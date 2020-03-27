【美國疫情分佈圖】超越中國 確診8.3萬全球最多

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國超越中國 確診8.3萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情超越中國，正式成為全球最嚴重。美國確診人數超速增長，比原先趨勢更快下，日增約1.8萬病例，總數增至近8.4萬宗，超越中國之8.18萬宗及意大利之8.06萬宗。美國成為全球最嚴重疫區，新冠肺炎死亡人數也突破1200。美國重災區紐約州確診近3.8萬宗，相鄰新澤西州疫情亦急劇擴大，確診人數近7000全美第二。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字尚在更新，請持續關注）

紐約「慘過伊波拉」確診破3萬

美國有第二波疫情 或成季節疾病

美國確診超速增長 全球最多 日期 美國 意大利 中國 3月26日晚/27日早

（時差關係，

詳細數字待公佈） 確診8.38萬

增~1.8萬 確診8.06萬

增0.62萬 確診8.18萬 3月25日 確診6.58萬

增1.21萬 確診7.44萬

增0.52萬 確診8.17萬 3月24日 確診5.37萬

增0.99萬 確診6.92萬

增0.53萬 確診8.16萬 3月23日 確診4.38萬

增1.05萬 確診6.39萬

增0.48萬 確診8.15萬 3月22日 確診3.33萬

增0.78萬 確診5.91萬

增0.55萬 確診8.14萬 3月21日 確診2.55萬

增0.64萬 確診5.36萬

增0.66萬 確診8.13萬 3月20日 確診1.91萬

增0.54萬 確診4.70萬

增0.60萬 確診8.13萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（27日）上午，美國共有83836萬餘宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加近1.8萬宗。

相比下，中國最新確診人數為確診8.18萬。

歐洲最重災區意大利，現時一天新增病例亦只有約5000至6000宗，確診人數為8.06萬人。意大利確診人數亦勢快將超越中國。

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美國疫情死亡人數亦突破1200大關，至1209人。385名死者來自紐約州，其中至少281人來自紐約市。紐約州確診人數亦增至3.79萬宗。

佛羅里達州早前已採取非常採施，對來自紐約州，以及鄰近新澤西州、康涅狄格州旅客強制隔離檢疫14日，變相封關。這是美國首次有州份，對美國國內旅客實施強制檢疫。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈（尚在更新，以下數字截至26日上午）：

總數／68572宗／1031死

————————

紐約州／33006宗／366死

新澤西州／4402宗／62死

加利福尼亞州／3023宗／65死

華盛頓州／2593宗／133死

密歇根州／2296宗／43死

佛羅里達州／1952宗／23死

伊利諾伊州／1869宗／19死

馬薩諸塞州／1838宗／15死

路易斯安那州／1795宗／65死

德克薩斯州／1307宗／16死

佐治亞州／1247宗／40死

賓夕法尼亞州／1284宗／15死

科羅拉多州／1086宗／20死

田納西州／916宗／3死

康涅狄格州／875宗／19死

俄亥俄州／704宗／11死

威斯康星州／631宗／7死

北卡羅萊納州／611宗／2死

印第安納州／477宗／14死

馬里蘭州／425宗／4死

南卡羅萊納州／424宗／7死

亞利桑那州／401宗／6死

弗吉尼亞州／397宗／9死

亞拉巴馬州／386宗／1死

密西西比州／377宗／5死

密蘇里州／354宗／8死

猶他州／340宗／1死

內華達州／323宗／6死

明尼蘇達州／286宗／1死

阿肯色州／280宗／2死

俄勒岡州／266宗／10死

首都華盛頓哥倫比亞特區／231宗／3死

肯塔基州／197宗／5死

俄克拉荷馬州／164宗／5死

艾奧瓦州／146宗／1死

緬因州／142宗

愛達荷州／138宗

新罕布什爾州／137宗／1死

堪薩斯州／134宗／3死

羅德島州／132宗

佛蒙特州／125宗／8死

特拉華州／119宗

新墨西哥州／113宗／1死

夏威夷州／95宗

內布拉斯加州／71宗

蒙大拿州／65宗

北達科他州／45宗

懷俄明州／44宗

阿拉斯加／41宗／1死

南達科他州／41宗／1死

西弗吉尼亞州／39宗

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美國領地：

波多黎各／51宗／2死

關島／37宗／1死

美屬維珍群島／17宗

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／28宗／1死

以上數字截至香港時間周四（26日）上午。

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美國確診病例增加迅速，多個州份跟隨加州的做法，頒佈居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果。封城恐怕成為美國新常態，而馬薩諸塞、密歇根州是最新加入的兩個州份。

美國現時頒佈禁足令州份有10個，分別是加州，康涅狄格州、特拉華州、路易斯安那州、伊利諾利州、馬薩諸塞州、密歇根州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州，加起來約佔美國約人口3分1。

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美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

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