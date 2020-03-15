【美國疫情分佈圖】美屬波多黎各失守 全國確診迫近3000

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情持續惡化。美國疫情確診人數迫近3000，更已擴至49州。美國入境禁令擴大至英國愛爾蘭，大批美國公民由歐洲湧回國，機場入境人龍十分長。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
【美國疫情】入境禁令擴大至英國愛爾蘭 美國機場大混亂
全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（15日）傍晚，美國共有2827宗新冠肺炎確診病例，包括遊輪鑽石公主號46宗、至尊公主號22宗。
美國疫情擴至49州，現在只剩西弗吉尼亞未有疫情。死亡人數增至59人，其中40人來自西岸華盛頓州。
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美國疫情重災區西岸華盛頓州、加州新冠肺炎確診人數達1131，佔美國本土感染個案（不包括遊輪乘客）40%。
美國疫情在東岸也出現重災區，紐約州確診人數超越加州全美第二，紐約市更出現社區爆發。東岸另一大城市波士頓所屬州份，馬薩諸塞州病例亦升至123宗，全美第四嚴重。
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▲ 美國新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色州份確診至少100宗；紅色至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 華盛頓州／607宗／40死
- 紐約州／524宗／2死
- 加利福尼亞州／377宗／5死
- 馬薩諸塞州／123宗
- 科羅拉多州／102宗／1死
- 路易斯安那州／77宗／1死
- 佛羅里達州／71宗／4死
- 新澤西州／69宗／1死
- 伊利諾伊州／66宗
- 佐治亞州／66宗／1死
- 德克薩斯州／62宗
- 賓夕法尼亞州／47宗
- 弗吉尼亞州／46宗／1死
- 俄勒岡州／35宗／1死
- 密歇根州／33宗
- 田納西州／32宗
- 內布拉斯加州／31宗
- 威斯康星州／27宗
- 馬里蘭州／27宗
- 俄亥俄州／26宗
- 北卡羅萊納州／23宗
- 明尼蘇達州／21宗
- 羅德島州／20宗
- 內華達州／20宗
- 康涅狄格州／20宗
- 南卡羅萊納州／19宗
- 肯塔基州／18宗
- 艾奧瓦州／18宗
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／16宗
- 印第安納州／15宗
- 新墨西哥州／13宗
- 亞利桑那州／12宗
- 阿肯色州／12宗
- 猶他州／9宗
- 南達科他州／9宗／1死
- 堪薩斯州／8宗／1死
- 新罕布什爾州／7宗
- 密西西比州／6宗
- 亞拉巴馬州／6宗
- 蒙大拿州／6宗
- 密蘇里州／5宗
- 佛蒙特州／5宗
- 俄克拉荷馬州／4宗
- 特拉華州／4宗
- 緬因州／3宗
- 夏威夷州／2宗
- 懷俄明州／2宗
- 愛達荷州／2宗
- 北達科他州／1宗
- 阿拉斯加／1宗
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- 美屬波多黎各／4宗
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- 鑽石公主號遊輪／46宗
- 至尊公主號遊輪／22宗
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- 本地總數／49州／2827宗／59死
以上數字截至香港時間周日（15日）傍晚。
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紐約州新冠肺炎病例增至524宗，紐約市，以及市北之韋斯特切斯特縣（Westchester County）都出現社區爆發。韋斯特切斯特縣有病人在紐約市曼哈頓上班，使兩地出現社區爆發。紐約州長島地區亦有病例。
紐約州和紐約市政府都呼籲民眾遠離人群，避免乘搭擠擁的地鐵和巴士，以另類交通方式出行。
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至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號上有逾3500人，已接受病毒測試乘客只有45人。美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有22人確診。
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