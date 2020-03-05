【美國疫情分佈圖】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態

▲ 新冠肺炎美國疫情分佈圖 病毒擴散逾15州 紐約西雅圖洛杉磯染病 加州緊急狀態

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）美國疫情擴大，新冠肺炎死亡人數增至11人，加州出現首宗死亡病例，加州頒佈緊急狀態。美國疫情確診病例升至近160宗，紐約州確診個案大增至11宗。新冠肺炎疫情至今延至美國各方16州、華盛頓州與加州確診人數遙遙超前其他州份，成為美國疫情重災區。美國政府宣佈擴大病毒測試計劃，容許擔心自己染病人士接受病毒測試。

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（美國疫情分佈圖、各州確診數字請往下看）

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周四（5日）上午，美國共有157宗新冠肺炎確診病例，比周三晚增加約20宗。美國確診病例之中，45人為鑽石公主號遊輪返美公民。

美國疫情死亡人數由9人增至11人。其中加州出現首宗死亡病例，死者曾坐遊輪至尊公主號。另一宗死亡個案來自最嚴重疫區、華盛頓州西雅圖市所在地金縣（King County）。

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紐約州確診人數大增。紐約市以北韋斯切斯特縣（Westchester County）出現10宗確診病例，成為繼華盛頓州金縣（31宗）、加州聖克拉拉縣（14宗）之後，全美疫情第三嚴重縣。

連計紐約市早前1人確診，紐約州確診總數急升至11人，排在華盛頓州及加州之後。

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華盛頓州及加州是美國疫情重災區，目前分別有39及38宗病例，合計集中了約70%美國本地病例。

華盛頓州西雅圖市一帶疫情尤其嚴重。金縣確診人數達到31人。當地一所護老院疑為疫情爆發點，但當局暫不清楚病毒如何傳播到社區。

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新冠肺炎美國疫情分佈：

西部

華盛頓州／39宗／10死

加利福尼亞州／38宗／1死

俄勒岡州／3宗

亞利桑那州／2宗

猶他州／治療染病返國者

中西部

伊利諾伊州／4宗

威斯康星州／1宗

內布拉斯加州／治療染病返國者

南部

佛羅里達州／3宗

佐治亞州／2宗

德克薩斯州／2宗

北卡羅萊納州／1宗

東北部

紐約州／11宗

馬薩諸塞州／2宗

新罕布什爾／2宗

羅德島州／2宗

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鑽石公主號遊輪／45宗

總數：16州／157宗／11死

以上數字截至香港時間周四（5日）上午。

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美國疫情變得嚴重下，美國解除病毒測試限制。美國副總統彭斯周二宣佈，美國疾控中心會發佈新指引，允許醫療機構為擔心染病民眾，做新冠肺炎病毒測試，即使病徵溫和者也可參與。

彭斯日前坦言，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。

美國特朗普政府強調，新冠肺炎對公眾風險仍低，但病毒可經人與人接觸傳播，疫情或會改變走向大爆發。

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