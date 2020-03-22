【美國疫情分佈圖】紐約確診破萬 全美340死

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國50州全部失守 紐約淪美國疫情最重災區

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國50州。美國加強檢測下，新冠肺炎確診人數也迅速增加，累計已增至逾２.6萬宗。紐約州確診數字突破1萬，遠遠拋離最接近州份多倍，成為美國疫情絕對重災區。繼加州以家居禁足令「封州」後，紐約州和伊利諾利州亦跟隨，新澤西州也正就此研究。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

加州紐約接踵來 居家令將成美國新常態

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周日（22日）下午，美國共有26747宗新冠肺炎確診病例，比前一天同時段增加約7000宗。美國疫情再增約80死，死亡人數升至340人。

紐約州疫情極其嚴重，確診數字升至12315，死亡人數也增至76。相比下，美國疫情第二嚴重州份華盛頓州，至今有1793人確診，死亡則有94人。

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隨著確診病例增加迅速，紐約州和芝加哥所在的伊利諾伊州都跟隨加州的做法，雙雙頒布居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果，有傳媒預定有關做法在美國抗疫期間，將可能成為新常態。

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。啡州份確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

紐約州／12315宗／76死

華盛頓州／1793宗／94死

加利福尼亞州／1470宗／27死

新澤西州／1327宗／11死

密歇根州／790宗／7死

佛羅里達州／763宗／13死

路易斯安那州／763宗／20死

伊利諾伊州／753宗／6死

佐治亞州／555宗／20死

德克薩斯州／554宗／5死

馬薩諸塞州／529宗／1死

科羅拉多州／475宗／6死

賓夕法尼亞州／399宗／2死

田納西州／371宗／1死

威斯康星州／282宗／4死

北卡羅萊納州／261宗

俄亥俄州／248宗／3死

康涅狄格州／223宗／4死

馬里蘭州／193宗／2死

南卡羅萊納州／174宗／3死

內華達州／157宗／2死

弗吉尼亞州／156宗／2死

密西西比州／140宗／1死

明尼蘇達州／137宗／1死

俄勒岡州／137宗／5死

猶他州／136宗

亞拉巴馬州／131宗

印第安納州／128宗／4死

阿肯色州／122宗

亞利桑那州／104宗／1死

首都華盛頓哥倫比亞特區／98宗／1死

肯塔基州／87宗／3死

密蘇里州／81宗／3死

緬因州／70宗

艾奧瓦州／69宗

羅德島州／66宗

新罕布什爾州／65宗

堪薩斯州／57宗／2死

新墨西哥州／57宗

俄克拉荷馬州／53宗／1死

佛蒙特州／49宗／2死

夏威夷州／48宗

特拉華州／45宗

愛達荷州／42宗

內布拉斯加州／38宗

蒙大拿州／30宗

北達科他州／28宗

懷俄明州／23宗

阿拉斯加／14宗

南達科他州／14宗／1死

西弗吉尼亞州／12宗

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美國領地：

波多黎各／21宗／1死

關島／15宗

美屬維珍群島／6宗

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／23宗

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總數／26747宗／340死

以上數字截至香港時間周日（22日）下午。

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美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府上周決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。但部署到紐約一艘醫院船預料需時數周才到位。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

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特朗普稱從未輕視疫情 美媒整理語錄回敬

特朗普政府計劃推出救市措施，規模介乎8500億至1萬億美元以上，形式預料包括直接向民眾派錢，金額是成年人1000美元，未成年人500美元。

美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：

• 派錢或減稅5000億至5500億美元

• 資助小企業2000億至3000億美元

• 援助航空業、工業500億至1000億美元

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美國目前所有州份，確診病例數目都在10宗以上。

美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

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