【美國疫情分佈圖】超過8萬死 紐約市料少報5000人死

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續擴大，美國疫情確診人數增至超過134.7萬，死亡人數突破8萬。重災區紐約市累計超過2萬人死，但美國疾病預防及控制中心（CDC）最新報告指出，或有近5300死者未計算在內，他們可能死在家中，或者未被醫療機構診斷為新冠肺炎患者。
【美國疫情】紐約市累計逾2萬死 CDC料少報5300死
【美國疫情】白宮西翼人人戴口罩 特朗普彭斯電話溝通
（美國疫情分佈圖、各州復工復產情況圖、各州確診數字請往下看）
|美國疫情關鍵數字
|確診人數
|康復人數
|死亡人數
|現存病例
|1,347,936
|232,733
|80,684
|1,034,519
（增加中）
|截至香港時間5月12日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國疫情殺入白宮！潔癖特朗普貼身侍從確診
【美國疫情】太多長者死 紐約州護老院職員每周檢測2次
|美國疫情最近7天趨勢
|數字未反映周二最新變化
|5月11日
星期一
|確診134.76萬
增1.86萬
|5月10日
星期日
|確診132.9萬
增1.98萬
|5月9日
星期六
|確診130.92萬
增2.56萬
|5月8日
星期五
|確診128.36萬
增2.69萬
|5月7日
星期四
|確診125.67萬
增2.77萬
|5月6日
星期三
|確診122.9萬
增2.5萬
|5月5日
星期二
|確診120.4萬
增2.40萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
【美國疫情】福西或聽證會警告 過早重開導致不必要死亡
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」 後腰斬記招
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（12日）下午，美國有超過134.7萬宗新冠肺炎確診病例，逾8萬人死亡。美國確診人數，約佔全球約417萬人總數三分一。
麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫
【新冠肺炎】研究：72小時後拆包裹 減低感染風險
美國疾病預防及控制中心（CDC）最新報告指出，紐約市在3月11日至5月2日期間，累計有18,879人確診感染新冠肺炎，其中13,831人經實驗室檢驗後確診，另外5,048人被介定為「疑似確診」。CDC相信，還有5,293人死亡，他們生前未確診，「可能直接或間接」死於新冠肺炎。
截至周二（12日）下午，紐約市累計確診人數為18.5萬，2萬多人死亡。美國衛生官員相信，某些人未接受檢測，確診人數和死亡人數料遠高於現況。
另外，疫情上周殺入美國白宮，美國總統特朗普和副總統彭斯的手下相繼確診，令白宮人心惶惶。外媒報道，白宮發布通告指引，建議在白宮西翼工作的員工都戴上口罩，以及無非必要，在白宮其他地方辦公的員工盡量不要到訪白宮西翼。
蓬佩奧反口：不確定病毒是否源自武漢實驗室
美媒：華府料解封後每日多20萬人確診
▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。黑色州份確診至少10萬宗；紅色至少1萬宗；橙色至少1000宗；黃色至少100宗
▲ 新冠肺炎美國各州復工復產情況圖。黃色州份未解封；淺綠色準備或逐漸解封；深綠色已局部解封
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控
【歐洲疫情分佈圖】
新冠肺炎美國疫情分佈、名州復工復產情況：
- 總數／1,347,936宗／80,684死
- ————————
- 紐約州／337,055宗／26,988死／未解封
- 新澤西州／140,206宗／9,340死／未解封
- 伊利諾伊州／79,007宗／3,459死／未解封
- 馬薩諸塞州／78,462宗／5,108死／未解封
- 加利福尼亞州／69,347宗／2,779死／未解封
- 賓夕法尼亞州／60,459宗／3,832死／已局部解封
- 密歇根州／47,552宗／4,584死／未解封
- 佛羅里達州／40,982宗／1,735死／已局部解封
- 德克薩斯州／40,590宗／1,118死／已局部解封
- 佐治亞州／34,002宗／1,444死／已局部解封
- 康涅狄格州／33,765宗／3,008死／未解封
- 馬里蘭州／33,373宗／1,683死／未解封
- 路易斯安那州／31,815宗／2,308死／正逐漸解封
- 弗吉尼亞州／25,070宗／850死／未解封
- 俄亥俄州／24,777宗／1,357死／正逐漸解封
- 印第安納州／24,627宗／1,540死／已局部解封
- 科羅拉多州／19,789宗 / 987死／已局部解封
- 華盛頓州／17,122宗／945死／未解封
- 田納西州／15,544宗／251死／已局部解封
- 北卡羅萊納州／15,274宗／576死／已局部解封
- 艾奧瓦州／12,373宗／271死／已局部解封
- 明尼蘇達州／11,799宗／591死／未解封
- 羅德島州／11,450宗／430死／正逐漸解封
- 亞利桑那州／11,383宗／542死／已局部解封
- 威斯康星州／10,418宗／409死／未解封
- 亞拉巴馬州／10,164宗／403死／已局部解封
- 密蘇里州／10,157宗／514死／已局部解封
- 密西西比州／9,674宗／435死／已局部解封
- 內布拉斯加州／8,407宗／98死／已局部解封
- 南卡羅萊納州／7,792宗／346死／已局部解封
- 堪薩斯州／7,159宗／180死／已局部解封
- 肯塔基州／6,677宗／311死／未解封
- 特拉華州／6,565宗／225死／未解封
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／6,389宗／328死／未解封
- 猶他州／6,362宗／68死／已局部解封
- 內華達州／6,154宗／312死／未解封
- 新墨西哥州／5,069宗／208死／正逐漸解封
- 俄克拉荷馬州／4,613宗／274死／已局部解封
- 阿肯色州／4,043宗／94死／已局部解封
- 南達科他州／3,614宗／34死／已局部解封
- 俄勒岡州／3,286宗／130死／未解封
- 新罕布什爾州／3,160宗／133死／已局部解封
- 愛達荷州／2,260宗／70死／已局部解封
- 北達科他州／1,518宗／36死／已局部解封
- 緬因州／1,462宗／65死／已局部解封
- 西弗吉尼亞州／1,366宗／54死／已局部解封
- 佛蒙特州／926宗／53死／正逐漸解封
- 懷俄明州／669宗／7死／已局部解封
- 夏威夷州／634宗／17死／已局部解封
- 蒙大拿州／459宗／16死／已局部解封
- 阿拉斯加州／379宗／10死／已局部解封
- ————————
- 美國領地：
- 波多黎各／2,256宗／113死
- 關島／151宗／5死
- 美屬維珍群島／69宗／5死
- 北馬里亞納群島／19宗／2死
- ————————
- 至尊公主號遊輪／103宗／3死
- 鑽石公主號遊輪／49宗
以上數字截至香港時間周二（12日）下午。
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