  • 25°C
香港時間 : 2020327日 (五) 12:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬

環球社會熱點 11:40 2020/03/27

分享：

【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國超越中國 確診8.3萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情超越中國，成為全球最嚴重。美國確診人數超速增長，比原先趨勢更為驚人，最新一日狂增1.8萬宗病例，總數已超過8.5萬宗，超越中國之8.18萬宗及意大利之8.06萬宗。美國成為全球最嚴重疫區，新冠肺炎死亡人數近1300。美國重災區紐約州確診近4萬宗，相鄰新澤西州疫情亦急劇擴大，確診人數近7000全美第二。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

紐約凍櫃車成停屍間 日增過百死

紐約變死城 商戶不交租或自行減租

全球確診 2天由40萬突破50萬

美國確診超速增長 全球最多
日期 美國 意大利 中國
3月26日
星期四		 確診8.38萬
增1.8萬		 確診8.06萬
增0.62萬		 確診8.18萬
增~0.01萬
3月25日
星期三		 確診6.58萬
增1.21萬		 確診7.44萬
增0.52萬		 確診8.17萬
增~0.01萬
3月24日
星期二		 確診5.37萬
增0.99萬		 確診6.92萬
增0.53萬		 確診8.16萬
增~0.01萬
3月23日
星期一		 確診4.38萬
增1.05萬		 確診6.39萬
增0.48萬		 確診8.15萬
增~0.01萬
3月22日
星期日		 確診3.33萬
增0.78萬		 確診5.91萬
增0.55萬		 確診8.14萬
增~0.01萬
3月21日
星期六		 確診2.55萬
增0.64萬		 確診5.36萬
增0.66萬		 確診8.13萬
增<0.01萬
3月20日
星期五		 確診1.91萬
增0.54萬		 確診4.70萬
增0.60萬		 確診8.13萬
增~0.01萬
數字未反映周五最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

多地封城商戶關門 英國賠償最豪爽

美國有第二波疫情 或成季節疾病

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（27日）上午11時前，美國共有85653宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加增過1.8萬宗。

相比下，中國最新確診人數為確診81782。

歐洲最重災區意大利，現時一天新增病例亦只有約5000至6000宗，確診人數為80589人。惟意大利確診人數亦勢將超越中國。

紐約人保持距離「初見效」確診仍驚人

紐約「慘過伊波拉」確診破3萬

美國疫情死亡人數亦逼近1300關，達1290人。454名死者來自紐約州，比今早再多約70人。紐約州至少365名死者來自紐約市。紐約州確診人數亦增至39125宗，佔全美國總數46%。

紐約市停屍間爆滿，市政府需要出動凍櫃車，並搭建冷凍帳蓬，充當臨時停屍間。

紐約州接壤新澤西州疫情也急劇惡化，確診人數近6900人，遠遠拋離西岸重災區加州之4000餘人、華盛頓州之3200餘人，為美國第二嚴重疫區。

佛羅里達州早前已採取非常採施，對來自紐約州，以及鄰近新澤西州、康涅狄格州旅客強制隔離檢疫14日，變相封關。這是美國首次有州份，對美國國內旅客實施強制檢疫。

紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情「會有很多人自殺」

新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

【歐洲疫情分佈】西班牙死亡人數超越中國

新冠肺炎美國疫情分佈

  • 總數／85653宗／1290死
  • ————————
  • 紐約州／39125宗／454死
  • 新澤西州／6876宗／81死
  • 加利福尼亞州／4032宗／82死
  • 華盛頓州／3207宗／150死
  • 密歇根州／2844宗／61死
  • 伊利諾伊州／2542宗／26死
  • 佛羅里達州／2484宗／29死
  • 馬薩諸塞州／2417宗／25死
  • 路易斯安那州／2304宗／83死
  • 賓夕法尼亞州／1795宗／18死
  • 德克薩斯州／1651宗／24死
  • 佐治亞州／1505宗／56死
  • 科羅拉多州／1430宗／19死
  • 田納西州／1097宗／3死
  • 康涅狄格州／1012宗／21死
  • 俄亥俄州／870宗／15死
  • 北卡羅萊納州／749宗／3死
  • 威斯康星州／728宗／10死
  • 印第安納州／645宗／17死
  • 馬里蘭州／583宗／4死
  • 亞拉巴馬州／531宗／1死
  • 密蘇里州／520宗／9死
  • 亞利桑那州／508宗／8死
  • 密西西比州／485宗／6死
  • 弗吉尼亞州／468宗／10死
  • 南卡羅萊納州／456宗／9死
  • 內華達州／420宗／10死
  • 猶他州／396宗／1死
  • 明尼蘇達州／344宗／2死
  • 阿肯色州／335宗／2死
  • 俄勒岡州／316宗／11死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／267宗／3死
  • 俄克拉荷馬州／248宗／7死
  • 肯塔基州／247宗／5死
  • 愛達荷州／190宗／3死
  • 艾奧瓦州／179宗／1死
  • 堪薩斯州／172宗／3死
  • 羅德島州／165宗
  • 佛蒙特州／158宗／9死
  • 緬因州／155宗
  • 新罕布什爾州／154宗／1死
  • 特拉華州／143宗
  • 新墨西哥州／136宗／1死
  • 夏威夷州／106宗
  • 蒙大拿州／90宗
  • 西弗吉尼亞州／76宗
  • 內布拉斯加州／74宗
  • 北達科他州／57宗
  • 阿拉斯加／56宗／1死
  • 懷俄明州／56宗
  • 南達科他州／46宗／1死
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／64宗／2死
  • 關島／45宗／1死
  • 美屬維珍群島／17宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／49宗
  • 至尊公主號遊輪／28宗／1死

以上數字截至香港時間周五（27日）上午。

特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」

【日本疫情分佈】創單日紀錄 東京確診超北海道

美國確診病例增加迅速，多個州份跟隨加州的做法，頒佈居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果。封城恐怕成為美國新常態，而馬薩諸塞、密歇根州是最新加入的兩個州份。

美國現時頒佈禁足令州份有10個，分別是加州，康涅狄格州、特拉華州、路易斯安那州、伊利諾利州、馬薩諸塞州、密歇根州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州，加起來約佔美國約人口3分1。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

特朗普稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬

美國派錢為何2周做到：直接入銀行戶口

相關文章

【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死
今日
【美國疫情】凍櫃車成停屍間 紐約日增過百死
【封城禁令】多地商戶被迫關門 華府不出手商界自救
今日
【封城禁令】多地商戶被迫關門 華府不出手商界自救
美國超中國 全球確診2天突破50萬
今日
美國超中國 全球確診2天突破50萬
【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬
2020/03/26
【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬
【美國疫情】紐約人保持距離「初見效」確診仍驚人
2020/03/26
【美國疫情】紐約人保持距離「初見效」確診仍驚人
疫情 傳染病 美國 加利福尼亞 紐約州 冠狀病毒 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎

上一篇文章

【美國疫情】紐約變死城 商戶不交租或自行減租

下一篇文章

【新加坡疫情】下令民眾距離1米 違例可罰入獄半年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬
【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬
【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡超中國 僅次意大利7500
【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡超中國 僅次意大利7500
【德國疫情】4可能因素 死亡率遠低於意大利西班牙
【德國疫情】4可能因素 死亡率遠低於意大利西班牙
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間12:00）
【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬
【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬