戰死亡人數

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國疫情死亡人數突破5萬 逼近越戰死亡規模 美國確診人數、死亡人數統計

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控。美國疫情確診人數逼近94萬，死亡人數也逼近5.4萬，迅速逼近美國在越戰死亡5.8萬人規模。另外，美國總統特朗普早前出席白宮疫情記者會時，竟提倡注射消毒液殺死病毒，言論觸發爭議。特朗普其後於社交媒體表示，不值得花時間每日舉行疫情記者會。

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（美國疫情分佈圖、各州確診數字、禁足州份地圖請往下看）

美國疫情最近7天趨勢 數字未反映周日最新變化 4月25日

星期六 確診93.82萬

增3.28萬 4月24日

星期五 確診90.54萬

增3.62萬 4月23日

星期四 確診86.92萬

增2.90萬 4月22日

星期三 確診84.02萬

增2.82萬 4月21日

星期二 確診81.20萬

增2.77萬 4月20日

星期一 確診78.43萬

增2.52萬 4月19日

星期日 確診75.91萬

增2.69萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（26日）晚，美國有93.9萬多宗新冠肺炎確診病例，近5.4萬人死亡。

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新澤西州成為繼紐約州後，第2個確診人數突破10萬州份。新澤西州近6,000人死亡，也是全美第2高。

紐約州確診人數增至超過28.2萬，死亡人數突破2.2萬。紐約州州長科莫日前坦言，入院人數雖然從高峰回落，但仍居高不下，是壞消息。紐約州政府調查亦推算，州內14%人口血液或有新冠病毒，意味紐約州實際染病人數多達270萬人。

紐約實際恐270萬人染病 為確診10倍

疫情恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

美國確診人數升至100萬恐怕只是時間問題，但美國疫情規模可能仍遠遠受到低估。加州洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內超過4%民眾有新冠病毒抗體，意味實際染病居民數量，比確診人數高出數十倍。

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美國疫情比想像更差 原來2月已社區爆發

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗

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【歐洲疫情分佈圖】

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／939,249宗／53,934死

————————

紐約州／282,143宗／22,009死

新澤西州／105,523宗／5,938死

馬薩諸塞州／53,348宗／2,730死

加利福尼亞州／42,626宗／1,698死

伊利諾伊州／41,777宗／1,875死

賓夕法尼亞州／41,605宗／1,810死

密歇根州／37,215宗／3,274死

佛羅里達州／30,839宗／1,055死

路易斯安那州／26,512宗／1,707死

康涅狄格州／24,583宗／1,865死

德克薩斯州／24,157宗／638死

佐治亞州／23,222宗／907死

馬里蘭州／17,766宗／875死

俄亥俄州／15,587宗／711死

印第安納州／14,395宗／785死

華盛頓州／13,319宗／737死

科羅拉多州／12,968宗／684死

弗吉尼亞州／12,366宗／437死

田納西州／9,189宗／177死

北卡羅萊納州／8,768宗／305死

羅德島州／7,129宗／215死

密蘇里州／6,935宗／283死

亞利桑那州／6,286宗／273死

亞拉巴馬州／6,213宗／213死

密西西比州／5,718宗／221死

威斯康星州／5,687宗／266死

南卡羅萊納州／5,253宗／166死

艾奧瓦州／5,092宗／112死

內華達州／4,539宗／205死

猶他州／3,948宗／41死

肯塔基州／3,907宗／205死

首都華盛頓哥倫比亞特區／3,699宗／165死

特拉華州／3,576宗／112死

明尼蘇達州／3,446宗／244死

俄克拉荷馬州／3,194宗／194死

堪薩斯州／3,135宗／120死

阿肯色州／2,909宗／48死

內布拉斯加州／2,722宗／50死

新墨西哥州／2,660宗／93死

俄勒岡州／2,253宗／87死

南達科他州／2,147宗／10死

愛達荷州／1,887宗／56死

新罕布什爾州／1,797宗／53死

西弗吉尼亞州／1,025宗／33死

緬因州／990宗／50死

佛蒙特州／843宗／46死

北達科他州／803宗／16死

夏威夷州／604宗／14死

懷俄明州／491宗／7死

蒙大拿州／445宗／14死

阿拉斯加州／339宗／9死

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美國領地：

波多黎各／1,307宗／83死

關島／141宗／5死

美屬維珍群島／55宗／3死

北馬里亞納群島／14宗／2死

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至尊公主號遊輪／103宗／3死

鑽石公主號遊輪／49宗

以上數字截至香港時間周日（26日）晚上。

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▲ 美國疫情禁足州份圖。紅色州份全面禁足；黃色州份局部禁足

Bill Gates：逐州禁足冇用 須全國封城6周

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

美國疫情全球最嚴重，惟還有5州未有採取任何禁足措施，反映全國未有協調行動圍堵疫情。微軟創辦人Bill Gates明言，任何沒有嚴格封城的地方，病例都會幾何級增長。Bill Gates認為，美國必須如中國此前一樣，全國嚴格封城6至10周。

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