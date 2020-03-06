【美國疫情分佈圖】紐約社區大爆發 40%州份染疫

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【日本疫情】日企引進中國AI系統 助診斷新冠肺炎
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）美國疫情擴大，再有多個失守州份，新冠肺炎疫情遍佈美國逾40%州份。紐約州更出現社區爆發，紐約州確診個案大增至23宗，並涉及美國最大城市紐約市。美國疫情死亡人數增至12人，新冠肺炎病例升至逾230宗。美國政府宣佈擴大病毒測試計劃，容許擔心自己染病人士接受病毒測試。
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（6日）上午，美國共有233宗新冠肺炎確診病例，比周四晚激增約70宗。美國確診病例之中，45人為鑽石公主號遊輪返美公民。
紐約州確診人數，兩天內由1宗猛增至23宗，紐約當局證實疫情出現社區傳播。紐約市以北韋斯切斯特縣（Westchester County）有18宗確診病例，當地一名50多歲男居民確診，他在紐約市曼哈頓一律師樓工作，現時留院情況嚴重。
紐約市確診人數也由1人增至4人，接壤皇后縣（Queens County）亦有1宗確診病例。紐約州是為繼華盛頓州、加州之後，美國疫情第三嚴重州份。
華盛頓州與加州疫情繼續惡化。華盛頓州確診人數增至75人，其中51人來自西雅圖市所在地金縣（King County）。金縣一所護老院疑為疫情爆發點，但當局暫不清楚病毒如何傳播到社區。
金縣也再多1名病人死亡，使美國疫情死亡人數增至12。12死者中11人都來自華盛頓州，其餘1人來自加州。
加州死曾坐遊輪至尊公主號。加州限制至尊公主號泊岸，美國疫控中心安排船上部分人員首先接受病毒測試。
加州政府亦頒佈緊急狀態抗疫。州內確診增至51人，其中聖何塞市相鄰聖克拉拉市（Santa Clara）佔20人、洛杉磯市佔11人。
美國東北愈來愈多州份出現病例，繼馬薩諸塞、新罕布什爾、羅德島及紐約州後，新澤西、馬里蘭州亦出現首批病例。
南部田納西州、西部科羅拉多、內華達州也最新染疫。美國50州之中，疫情州份增至21個，超過40%。
新冠肺炎美國疫情分佈：
以上數字截至香港時間周五（6日）上午。
美國疫情變得嚴重下，美國解除病毒測試限制。美國副總統彭斯早前宣佈，美國疾控中心會發佈新指引，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。
彭斯亦坦言，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。
美國特朗普政府強調，新冠肺炎對公眾風險仍低，但病毒可經人與人接觸傳播，疫情或會改變走向大爆發。