【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬

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【美國疫情】紐約變死城 商戶不交租或自行減租
新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情超越中國，成為全球最嚴重。美國確診人數超速增長，比原先趨勢更為驚人，最新一日狂增1.8萬宗病例，總數已超過8.5萬宗，超越中國之8.18萬宗及意大利之8.06萬宗。美國成為全球最嚴重疫區，新冠肺炎死亡人數近1300。美國重災區紐約州確診近4萬宗，相鄰新澤西州疫情亦急劇擴大，確診人數近7000全美第二。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
|美國確診超速增長 全球最多
|日期
|美國
|意大利
|中國
|3月26日
星期四
|確診8.38萬
增1.8萬
|確診8.06萬
增0.62萬
|確診8.18萬
增~0.01萬
|3月25日
星期三
|確診6.58萬
增1.21萬
|確診7.44萬
增0.52萬
|確診8.17萬
增~0.01萬
|3月24日
星期二
|確診5.37萬
增0.99萬
|確診6.92萬
增0.53萬
|確診8.16萬
增~0.01萬
|3月23日
星期一
|確診4.38萬
增1.05萬
|確診6.39萬
增0.48萬
|確診8.15萬
增~0.01萬
|3月22日
星期日
|確診3.33萬
增0.78萬
|確診5.91萬
增0.55萬
|確診8.14萬
增~0.01萬
|3月21日
星期六
|確診2.55萬
增0.64萬
|確診5.36萬
增0.66萬
|確診8.13萬
增<0.01萬
|3月20日
星期五
|確診1.91萬
增0.54萬
|確診4.70萬
增0.60萬
|確診8.13萬
增~0.01萬
|數字未反映周五最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（27日）上午11時前，美國共有85653宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加增過1.8萬宗。
相比下，中國最新確診人數為確診81782。
歐洲最重災區意大利，現時一天新增病例亦只有約5000至6000宗，確診人數為80589人。惟意大利確診人數亦勢將超越中國。
美國疫情死亡人數亦逼近1300關，達1290人。454名死者來自紐約州，比今早再多約70人。紐約州至少365名死者來自紐約市。紐約州確診人數亦增至39125宗，佔全美國總數46%。
紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。
紐約州接壤新澤西州疫情也急劇惡化，確診人數近6900人，遠遠拋離西岸重災區加州之4000餘人、華盛頓州之3200餘人，為美國第二嚴重疫區。
佛羅里達州早前已採取非常採施，對來自紐約州，以及鄰近新澤西州、康涅狄格州旅客強制隔離檢疫14日，變相封關。這是美國首次有州份，對美國國內旅客實施強制檢疫。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周五（27日）上午。
美國確診病例增加迅速，多個州份跟隨加州的做法，頒佈居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果。封城恐怕成為美國新常態，而馬薩諸塞、密歇根州是最新加入的兩個州份。
美國現時頒佈禁足令州份有10個，分別是加州，康涅狄格州、特拉華州、路易斯安那州、伊利諾利州、馬薩諸塞州、密歇根州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州，加起來約佔美國約人口3分1。
美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。
每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。