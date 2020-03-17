  • 20°C
香港時間 : 2020317日 (二) 11:59
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美國疫情分佈圖】紐約確診迫近1000 特朗普：天佑美國！

環球社會熱點 11:29 2020/03/17

分享：

【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國確診破3700 僅剩1州無病 阿拉斯加都已中招

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國。美國50州之中，只剩西弗吉尼亞州未有疫情。美國新冠肺炎疫情確診人數升至超過4600，至今85人死亡。美國總統特朗普公布一系列防疫新指引，並指美國經濟受疫情拖累，可能正陷入衰退。他周一（16日）Twitter發文稱：

天佑美國！（God Bless the USA!）

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

減息1厘再嚇怕市場 美股期指挫5%跌停

減息為何等不了本周議息：疫情爆發超乎意料

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周二（17日）早上，美國共有4632宗新冠肺炎確診病例。美國疫情死亡人數增至85人，其中48人來自西岸華盛頓州。

美國疫情擴至49州，現在只剩西弗吉尼亞未有疫情。美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

紐約公立學校關閉 110萬名學生停課

民眾瘋狂掃貨囤積 沃爾瑪營業時間縮短

除了重災區華盛頓州、紐約州及加州，馬薩諸塞州、佛羅里達州、科羅拉多州、佐治亞州、路易斯安那州、新澤西州、伊利諾伊州都有超過100宗以上確診病例。

疫情引起美國民眾恐慌，沃爾瑪等大型商店出現搶購潮。美國總統特朗普嘗試派定心丸，呼籲美國人「放鬆」，不要囤積物資。

特朗普籲國民放鬆 而非囤積食物

美國入境禁令亦由歐洲大陸，擴大至英國及愛爾蘭。大批美國公民由歐洲湧回國，美國機場入境大排長龍。

美國入境禁令擴大至英國愛爾蘭 機場大混亂

【歐洲疫情地圖】歐盟封關30日 法國搶閘宣佈

新冠肺炎美國疫情分佈圖。深紅色州份確診至少500宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【日本疫情分佈】愛知縣死亡超北海道 名古屋淪疫區

美國緊急狀態抗疫 擬斥500億美元紓困

新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 紐約州／967宗／10死
  • 華盛頓州／904宗／48死
  • 加利福尼亞州／577宗／7死
  • 馬薩諸塞州／197宗
  • 新澤西州／178宗／2死
  • 科羅拉多州／160宗／1死
  • 佛羅里達州／155宗／5死
  • 路易斯安那州／136宗／3死
  • 佐治亞州／121宗／1死
  • 伊利諾伊州／105宗
  • 德克薩斯州／85宗
  • 賓夕法尼亞州／77宗
  • 明尼蘇達州／54宗
  • 密歇根州／53宗
  • 田納西州／52宗
  • 俄亥俄州／50宗
  • 弗吉尼亞州／49宗／1死
  • 威斯康星州／47宗
  • 內華達州／45宗／1死
  • 馬里蘭州／41宗
  • 俄勒岡州／39宗／1死
  • 猶他州／39宗
  • 北卡羅萊納州／38宗
  • 南卡羅萊納州／33宗／1死
  • 康涅狄格州／30宗
  • 亞拉巴馬州／29宗
  • 印第安納州／25宗／1死
  • 艾奧瓦州／23宗
  • 阿肯色州／22宗
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／22宗
  • 肯塔基州／21宗／1死
  • 羅德島州／21宗
  • 亞利桑那州／18宗
  • 內布拉斯加州／18宗
  • 緬因州／17宗
  • 新罕布什爾州／17宗
  • 新墨西哥州／17宗
  • 密西西比州／13宗
  • 佛蒙特州／12宗
  • 堪薩斯州／11宗／1死
  • 俄克拉荷馬州／10宗
  • 南達科他州／10宗／1死
  • 特拉華州／8宗
  • 夏威夷州／7宗
  • 蒙大拿州／7宗
  • 密蘇里州／6宗
  • 愛達荷州／5宗
  • 懷俄明州／3宗
  • 阿拉斯加／1宗
  • 北達科他州／1宗
  • ————————
  • 美國領地：
  • 波多黎各／5宗
  • 關島／3宗
  • 美屬維珍群島／1宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／46宗
  • 至尊公主號遊輪／21宗
  • ————————
  • 本地總數／49州／4632宗／85死

以上數字截至香港時間周二（17日）上午。

全球確診名人一覽 巴西總統博爾索納羅也中招

中招個肺會點？ 澳洲呼吸科醫生詳盡拆解

全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？

相關文章

【美國疫情】民眾瘋狂掃貨囤積 沃爾瑪營業時間縮短
2020/03/16
【美國疫情】民眾瘋狂掃貨囤積 沃爾瑪營業時間縮短
【美國疫情】紐約公立學校關閉 110萬名學生停課
2020/03/16
【美國疫情】紐約公立學校關閉 110萬名學生停課
北歐航空疫情下臨時裁員90% 1萬人受影響
2020/03/16
北歐航空疫情下臨時裁員90% 1萬人受影響
【歐洲疫情地圖】歐盟封關30日法國搶閘宣佈 料周二生效
今日
【歐洲疫情地圖】歐盟封關30日法國搶閘宣佈 料周二生效
【日本疫情分佈圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪疫區
2020/03/16
【日本疫情分佈圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪疫區
疫情 傳染病 美國 加利福尼亞 紐約州 冠狀病毒 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎

上一篇文章

特朗普：美國或經濟衰退 疫情後將錄龐大增長

下一篇文章

【歐洲疫情地圖】歐盟封關30日法國搶閘宣佈 料周二生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月17日 時間11:00）
【加拿大疫情分佈圖】80%省分失守 全國逾400確診
【加拿大疫情分佈圖】80%省分失守 全國逾400確診
【美國疫情分佈圖】紐約確診迫近1000 特朗普：天佑美國！
【美國疫情分佈圖】紐約確診迫近1000 特朗普：天佑美國！
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【日本疫情分佈圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪疫區
【日本疫情分佈圖】愛知縣12死超北海道 名古屋淪疫區
【歐洲疫情地圖】歐盟封關30日法國搶閘宣佈 料周二生效
【歐洲疫情地圖】歐盟封關30日法國搶閘宣佈 料周二生效