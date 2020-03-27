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【美國疫情分佈圖】超越中國 確診8.3萬全球最多

環球社會熱點 08:31 2020/03/27

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國超越中國 確診8.3萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情超越中國，正式成為全球最嚴重。美國確診人數超速增長，比原先趨勢更快下，日增約1.8萬病例，總數增至近8.4萬宗，超越中國之8.18萬宗及意大利之8.06萬宗。美國成為全球最嚴重疫區，新冠肺炎死亡人數也突破1200。美國重災區紐約州確診近3.8萬宗，相鄰新澤西州疫情亦急劇擴大，確診人數近7000全美第二。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字尚在更新，請持續關注）

紐約「慘過伊波拉」確診破3萬

美國有第二波疫情 或成季節疾病

美國確診超速增長 全球最多
日期 美國 意大利 中國
3月26日晚/27日早
（時差關係，
詳細數字待公佈）		 確診8.38萬
增~1.8萬		 確診8.06萬
增0.62萬		 確診8.18萬
3月25日 確診6.58萬
增1.21萬		 確診7.44萬
增0.52萬		 確診8.17萬
3月24日 確診5.37萬
增0.99萬		 確診6.92萬
增0.53萬		 確診8.16萬
3月23日 確診4.38萬
增1.05萬		 確診6.39萬
增0.48萬		 確診8.15萬
3月22日 確診3.33萬
增0.78萬		 確診5.91萬
增0.55萬		 確診8.14萬
3月21日 確診2.55萬
增0.64萬		 確診5.36萬
增0.66萬		 確診8.13萬
3月20日 確診1.91萬
增0.54萬		 確診4.70萬
增0.60萬		 確診8.13萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

全球確診再加速突破40萬 美國速度超意大利

蓬佩奧堅稱「武漢病毒」G7拒發聯合聲明

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（27日）上午，美國共有83836萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加近1.8萬宗。

相比下，中國最新確診人數為確診8.18萬。

歐洲最重災區意大利，現時一天新增病例亦只有約5000至6000宗，確診人數為8.06萬人。意大利確診人數亦勢快將超越中國。

紐約人保持距離「初見效」確診仍驚人

「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

美國疫情死亡人數亦突破1200大關，至1209人。385名死者來自紐約州，其中至少281人來自紐約市。紐約州確診人數亦增至3.79萬宗。

佛羅里達州早前已採取非常採施，對來自紐約州，以及鄰近新澤西州、康涅狄格州旅客強制隔離檢疫14日，變相封關。這是美國首次有州份，對美國國內旅客實施強制檢疫。

紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情「會有很多人自殺」

新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

【歐洲疫情分佈】西班牙死亡人數超越中國

新冠肺炎美國疫情分佈（尚在更新，以下數字截至26日上午）

  • 總數／68572宗／1031死
  • ————————
  • 紐約州／33006宗／366死
  • 新澤西州／4402宗／62死
  • 加利福尼亞州／3023宗／65死
  • 華盛頓州／2593宗／133死
  • 密歇根州／2296宗／43死
  • 佛羅里達州／1952宗／23死
  • 伊利諾伊州／1869宗／19死
  • 馬薩諸塞州／1838宗／15死
  • 路易斯安那州／1795宗／65死
  • 德克薩斯州／1307宗／16死
  • 佐治亞州／1247宗／40死
  • 賓夕法尼亞州／1284宗／15死
  • 科羅拉多州／1086宗／20死
  • 田納西州／916宗／3死
  • 康涅狄格州／875宗／19死
  • 俄亥俄州／704宗／11死
  • 威斯康星州／631宗／7死
  • 北卡羅萊納州／611宗／2死
  • 印第安納州／477宗／14死
  • 馬里蘭州／425宗／4死
  • 南卡羅萊納州／424宗／7死
  • 亞利桑那州／401宗／6死
  • 弗吉尼亞州／397宗／9死
  • 亞拉巴馬州／386宗／1死
  • 密西西比州／377宗／5死
  • 密蘇里州／354宗／8死
  • 猶他州／340宗／1死
  • 內華達州／323宗／6死
  • 明尼蘇達州／286宗／1死
  • 阿肯色州／280宗／2死
  • 俄勒岡州／266宗／10死
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／231宗／3死
  • 肯塔基州／197宗／5死
  • 俄克拉荷馬州／164宗／5死
  • 艾奧瓦州／146宗／1死
  • 緬因州／142宗
  • 愛達荷州／138宗
  • 新罕布什爾州／137宗／1死
  • 堪薩斯州／134宗／3死
  • 羅德島州／132宗
  • 佛蒙特州／125宗／8死
  • 特拉華州／119宗
  • 新墨西哥州／113宗／1死
  • 夏威夷州／95宗
  • 內布拉斯加州／71宗
  • 蒙大拿州／65宗
  • 北達科他州／45宗
  • 懷俄明州／44宗
  • 阿拉斯加／41宗／1死
  • 南達科他州／41宗／1死
  • 西弗吉尼亞州／39宗
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／51宗／2死
  • 關島／37宗／1死
  • 美屬維珍群島／17宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／49宗
  • 至尊公主號遊輪／28宗／1死

以上數字截至香港時間周四（26日）上午。

特朗普建議重用口罩 「可消毒後再用」

【日本疫情分佈】創單日紀錄 東京確診超北海道

美國確診病例增加迅速，多個州份跟隨加州的做法，頒佈居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果。封城恐怕成為美國新常態，而馬薩諸塞、密歇根州是最新加入的兩個州份。

美國現時頒佈禁足令州份有10個，分別是加州，康涅狄格州、特拉華州、路易斯安那州、伊利諾利州、馬薩諸塞州、密歇根州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州，加起來約佔美國約人口3分1。

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

特朗普稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬

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