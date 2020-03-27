【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國超越中國 確診8.3萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情超越中國，成為全球最嚴重。美國確診人數超速增長，比原先趨勢更為驚人，最新一日狂增1.8萬宗病例，總數已超過8.5萬宗，超越中國之8.18萬宗及意大利之8.06萬宗。美國成為全球最嚴重疫區，新冠肺炎死亡人數近1300。美國重災區紐約州確診近4萬宗，相鄰新澤西州疫情亦急劇擴大，確診人數近7000全美第二。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

紐約凍櫃車成停屍間 日增過百死

紐約變死城 商戶不交租或自行減租

全球確診 2天由40萬突破50萬

美國確診超速增長 全球最多 日期 美國 意大利 中國 3月26日

星期四 確診8.38萬

增1.8萬 確診8.06萬

增0.62萬 確診8.18萬

增~0.01萬 3月25日

星期三 確診6.58萬

增1.21萬 確診7.44萬

增0.52萬 確診8.17萬

增~0.01萬 3月24日

星期二 確診5.37萬

增0.99萬 確診6.92萬

增0.53萬 確診8.16萬

增~0.01萬 3月23日

星期一 確診4.38萬

增1.05萬 確診6.39萬

增0.48萬 確診8.15萬

增~0.01萬 3月22日

星期日 確診3.33萬

增0.78萬 確診5.91萬

增0.55萬 確診8.14萬

增~0.01萬 3月21日

星期六 確診2.55萬

增0.64萬 確診5.36萬

增0.66萬 確診8.13萬

增<0.01萬 3月20日

星期五 確診1.91萬

增0.54萬 確診4.70萬

增0.60萬 確診8.13萬

增~0.01萬 數字未反映周五最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

多地封城商戶關門 英國賠償最豪爽

美國有第二波疫情 或成季節疾病

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（27日）上午11時前，美國共有85653宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加增過1.8萬宗。

相比下，中國最新確診人數為確診81782。

歐洲最重災區意大利，現時一天新增病例亦只有約5000至6000宗，確診人數為80589人。惟意大利確診人數亦勢將超越中國。

紐約人保持距離「初見效」確診仍驚人

紐約「慘過伊波拉」確診破3萬

美國疫情死亡人數亦逼近1300關，達1290人。454名死者來自紐約州，比今早再多約70人。紐約州至少365名死者來自紐約市。紐約州確診人數亦增至39125宗，佔全美國總數46%。

紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

紐約州接壤新澤西州疫情也急劇惡化，確診人數近6900人，遠遠拋離西岸重災區加州之4000餘人、華盛頓州之3200餘人，為美國第二嚴重疫區。

佛羅里達州早前已採取非常採施，對來自紐約州，以及鄰近新澤西州、康涅狄格州旅客強制隔離檢疫14日，變相封關。這是美國首次有州份，對美國國內旅客實施強制檢疫。

紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情「會有很多人自殺」

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

【歐洲疫情分佈】西班牙死亡人數超越中國

新冠肺炎美國疫情分佈：

總數／85653宗／1290死

————————

紐約州／39125宗／454死

新澤西州／6876宗／81死

加利福尼亞州／4032宗／82死

華盛頓州／3207宗／150死

密歇根州／2844宗／61死

伊利諾伊州／2542宗／26死

佛羅里達州／2484宗／29死

馬薩諸塞州／2417宗／25死

路易斯安那州／2304宗／83死

賓夕法尼亞州／1795宗／18死

德克薩斯州／1651宗／24死

佐治亞州／1505宗／56死

科羅拉多州／1430宗／19死

田納西州／1097宗／3死

康涅狄格州／1012宗／21死

俄亥俄州／870宗／15死

北卡羅萊納州／749宗／3死

威斯康星州／728宗／10死

印第安納州／645宗／17死

馬里蘭州／583宗／4死

亞拉巴馬州／531宗／1死

密蘇里州／520宗／9死

亞利桑那州／508宗／8死

密西西比州／485宗／6死

弗吉尼亞州／468宗／10死

南卡羅萊納州／456宗／9死

內華達州／420宗／10死

猶他州／396宗／1死

明尼蘇達州／344宗／2死

阿肯色州／335宗／2死

俄勒岡州／316宗／11死

首都華盛頓哥倫比亞特區／267宗／3死

俄克拉荷馬州／248宗／7死

肯塔基州／247宗／5死

愛達荷州／190宗／3死

艾奧瓦州／179宗／1死

堪薩斯州／172宗／3死

羅德島州／165宗

佛蒙特州／158宗／9死

緬因州／155宗

新罕布什爾州／154宗／1死

特拉華州／143宗

新墨西哥州／136宗／1死

夏威夷州／106宗

蒙大拿州／90宗

西弗吉尼亞州／76宗

內布拉斯加州／74宗

北達科他州／57宗

阿拉斯加／56宗／1死

懷俄明州／56宗

南達科他州／46宗／1死

————————

美國領地：

波多黎各／64宗／2死

關島／45宗／1死

美屬維珍群島／17宗

————————

鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／28宗／1死

以上數字截至香港時間周五（27日）上午。

特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」

【日本疫情分佈】創單日紀錄 東京確診超北海道

美國確診病例增加迅速，多個州份跟隨加州的做法，頒佈居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果。封城恐怕成為美國新常態，而馬薩諸塞、密歇根州是最新加入的兩個州份。

美國現時頒佈禁足令州份有10個，分別是加州，康涅狄格州、特拉華州、路易斯安那州、伊利諾利州、馬薩諸塞州、密歇根州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州，加起來約佔美國約人口3分1。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

特朗普稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬

美國派錢為何2周做到：直接入銀行戶口