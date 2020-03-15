【美國疫情分佈圖】美屬波多黎各失守 全國確診迫近3000

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診破1300 封關歐洲30日

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情持續惡化。美國疫情確診人數迫近3000，更已擴至49州。美國入境禁令擴大至英國愛爾蘭，大批美國公民由歐洲湧回國，機場入境人龍十分長。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

【美國疫情】入境禁令擴大至英國愛爾蘭 美國機場大混亂

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（15日）傍晚，美國共有2827宗新冠肺炎確診病例，包括遊輪鑽石公主號46宗、至尊公主號22宗。

美國疫情擴至49州，現在只剩西弗吉尼亞未有疫情。死亡人數增至59人，其中40人來自西岸華盛頓州。

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美國疫情重災區西岸華盛頓州、加州新冠肺炎確診人數達1131，佔美國本土感染個案（不包括遊輪乘客）40%。

美國疫情在東岸也出現重災區，紐約州確診人數超越加州全美第二，紐約市更出現社區爆發。東岸另一大城市波士頓所屬州份，馬薩諸塞州病例亦升至123宗，全美第四嚴重。

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▲ 美國新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色州份確診至少100宗；紅色至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

華盛頓州／607宗／40死

紐約州／524宗／2死

加利福尼亞州／377宗／5死

馬薩諸塞州／123宗

科羅拉多州／102宗／1死

路易斯安那州／77宗／1死

佛羅里達州／71宗／4死

新澤西州／69宗／1死

伊利諾伊州／66宗

佐治亞州／66宗／1死

德克薩斯州／62宗

賓夕法尼亞州／47宗

弗吉尼亞州／46宗／1死

俄勒岡州／35宗／1死

密歇根州／33宗

田納西州／32宗

內布拉斯加州／31宗

威斯康星州／27宗

馬里蘭州／27宗

俄亥俄州／26宗

北卡羅萊納州／23宗

明尼蘇達州／21宗

羅德島州／20宗

內華達州／20宗

康涅狄格州／20宗

南卡羅萊納州／19宗

肯塔基州／18宗

艾奧瓦州／18宗

首都華盛頓哥倫比亞特區／16宗

印第安納州／15宗

新墨西哥州／13宗

亞利桑那州／12宗

阿肯色州／12宗

猶他州／9宗

南達科他州／9宗／1死

堪薩斯州／8宗／1死

新罕布什爾州／7宗

密西西比州／6宗

亞拉巴馬州／6宗

蒙大拿州／6宗

密蘇里州／5宗

佛蒙特州／5宗

俄克拉荷馬州／4宗

特拉華州／4宗

緬因州／3宗

夏威夷州／2宗

懷俄明州／2宗

愛達荷州／2宗

北達科他州／1宗

阿拉斯加／1宗

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美屬波多黎各／4宗

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鑽石公主號遊輪／46宗

至尊公主號遊輪／22宗

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本地總數／49州／2827宗／59死

以上數字截至香港時間周日（15日）傍晚。

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紐約州新冠肺炎病例增至524宗，紐約市，以及市北之韋斯特切斯特縣（Westchester County）都出現社區爆發。韋斯特切斯特縣有病人在紐約市曼哈頓上班，使兩地出現社區爆發。紐約州長島地區亦有病例。

紐約州和紐約市政府都呼籲民眾遠離人群，避免乘搭擠擁的地鐵和巴士，以另類交通方式出行。

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至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號上有逾3500人，已接受病毒測試乘客只有45人。美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有22人確診。

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