【美國疫情分佈圖】紐約超越西岸140確診 全美26死

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間10:00）
新型冠狀病毒肺炎美國疫情惡化。疫情擴至美國35州，佔50州70%。紐約州新冠肺炎確診人數超越西岸華盛頓州、加州，達140多人。紐約州成為美國疫情最嚴重州份，而美國疫情確診總人數突破600，並再多4人死亡，令死亡人數增至26。美國疫情已知病例死亡率逾4%，超越世界其他不少疫區，反映美國患上新冠肺炎實際人數可能遠多於確診人數。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
綜合美國傳媒報道，以及約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據，截至香港時間周二（10日）上午，美國共有605宗新冠肺炎確診病例，包括遊輪鑽石公主號45例、至尊公主號21例。
美國疫情死亡人數增至26，最新4名死者3人來自華盛頓州，其餘1人來自加州。
紐約州新冠肺炎病例增至142宗，當中近20宗來自紐約市、近100宗則來自紐約市以北韋斯特切斯特縣（Westchester County）。韋斯特切斯特縣有病人在紐約市曼哈頓上班，使兩地出現社區爆發。紐約州長島地區亦有病例。
紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，韋斯特切斯特縣新羅謝爾（New Rochelle）市是疫情熱點，當地學校可能目前已經關閉，有可能維時數周。科莫與紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）都呼籲民眾遠離人群，避免乘搭擠擁的地鐵和巴士，以另類交通方式出行。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周二（10日）上午。
另一方面，遊輪至尊公主號成為美國疫情另一難題。至尊公主號周一（9日）到加州三藩市對面奧克蘭港泊岸。聯邦和地方政府合作，將船上人員轉移至醫院和隔離設施。
至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號早前遭加州政府拒絕泊岸，美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有21人確診，當中包括19名船員和2名乘客。
至尊公主號上有3300多人，已接受病毒測試乘客只有45人。奧克蘭為加州三藩市大灣區城市，與三藩市市中心隔岸相望，並有橋樑連接。
美國疫情變得嚴重下，美國上周解除病毒測試限制，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。
美國副總統彭斯稱，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。