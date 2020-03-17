【美國疫情分佈圖】紐約確診迫近1000 特朗普：天佑美國！

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國。美國50州之中，只剩西弗吉尼亞州未有疫情。美國新冠肺炎疫情確診人數升至超過4600，至今85人死亡。美國總統特朗普公布一系列防疫新指引，並指美國經濟受疫情拖累，可能正陷入衰退。他周一（16日）Twitter發文稱：
天佑美國！（God Bless the USA!）
（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）
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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（17日）早上，美國共有4632宗新冠肺炎確診病例。美國疫情死亡人數增至85人，其中48人來自西岸華盛頓州。
美國疫情擴至49州，現在只剩西弗吉尼亞未有疫情。美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。
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除了重災區華盛頓州、紐約州及加州，馬薩諸塞州、佛羅里達州、科羅拉多州、佐治亞州、路易斯安那州、新澤西州、伊利諾伊州都有超過100宗以上確診病例。
疫情引起美國民眾恐慌，沃爾瑪等大型商店出現搶購潮。美國總統特朗普嘗試派定心丸，呼籲美國人「放鬆」，不要囤積物資。
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美國入境禁令亦由歐洲大陸，擴大至英國及愛爾蘭。大批美國公民由歐洲湧回國，美國機場入境大排長龍。
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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。深紅色州份確診至少500宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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新冠肺炎美國疫情分佈：
- 紐約州／967宗／10死
- 華盛頓州／904宗／48死
- 加利福尼亞州／577宗／7死
- 馬薩諸塞州／197宗
- 新澤西州／178宗／2死
- 科羅拉多州／160宗／1死
- 佛羅里達州／155宗／5死
- 路易斯安那州／136宗／3死
- 佐治亞州／121宗／1死
- 伊利諾伊州／105宗
- 德克薩斯州／85宗
- 賓夕法尼亞州／77宗
- 明尼蘇達州／54宗
- 密歇根州／53宗
- 田納西州／52宗
- 俄亥俄州／50宗
- 弗吉尼亞州／49宗／1死
- 威斯康星州／47宗
- 內華達州／45宗／1死
- 馬里蘭州／41宗
- 俄勒岡州／39宗／1死
- 猶他州／39宗
- 北卡羅萊納州／38宗
- 南卡羅萊納州／33宗／1死
- 康涅狄格州／30宗
- 亞拉巴馬州／29宗
- 印第安納州／25宗／1死
- 艾奧瓦州／23宗
- 阿肯色州／22宗
- 首都華盛頓哥倫比亞特區／22宗
- 肯塔基州／21宗／1死
- 羅德島州／21宗
- 亞利桑那州／18宗
- 內布拉斯加州／18宗
- 緬因州／17宗
- 新罕布什爾州／17宗
- 新墨西哥州／17宗
- 密西西比州／13宗
- 佛蒙特州／12宗
- 堪薩斯州／11宗／1死
- 俄克拉荷馬州／10宗
- 南達科他州／10宗／1死
- 特拉華州／8宗
- 夏威夷州／7宗
- 蒙大拿州／7宗
- 密蘇里州／6宗
- 愛達荷州／5宗
- 懷俄明州／3宗
- 阿拉斯加／1宗
- 北達科他州／1宗
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- 美國領地：
- 波多黎各／5宗
- 關島／3宗
- 美屬維珍群島／1宗
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- 鑽石公主號遊輪／46宗
- 至尊公主號遊輪／21宗
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- 本地總數／49州／4632宗／85死
以上數字截至香港時間周二（17日）上午。
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