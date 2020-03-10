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【美國疫情分佈圖】紐約超越西岸140確診 全美26死

環球社會熱點 10:40 2020/03/10

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】紐約超越西岸140確診 全美最重災

新型冠狀病毒肺炎美國疫情惡化。疫情擴至美國35州，佔50州70%。紐約州新冠肺炎確診人數超越西岸華盛頓州、加州，達140多人。紐約州成為美國疫情最嚴重州份，而美國疫情確診總人數突破600，並再多4人死亡，令死亡人數增至26。美國疫情已知病例死亡率逾4%，超越世界其他不少疫區，反映美國患上新冠肺炎實際人數可能遠多於確診人數。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

【歐洲疫情分佈】意大利1600萬人封城 確診續破紀錄

綜合美國傳媒報道，以及約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據，截至香港時間周二（10日）上午，美國共有605宗新冠肺炎確診病例，包括遊輪鑽石公主號45例、至尊公主號21例。

美國疫情死亡人數增至26，最新4名死者3人來自華盛頓州，其餘1人來自加州。

美國確診何以這般低 疾控中心只測試1583人

美國傳染病專家：不排除封城 勿坐遊輪

紐約州新冠肺炎病例增至142宗，當中近20宗來自紐約市、近100宗則來自紐約市以北韋斯特切斯特縣（Westchester County）。韋斯特切斯特縣有病人在紐約市曼哈頓上班，使兩地出現社區爆發。紐約州長島地區亦有病例。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）表示，韋斯特切斯特縣新羅謝爾（New Rochelle）市是疫情熱點，當地學校可能目前已經關閉，有可能維時數周。科莫與紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）都呼籲民眾遠離人群，避免乘搭擠擁的地鐵和巴士，以另類交通方式出行。

【日本疫情分佈】日航空姐確診 擬全國緊急狀態

美國新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色州份確診至少100宗；紅色至少10宗；橙色至少5宗；黃色至少1宗

無視世衛定性 德國宣布全球大瘟疫

新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 紐約州／142宗
  • 華盛頓州／128宗／22死
  • 加利福尼亞州／104宗／2死
  • 馬薩諸塞州／24宗
  • 佛羅里達州／14宗／2死
  • 俄勒岡州／14宗
  • 德克薩斯州／14宗
  • 佐治亞州／14宗
  • 科羅拉多州／8宗
  • 伊利諾伊州／7宗
  • 賓夕法尼亞州／7宗
  • 南卡羅萊納州／6宗
  • 亞利桑那州／5宗
  • 馬里蘭州／5宗
  • 新罕布什爾州／5宗
  • 新澤西州／5宗
  • 肯塔基州／4宗
  • 內華達州／4宗
  • 印第安納州／3宗
  • 艾奧瓦州／3宗
  • 內布拉斯加州／3宗
  • 羅德島州／3宗
  • 田納西州／3宗
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／2宗
  • 夏威夷州／2宗
  • 明尼蘇達州／2宗
  • 北卡羅萊納州／2宗
  • 弗吉尼亞州／2宗
  • 康涅狄格州／1宗
  • 堪薩斯州／1宗
  • 路易斯安那州／1宗
  • 密蘇里州／1宗
  • 俄克拉荷馬州／1宗
  • 猶他州／1宗
  • 佛蒙特州／1宗
  • 威斯康星州／1宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／45宗
  • 至尊公主號遊輪／21宗
  • ————————
  • 總數／605宗／26死

以上數字截至香港時間周二（10日）上午。

副總統彭斯、國務卿蓬佩奧 曾與兩患者同場

另一方面，遊輪至尊公主號成為美國疫情另一難題。至尊公主號周一（9日）到加州三藩市對面奧克蘭港泊岸。聯邦和地方政府合作，將船上人員轉移至醫院和隔離設施。

至尊公主號與鑽石公主號同由公主遊輪公司經營。至尊公主號早前遭加州政府拒絕泊岸，美國疾控中心其後為船上部分人做病毒測試，結果已有21人確診，當中包括19名船員和2名乘客。

至尊公主號上有3300多人，已接受病毒測試乘客只有45人。奧克蘭為加州三藩市大灣區城市，與三藩市市中心隔岸相望，並有橋樑連接。

至尊公主號獲安排在加州奧克蘭泊岸。奧克蘭與三藩市隔岸相望，並有橋樑連接

美國末日主義者籲買槍 囤積3年糧草日用品

美國疫情變得嚴重下，美國上周解除病毒測試限制，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。

美國副總統彭斯稱，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。

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