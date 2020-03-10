【美國疫情分佈圖】紐約超越西岸140確診 全美26死

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】紐約超越西岸140確診 全美最重災

新型冠狀病毒肺炎美國疫情惡化。疫情擴至美國35州，佔50州70%。紐約州新冠肺炎確診人數超越西岸華盛頓州、加州，達140多人。紐約州成為美國疫情最嚴重州份，而美國疫情確診總人數突破600，並再多4人死亡，令死亡人數增至26。美國疫情已知病例死亡率逾4%，超越世界其他不少疫區，反映美國患上新冠肺炎實際人數可能遠多於確診人數。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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綜合美國傳媒報道，以及約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據，截至香港時間周二（10日）上午，美國共有605宗新冠肺炎確診病例，包括遊輪鑽石公主號45例、至尊公主號21例。

美國疫情死亡人數增至26，最新4名死者3人來自華盛頓州，其餘1人來自加州。

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紐約州新冠肺炎病例增至142宗，當中近20宗來自紐約市、近100宗則來自紐約市以北韋斯特切斯特縣（Westchester County）。韋斯特切斯特縣有病人在紐約市曼哈頓上班，使兩地出現社區爆發。紐約州長島地區亦有病例。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，韋斯特切斯特縣新羅謝爾（New Rochelle）市是疫情熱點，當地學校可能目前已經關閉，有可能維時數周。科莫與紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）都呼籲民眾遠離人群，避免乘搭擠擁的地鐵和巴士，以另類交通方式出行。

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▲ 美國新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色州份確診至少100宗；紅色至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

紐約州／142宗

華盛頓州／128宗／22死

加利福尼亞州／104宗／2死

馬薩諸塞州／24宗

佛羅里達州／14宗／2死

俄勒岡州／14宗

德克薩斯州／14宗

佐治亞州／14宗

科羅拉多州／8宗

伊利諾伊州／7宗

賓夕法尼亞州／7宗

南卡羅萊納州／6宗

亞利桑那州／5宗

馬里蘭州／5宗

新罕布什爾州／5宗

新澤西州／5宗

肯塔基州／4宗

內華達州／4宗

印第安納州／3宗

艾奧瓦州／3宗

內布拉斯加州／3宗

羅德島州／3宗

田納西州／3宗

首都華盛頓哥倫比亞特區／2宗

夏威夷州／2宗

明尼蘇達州／2宗

北卡羅萊納州／2宗

弗吉尼亞州／2宗

康涅狄格州／1宗

堪薩斯州／1宗

路易斯安那州／1宗

密蘇里州／1宗

俄克拉荷馬州／1宗

猶他州／1宗

佛蒙特州／1宗

威斯康星州／1宗

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鑽石公主號遊輪／45宗

至尊公主號遊輪／21宗

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總數／605宗／26死

以上數字截至香港時間周二（10日）上午。

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另一方面，遊輪至尊公主號成為美國疫情另一難題。至尊公主號周一（9日）到加州三藩市對面奧克蘭港泊岸。聯邦和地方政府合作，將船上人員轉移至醫院和隔離設施。

至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號早前遭加州政府拒絕泊岸，美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有21人確診，當中包括19名船員和2名乘客。

至尊公主號上有3300多人，已接受病毒測試乘客只有45人。奧克蘭為加州三藩市大灣區城市，與三藩市市中心隔岸相望，並有橋樑連接。

▲ 至尊公主號獲安排在加州奧克蘭泊岸。奧克蘭與三藩市隔岸相望，並有橋樑連接

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美國疫情變得嚴重下，美國上周解除病毒測試限制，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。

美國副總統彭斯稱，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。