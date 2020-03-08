【美國疫情分佈圖】至尊公主號泊三藩市 全美19死

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】病毒擴散近30州 西雅圖紐約加州重災

新型冠狀病毒肺炎美國疫情持續擴大，美國50州約60%染疫，夏威夷也出現新冠肺炎病例。遊輪至尊公主號滯留海上多日後，獲安排到加州三藩市一帶港口泊靠。至尊公主號至少19人已確診新冠肺炎，船上人員需要隔離。美國疫情確診總數突破400，死亡人數增至19人。紐約州、加州、華盛頓西雅圖都有社區爆發，紐約州和加州等頒佈緊急狀態。

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（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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華盛頓郵報統計顯示，截至香港時間周日（8日）早上，美國共有412宗新冠肺炎確診病例，比前一天再次增加約100宗。美國確診病例之中，21人為至尊公主號遊輪乘客，45人為鑽石公主號遊輪返美公民。

19名死者之中，16人來自西岸華盛頓州，2人來自佛羅里達州，其餘1人來自加州。

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至尊公主號成為美國疫情最新難題。加州奧克蘭（Oakland）市議員表示，華府已安排至尊公主號周一（9日）到奧克蘭港泊岸。聯邦和地方政府會合作，將船上人員轉移至醫院和隔離設施，並會優先轉移急需醫療的乘客和船員。

奧克蘭為加州三藩市大灣區城市，與三藩市市中心隔岸相望，並有橋樑連接。至尊公主號上有3300多人。

▲ 至尊公主號獲安排在加州奧克蘭泊岸。奧克蘭與三藩市隔岸相望，並有橋樑連接

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華盛頓州確診人數突破100，至107人，西雅圖市所在地金縣（King County）約佔70%病例。

加州81人確診全美第二。加州重災區為於三藩市以南，聖何塞市相鄰之聖克拉拉市（Santa Clara），市內逾30人確診。洛杉磯是加州另一大病源，確診人數超過10人。

紐約州確診人數則迅速擴大，增至76人。美國最大城市紐約市也是新冠肺炎社區爆發地。紐約市，以及當地以北韋斯切斯特縣（Westchester County）合計病例約70宗。

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新冠肺炎美國疫情分佈：

華盛頓州／107宗／16死

加利福尼亞州／81宗／1死

紐約州／76宗

德克薩斯州／9宗

佛羅里達州／8宗／2死

科羅拉多州／8宗

馬薩諸塞州／7宗

俄勒岡州／7宗

佐治亞州／6宗

伊利諾伊州／6宗

亞利桑那州／5宗

新澤西州／4宗

馬里蘭州／3宗

羅德島州／3宗

康涅狄格州／2宗

內華達州／2宗

新罕布什爾州／2宗

北卡羅萊納州／2宗

賓夕法尼亞州／2宗

南卡羅萊納州／2宗

夏威夷州／1宗

印第安納州／1宗

肯塔基州／1宗

明尼蘇達州／1宗

內布拉斯加州／1宗

俄克拉荷馬州／1宗

田納西州／1宗

猶他州／1宗

威斯康星州／1宗

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鑽石公主號遊輪／45宗

至尊公主號遊輪／21宗

總數：29州／412宗／19死

以上數字截至香港時間周日（8日）上午。

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美國疫情變得嚴重下，美國上周解除病毒測試限制，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。

美國副總統彭斯稱，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。

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