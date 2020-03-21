【美國疫情分佈圖】紐約病例直迫8500宗 跟隨加州居家令「封州」

▲ 【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國50州全部失守 紐約淪美國疫情最重災區

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國，隨著加強檢測，新冠肺炎確診人數近日迅速增加，累計直迫２萬宗。紐約州成為美國疫情最重災區，紐約州病例突破8500宗，再次一日翻倍。加州確診病例逾1200宗。繼加州以家居禁足令「封州」後，紐約州和伊利諾利州亦跟隨，新澤西州也正就此研究。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

【美國疫情】加州紐約接踵來 居家令將成美國新常態

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（21日）中午，美國共有19624宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加逾5000宗。美國疫情再增約50死，死亡人數升至260人。

隨著確診病例增加迅速，紐約州和芝加哥所在的伊利諾伊州都跟隨加州的做法，雙雙頒布居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果，有傳媒預定有關做法在美國抗疫期間，將可能成為新常態。

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美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府周三（18日）決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

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特朗普政府計劃推出救市措施，規模介乎8500億至1萬億美元以上，形式預料包括直接向民眾派錢，金額是成年人1000美元，未成年人500美元。

美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：

• 派錢或減稅5000億至5500億美元

• 資助小企業2000億至3000億美元

• 援助航空業、工業500億至1000億美元

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▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖。深紅色州份確診至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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新冠肺炎美國疫情分佈：

紐約州／8403宗／46死

華盛頓州／1524宗／83死

加利福尼亞州／1247宗／24死

新澤西州／890宗／11死

佛羅里達州／563宗／11死

伊利諾伊州／585宗／5死

路易斯安那州／537宗／14死

密歇根州／552宗／3死

馬薩諸塞州／413宗／1死

德克薩斯州／429宗／5死

佐治亞州／485宗／14死

科羅拉多州／363宗／5死

賓夕法尼亞州／311宗／1死

威斯康星州／210宗／3死

康涅狄格州／194宗／4死

田納西州／263宗／1死

北卡羅萊納州／188宗

俄亥俄州／174宗

馬里蘭州／149宗／2死

弗吉尼亞州／125宗／2死

內華達州／161宗／2死

明尼蘇達州／115宗

俄勒岡州／114宗／3死

南卡羅萊納州／126宗／3死

猶他州／112宗

亞拉巴馬州／106宗

首都華盛頓哥倫比亞特區／77宗／1死

阿肯色州／100宗

印第安納州／86宗／3死

緬因州／56宗

肯塔基州／64宗／2死

密西西比州／80宗／1死

亞利桑那州／79宗

艾奧瓦州／45宗

新罕布什爾州／55宗

俄克拉荷馬州／49宗／1死

羅德島州／54宗

密蘇里州／66宗／3死

堪薩斯州／48宗／1死

新墨西哥州／43宗

特拉華州／39宗

內布拉斯加州／37宗

夏威夷州／37宗

愛達荷州／36宗

佛蒙特州／29宗

北達科他州／26宗

懷俄明州／21宗

南達科他州／14宗／1死

蒙大拿州／20宗

阿拉斯加／12宗

西弗吉尼亞州／8宗

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美國領地：

關島／14宗

波多黎各／14宗

美屬維珍群島／3宗

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鑽石公主號遊輪／49宗

至尊公主號遊輪／23宗

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總數／19624宗／260死

以上數字截至香港時間周六（21日）中午。

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美國目前亦只有1州，確診病例數目少於10宗，就是西弗吉尼亞州。

美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

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