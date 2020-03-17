【美國疫情分佈圖】紐約確診迫近1000 特朗普：天佑美國！

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診破3700 僅剩1州無病 阿拉斯加都已中招

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國。美國50州之中，只剩西弗吉尼亞州未有疫情。美國新冠肺炎疫情確診人數升至超過4600，至今85人死亡。美國總統特朗普公布一系列防疫新指引，並指美國經濟受疫情拖累，可能正陷入衰退。他周一（16日）Twitter發文稱：

天佑美國！（God Bless the USA!）

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（17日）早上，美國共有4632宗新冠肺炎確診病例。美國疫情死亡人數增至85人，其中48人來自西岸華盛頓州。

美國疫情擴至49州，現在只剩西弗吉尼亞未有疫情。美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

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除了重災區華盛頓州、紐約州及加州，馬薩諸塞州、佛羅里達州、科羅拉多州、佐治亞州、路易斯安那州、新澤西州、伊利諾伊州都有超過100宗以上確診病例。

疫情引起美國民眾恐慌，沃爾瑪等大型商店出現搶購潮。美國總統特朗普嘗試派定心丸，呼籲美國人「放鬆」，不要囤積物資。

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美國入境禁令亦由歐洲大陸，擴大至英國及愛爾蘭。大批美國公民由歐洲湧回國，美國機場入境大排長龍。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。深紅色州份確診至少500宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

紐約州／967宗／10死

華盛頓州／904宗／48死

加利福尼亞州／577宗／7死

馬薩諸塞州／197宗

新澤西州／178宗／2死

科羅拉多州／160宗／1死

佛羅里達州／155宗／5死

路易斯安那州／136宗／3死

佐治亞州／121宗／1死

伊利諾伊州／105宗

德克薩斯州／85宗

賓夕法尼亞州／77宗

明尼蘇達州／54宗

密歇根州／53宗

田納西州／52宗

俄亥俄州／50宗

弗吉尼亞州／49宗／1死

威斯康星州／47宗

內華達州／45宗／1死

馬里蘭州／41宗

俄勒岡州／39宗／1死

猶他州／39宗

北卡羅萊納州／38宗

南卡羅萊納州／33宗／1死

康涅狄格州／30宗

亞拉巴馬州／29宗

印第安納州／25宗／1死

艾奧瓦州／23宗

阿肯色州／22宗

首都華盛頓哥倫比亞特區／22宗

肯塔基州／21宗／1死

羅德島州／21宗

亞利桑那州／18宗

內布拉斯加州／18宗

緬因州／17宗

新罕布什爾州／17宗

新墨西哥州／17宗

密西西比州／13宗

佛蒙特州／12宗

堪薩斯州／11宗／1死

俄克拉荷馬州／10宗

南達科他州／10宗／1死

特拉華州／8宗

夏威夷州／7宗

蒙大拿州／7宗

密蘇里州／6宗

愛達荷州／5宗

懷俄明州／3宗

阿拉斯加／1宗

北達科他州／1宗

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美國領地：

波多黎各／5宗

關島／3宗

美屬維珍群島／1宗

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鑽石公主號遊輪／46宗

至尊公主號遊輪／21宗

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本地總數／49州／4632宗／85死

以上數字截至香港時間周二（17日）上午。

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