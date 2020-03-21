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【美國疫情分佈圖】紐約病例直迫8500宗 跟隨加州居家令「封州」

環球社會熱點 14:45 2020/03/21

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【新冠肺炎美國疫情分佈圖地圖】美國50州全部失守 紐約淪美國疫情最重災區

新型冠狀病毒肺炎疫情成為全球大流行瘟疫，美國疫情蔓延全國，隨著加強檢測，新冠肺炎確診人數近日迅速增加，累計直迫２萬宗。紐約州成為美國疫情最重災區，紐約州病例突破8500宗，再次一日翻倍。加州確診病例逾1200宗。繼加州以家居禁足令「封州」後，紐約州和伊利諾利州亦跟隨，新澤西州也正就此研究。

（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

【美國疫情】加州紐約接踵來 居家令將成美國新常態

美國或派兩次錢 大人1000美元細路500

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（21日）中午，美國共有19624宗新冠肺炎確診病例，比前一天相同時段增加逾5000宗。美國疫情再增約50死，死亡人數升至260人。

隨著確診病例增加迅速，紐約州和芝加哥所在的伊利諾伊州都跟隨加州的做法，雙雙頒布居家禁足令，以求達到「封城封州」的效果，有傳媒預定有關做法在美國抗疫期間，將可能成為新常態。

勞力士瑞士停工10日 卡地亞二手割價求售

特朗普擬國有化 支持政府入股上市公司

美國紐約與西岸疫情嚴峻，華府周三（18日）決定調動兩艘美軍醫院船，分別到紐約市及西岸支援抗疫。

每艘美軍醫院船有大約1000間病房，並設有手術室等，設施不亞於陸上醫院。醫院船不會直接治療新冠肺炎病人，但仍有望減輕疫情重災區醫療機構壓力。

美國派錢為何2周做到：直接入銀行戶口

見完特朗普確診 巴西訪美團17人中招

特朗普政府計劃推出救市措施，規模介乎8500億至1萬億美元以上，形式預料包括直接向民眾派錢，金額是成年人1000美元，未成年人500美元。

美國財長姆欽指，華府財政紓困措施可能包括：

• 派錢或減稅5000億至5500億美元
• 資助小企業2000億至3000億美元
• 援助航空業、工業500億至1000億美元

【歐洲疫情分佈】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化

美國疫情可持續多久 華府料最少18個月

新冠肺炎美國疫情分佈圖。深紅色州份確診至少1000宗；紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【日本疫情分佈】四國所有縣失守 東京確診破百

【美國封關加拿大】封關國家地區措施列表

 

新冠肺炎美國疫情分佈：

  • 紐約州／8403宗／46死
  • 華盛頓州／1524宗／83死
  • 加利福尼亞州／1247宗／24死
  • 新澤西州／890宗／11死
  • 佛羅里達州／563宗／11死
  • 伊利諾伊州／585宗／5死
  • 路易斯安那州／537宗／14死
  • 密歇根州／552宗／3死
  • 馬薩諸塞州／413宗／1死
  • 德克薩斯州／429宗／5死
  • 佐治亞州／485宗／14死
  • 科羅拉多州／363宗／5死
  • 賓夕法尼亞州／311宗／1死
  • 威斯康星州／210宗／3死
  • 康涅狄格州／194宗／4死
  • 田納西州／263宗／1死
  • 北卡羅萊納州／188宗
  • 俄亥俄州／174宗
  • 馬里蘭州／149宗／2死
  • 弗吉尼亞州／125宗／2死
  • 內華達州／161宗／2死
  • 明尼蘇達州／115宗
  • 俄勒岡州／114宗／3死
  • 南卡羅萊納州／126宗／3死
  • 猶他州／112宗
  • 亞拉巴馬州／106宗
  • 首都華盛頓哥倫比亞特區／77宗／1死
  • 阿肯色州／100宗
  • 印第安納州／86宗／3死
  • 緬因州／56宗
  • 肯塔基州／64宗／2死
  • 密西西比州／80宗／1死
  • 亞利桑那州／79宗
  • 艾奧瓦州／45宗
  • 新罕布什爾州／55宗
  • 俄克拉荷馬州／49宗／1死
  • 羅德島州／54宗
  • 密蘇里州／66宗／3死
  • 堪薩斯州／48宗／1死
  • 新墨西哥州／43宗
  • 特拉華州／39宗
  • 內布拉斯加州／37宗
  • 夏威夷州／37宗
  • 愛達荷州／36宗
  • 佛蒙特州／29宗
  • 北達科他州／26宗
  • 懷俄明州／21宗
  • 南達科他州／14宗／1死
  • 蒙大拿州／20宗
  • 阿拉斯加／12宗
  • 西弗吉尼亞州／8宗
  • ————————
  • 美國領地：
  • 關島／14宗
  • 波多黎各／14宗
  • 美屬維珍群島／3宗
  • ————————
  • 鑽石公主號遊輪／49宗
  • 至尊公主號遊輪／23宗
  • ————————
  • 總數／19624宗／260死

以上數字截至香港時間周六（21日）中午。

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美國目前亦只有1州，確診病例數目少於10宗，就是西弗吉尼亞州。

美國領地波多黎各、關島，以及美屬維珍群島亦有若干確診個案。

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