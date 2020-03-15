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【美國疫情分佈圖】美屬波多黎各失守 全國確診迫近3000

環球社會熱點 20:07 2020/03/15

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診破1300 封關歐洲30日

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情持續惡化。美國疫情確診人數迫近3000，更已擴至49州。美國入境禁令擴大至英國愛爾蘭，大批美國公民由歐洲湧回國，機場入境人龍十分長。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

【美國疫情】入境禁令擴大至英國愛爾蘭 美國機場大混亂

全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（15日）傍晚，美國共有2827宗新冠肺炎確診病例，包括遊輪鑽石公主號46宗、至尊公主號22宗。

美國疫情擴至49州，現在只剩西弗吉尼亞未有疫情。死亡人數增至59人，其中40人來自西岸華盛頓州。

【全球大流行】美頒全國緊急令抗疫 聯邦政府擬500億美元紓民困

【美國疫情】美國進入緊急狀態 斯塔福德法是甚麼？

美國疫情重災區西岸華盛頓州、加州新冠肺炎確診人數達1131，佔美國本土感染個案（不包括遊輪乘客）40%。

美國疫情在東岸也出現重災區，紐約州確診人數超越加州全美第二，紐約市更出現社區爆發。東岸另一大城市波士頓所屬州份，馬薩諸塞州病例亦升至123宗，全美第四嚴重。

德國死亡率奇低之謎 1500確診僅2死

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美國新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色州份確診至少100宗；紅色至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

【美國緊急狀態】國家隊出手 特朗普宣布增購戰略石油儲備

意大利死亡率為何高過湖北 南韓極低

新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 華盛頓州／607宗／40死
  • 紐約州／524宗／2死
  • 加利福尼亞州／377宗／5死
  • 馬薩諸塞州／123宗
  • 科羅拉多州／102宗／1死
  • 路易斯安那州／77宗／1死
  • 佛羅里達州／71宗／4死
  • 新澤西州／69宗／1死
  • 伊利諾伊州／66宗
  • 佐治亞州／66宗／1死
  • 德克薩斯州／62宗
  • 賓夕法尼亞州／47宗
  • 弗吉尼亞州／46宗／1死
  • 俄勒岡州／35宗／1死
  • 密歇根州／33宗
  • 田納西州／32宗
  • 內布拉斯加州／31宗
  • 威斯康星州／27宗
  • 馬里蘭州／27宗
  • 俄亥俄州／26宗
  • 北卡羅萊納州／23宗
  • 明尼蘇達州／21宗
  • 羅德島州／20宗
  • 內華達州／20宗
  • 康涅狄格州／20宗
  • 南卡羅萊納州／19宗
  • 肯塔基州／18宗
  • 艾奧瓦州／18宗
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／16宗
  • 印第安納州／15宗
  • 新墨西哥州／13宗
  • 亞利桑那州／12宗
  • 阿肯色州／12宗
  • 猶他州／9宗
  • 南達科他州／9宗／1死
  • 堪薩斯州／8宗／1死
  • 新罕布什爾州／7宗
  • 密西西比州／6宗
  • 亞拉巴馬州／6宗
  • 蒙大拿州／6宗
  • 密蘇里州／5宗
  • 佛蒙特州／5宗
  • 俄克拉荷馬州／4宗
  • 特拉華州／4宗
  • 緬因州／3宗
  • 夏威夷州／2宗
  • 懷俄明州／2宗
  • 愛達荷州／2宗
  • 北達科他州／1宗
  • 阿拉斯加／1宗
  • ————————
  • 美屬波多黎各／4宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／46宗
  • 至尊公主號遊輪／22宗
  • ————————
  • 本地總數／49州／2827宗／59死

以上數字截至香港時間周日（15日）傍晚。

美國確診何以這般低 疾控中心只測試1583人

【意大利疫情】醫院主管澄清 沒有任由病人死去

紐約州新冠肺炎病例增至524宗，紐約市，以及市北之韋斯特切斯特縣（Westchester County）都出現社區爆發。韋斯特切斯特縣有病人在紐約市曼哈頓上班，使兩地出現社區爆發。紐約州長島地區亦有病例。

紐約州和紐約市政府都呼籲民眾遠離人群，避免乘搭擠擁的地鐵和巴士，以另類交通方式出行。

【新冠肺炎】中招個肺會點？ 澳洲呼吸科醫生詳盡拆解

白宮堅稱 特朗普不需病毒測試

至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號上有逾3500人，已接受病毒測試乘客只有45人。美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有22人確診。

【全球大流行】確診名人一覽 巴西總統博爾索納羅也中招

至尊公主號泊三藩市 乘客往空軍基地隔離

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